Իրանում նախկին պատանդը ազատ արձակվելուց հետո Ֆրանսիայում բախվում է անիրական հարկային խնդիրների

Իրանում նախկին ֆրանսիացի պատանդ Բենջամին Բրիերն ասել է, որ իր ազատ արձակմամբ իր դժվարությունները չեն ավարտվել, քանի որ նա պայքարում է հարկերի, նպաստների և հայրենիքում վերաինտեգրման հետ կապված խնդիրների դեմ։
Իրանից ազատ արձակվելուց գրեթե երեք տարի անց նախկին պատանդ Բենջամին Բրիերն ասել է, որ Ֆրանսիա վերադարձը նշանավորել է մեկ այլ դժվարության սկիզբը։
Նախկին կալանավորը, որը Թեհրանում 1079 օր բանտարկված է եղել մինչև 2023 թվականին ազատ արձակվելը, ասել է, որ ֆրանսիական պետությունը քիչ աջակցություն է ցուցաբերում նախկին պատանդներին, որոնք փորձում են վերականգնել իրենց կյանքը։
2022 թվականին լրտեսության և իրանական ռեժիմի դեմ քարոզչության մեղադրանքով դատապարտվելով ութ տարի և ութ ամիս ազատազրկման, Լիոնի բնակիչն ասել է, որ իր ազատ արձակումը գրեթե նույնքան տրավմատիկ էր, որքան իր ձերբակալությունը։
Բրիերի՝ ֆրանսիական Le Journal du Net լրատվամիջոցին տված հարցազրույցի համաձայն, նախկին պատանդները հաճախ մենակ են մնում իրենց կալանքի վարչական, ֆինանսական և հոգեբանական հետևանքների հետ։
Ֆրանսիա վերադառնալուց հետո Բրիերն ասաց, որ պարզել է, որ իրեն հեռացրել են մի քանի պետական համակարգերից, այդ թվում՝ ազգային առողջապահական ապահովագրության համակարգից և երկրի պետական զբաղվածության գործակալությունից՝ France Travail-ից։
Նա ասաց, որ ստիպված է եղել պայքարել իր իրավունքների վերականգնման համար, այդ թվում՝ հարկային մարմինների հետ, չնայած այն հանգամանքին, որ չի կարողացել նման հարցերով զբաղվել իրանական բանտից։
«Ինչո՞ւ չեմ վճարել հարկերը»
Նա ասաց, որ այդ փորձը արագորեն դարձավ անիրական։ «Նրանք հարցրին ինձ, թե ինչու չեմ վճարել հարկերը վերջին չորս տարիների ընթացքում։ Ես բացատրեցի, որ բանտում եմ, որ չեմ կարող դա անել», – ասաց Բրիերը։
«Հարկային պաշտոնյան պատասխանեց, որ նույնիսկ բանտում դուք դեռ լրացնում եք ձեր հարկային հաշվետվությունը… Բացառությամբ այն բանի, որ ես իրանական բանտում եմ։ Հետո ինձ ասացին. «Այդ դեպքում ձեր ընտանիքը կարող էր դա անել»»։
Բրիերի համար այս զրույցը բացահայտեց նախկին կալանավորների իրական կյանքի մասին խորը անհասկանալիություն։
Կալանավորման առաջին տարվա ընթացքում նա ասաց, որ ընդհանրապես չի կարողացել խոսել իր ընտանիքի հետ։ Երկրորդ տարում նրան թույլատրվում էր հեռախոսով խոսել ընդամենը 15 րոպե չորսից վեց շաբաթը մեկ։
«Այսպիսով, հարկերը շատ հեռու էին իմ առաջնահերթությունը լինելուց», – բացատրեց նա։ Չնայած նա ի վերջո հասկացավ իր իրավիճակը, ասաց, որ այս դեպքը միայն առաջինն էր բյուրոկրատական մարտերի շարքում։
Նա ասաց, որ ֆինանսական առումով անցել է ծանր դժվարությունների մի շրջան։ Քանի որ անմիջական եկամուտ չուներ սնունդը, բնակարանը կամ հոգեբանական խնամքը հոգալու համար, նա ստիպված էր ապավինել հարազատների աջակցությանը։
Նա ասաց, որ միայն թերապիան իրեն արժենում է ամսական ավելի քան 500 եվրո։ Չնայած Բրիերը դեռ մի քանի ամսվա գործազրկության նպաստ ուներ, նա ասաց, որ ստիպված է եղել երկարատև վարչական պայքար մղել դրանցից օգտվելու համար։
Նրա գործը լուծվեց միայն այն բանից հետո, երբ խորհրդարանի անդամը անմիջապես միջամտեց Աշխատանքի նախարարությանը։
Իր սեփական իրավիճակից զատ, Բրիերը նաև մատնանշում է ընտանիքների վրա դրված բեռը, երբ ազգականը պատանդ է պահվում արտասահմանում։
Նա նկարագրեց դատական բարձր ծախսերը, որոշ հարազատների կողմից իրենց կյանքը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը՝ գործը լրատվամիջոցներում և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունում պաշտպանելու համար, ինչպես նաև այլ ծախսեր, որոնք ընտանիքները երբեմն ստիպված են լինում հոգալ ինքնուրույն։
SOS Otages իրավապաշտպան խմբի հետ համագործակցելով՝ Բրիերը կոչ է արել ստեղծել հատուկ իրավական կարգավիճակ նախկին ֆրանսիացի պատանդների համար։
Նա նաև խնդրել է ժամանակավոր նպաստ՝ վերաինտեգրման ժամանակահատվածում հիմնական կենսապահովման ծախսերը հոգալու համար, որպեսզի նախկին կալանավորները չապրեն միայն ընտանեկան աջակցության կամ ստանդարտ սոցիալական նպաստների վրա։
