Ընտրություններ Հունգարիայում. Ի՞նչ են ասում հարցումները

Medián-ը, որը ներկայումս համարվում է Հունգարիայի ամենաճշգրիտ հարցումներ իրականացնողներից մեկը, կանխատեսում է, որ ընդդիմադիր «Տիզա» կուսակցությունը խորհրդարանում կունենա երկու երրորդի մեծամասնություն։
Մյուս հարցումների մեծ մասը գնահատում է նրանց ավելի փոքր առավելությունը, մինչդեռ քչերն են իշխող «Ֆիդես» կուսակցությունը համարում նեղ առաջատար։
Հունգարիայի խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք տեղի կունենան այս կիրակի, դառնում են վարչապետ Վիկտոր Օրբանի համար ամենամեծ մարտահրավերը նրա 16 տարվա կառավարման ընթացքում։
Հարցման գործակալությունները շարունակում են ցույց տալ զգալիորեն տարբեր արդյունքներ, որոնց ընդհանուր միտումները ժամանակի ընթացքում օգտին են ընդդիմադիր «Տիզա» կուսակցությանը։
Medián-ի կողմից անցկացված հարցումը ցույց է տալիս, որ «Տիզա»-ի, որը գլխավորում է նախկին «Ֆիդես» կուսակցության անդամ և Եվրախորհրդարանի անդամ Պետեր Մագյարը, աջակցությունը կազմում է 58%։ Նույն հարցումը ցույց է տվել, որ «Ֆիդես»-ի աջակցությունը կազմում է 33%, ինչը շատ ավելի մեծ տարբերություն է երկուսի միջև՝ համեմատած նույն գործակալության կողմից անցկացված նախորդ հարցումների հետ։
Այլ հարցումներ իրականացնող կազմակերպություններ, այդ թվում՝ Publicus Institute-ը, Závecz Research-ը, 21 Research Centre-ը, Republikon Institute-ը, IDEA Institute-ը և Iránytű Institute-ը, բոլորը ցույց են տալիս, որ Tisza-ն Fidesz-ից առաջ է ավելի ցածր, բայց դեռևս զգալի ցուցանիշներով։
Magyar Társadalomkutató-ն, Alapjogokért Centre-ը, XXI-ը, Század Institute-ը և Nézőpont-ը միակ հարցումներ իրականացնող կազմակերպություններն են, որոնք կանխատեսում են, որ Fidesz-ը կհաղթի։
Հունգարիայի մի շարք հարցումներ իրականացնող գործակալություններ պարզել են, որ ընտրությունների նախօրեին ի հայտ եկած մի շարք կառավարական սկանդալներ վնասել են Օրբանի իշխող Fidesz կուսակցությանը։
Այնուամենայնիվ, հարցումներին մասնակցելուց խուսափող մարդկանց քվեարկության մտադրությունների հասկացումը շարունակում է մնալ մարտահրավեր։
Չորս հարցումներ իրականացնող կազմակերպություններ՝ Median-ը, Iránytű Intézet-ը, 21 Research Centre-ը և IDEA Intézet-ը, հրապարակել են իրենց վերջին տվյալները ընտրություններից առաջ վերջին շաբաթվա ընթացքում։ Բոլորն էլ ցույց են տալիս, որ Tisza-ն մեծացրել է իր առավելությունը Fidesz-ի նկատմամբ։
Նեժոպոնտ ինստիտուտը անցյալ շաբաթ հրապարակեց իր վերջին տվյալները՝ կանխատեսելով Ֆիդեսի նեղ մեծամասնությունը։
Մեդիանը կանխատեսում է Տիսայի համար գրեթե երկու երրորդի մեծամասնություն
Մեդիան սոցհարցումների գործակալությունը համարվում է Հունգարիայի ընտրությունների վերաբերյալ ամենաճշգրիտներից մեկը։
Չորս տարի առաջ տեղի ունեցած վերջին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ այն զարմանալիորեն կանխատեսել էր Ֆիդեսի համար երկու երրորդի մեծամասնություն՝ ընտրություններից ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Պարզվեց, որ այն մի փոքր գերագնահատել էր ընդդիմության աջակցությունը մի քանի տեղով, քանի որ Ֆիդեսը հեշտ հաղթանակ տարավ։
Մեդիանն այժմ ներկայացրել է մանդատների կանխատեսում՝ հիմնվելով իր հինգ վերջին հարցումների վրա՝ կանխատեսելով, որ Տիսզան կարող է ակնկալել ապահովել խորհրդարանի 199 տեղերից 138-ից 143-ը։
Սա ամբողջությամբ կփոխի Հունգարիայի առկա քաղաքական ուղղությունը և Տիսային կապահովի երկրի սահմանադրությունը փոփոխելու, օրենքները չեղյալ համարելու և նորերը մտցնելու համար անհրաժեշտ երկու երրորդի մեծամասնությունը։
Մեդիանը նշում է, որ Ֆիդեսը գնում է դեպի ջախջախիչ պարտություն և, Հունգարիայի ընտրական համակարգի բնույթի պատճառով, որը մեծապես նպաստում է հաղթող կողմին, կզբաղեցնի ընդամենը 49-55 տեղ և հազիվ թե գրանցի որևէ հաղթանակ առանձին ընտրատարածքներում։
Նույն հարցումները ցույց են տալիս, որ ծայրահեղ աջ «Մի Հազանկ» կուսակցությունը խորհրդարանում ապահովում է հինգ կամ վեց տեղ։ Սոցիալիստական դեմոկրատական կոալիցիան (DK) և երգիծական հունգարական «Երկպոչ շուն» կուսակցությունը (MKKP) խորհրդարանում ոչ մի տեղ չեն նվաճի։
Մեդիանը մշակել է հինգ հեռախոսային հարցումներ փետրվար-մարտ ամիսների վերջին շաբաթներին՝ օգտագործելով երեք տարբեր զանգերի կենտրոններ և 5000 մարդու ընդհանուր նմուշ։
Եթե արդյունքը ճշգրիտ ապացուցվի, ապա Ֆիդեսը կնշանակի, որ կորցրել է իր բազայի մեկ քառորդը 2022 թվականի ընտրություններից և ցույց կտա 2024 թվականի Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունների արդյունքի համեմատ զգալի անկում։
Ժողովրդագրական առումով, տարիքը քվեարկության մտադրության ամենամեծ որոշիչ գործոնն է, երկրորդ տեղում կրթությունն է, մինչդեռ ընտրողների բնակության վայրը, կարծես, ավելի քիչ ազդեցություն է ունենում։
Սովորաբար քաղաքային տարածքներում կարելի է ակնկալել ավելի մեծ աջակցություն Տիսզային, իսկ գյուղական վայրերում ավելի հավանական է, որ նրանք հակված լինեն Ֆիդեսին։ Այնուամենայնիվ, մարտ ամսին անցկացված հարցումները կանխատեսում են, որ Տիսզան առաջ կլինի գյուղական վայրերում՝ 41%-ով, Ֆիդեսի 35%-ի համեմատ։
Մեդիանի տվյալներով՝ Տիսզա կուսակցությունը շարունակում է մնալ ամենատարածվածը երիտասարդների շրջանում և գտնվում է աճի միտումով։ 30 տարեկանից փոքրերի երեք քառորդը մտադիր է քվեարկել Տիսզայի օգտին, իսկ 30-ից 40 տարեկանների 63%-ը՝ Ֆիդեսի աջակցությունը։ Այս երկու տարիքային խմբերում Ֆիդեսի աջակցությունը կազմում է համապատասխանաբար ընդամենը 10% և 17%։
Ֆիդեսն առավելություն ունի 64 տարեկան և բարձրերի շրջանում. գրեթե կեսը աջակցում է իշխող կուսակցությանը, մինչդեռ 29%-ը նախընտրում է Տիսզան։
Հարցման համաձայն՝ ավելի բարձր կրթություն ունեցողները ավելի հակված են քվեարկել Տիսայի օգտին։ Միևնույն ժամանակ, ութամյա կամ ավելի քիչ տարրական դպրոց ավարտած մարդկանց 49%-ը աջակցում է Ֆիդեսին, համեմատած Տիսայի 29%-ի հետ։ Ֆիդեսը փոքր առաջատարություն ունի մասնագիտական կրթություն ունեցողների շրջանում։
Մարտի վերջին հունգարական քաղաքացիական շարժման aHang խմբի և 21 հետազոտական կենտրոնի կողմից անցկացված հետագա վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ընտրողները, ընդհանուր առմամբ, ցանկանում են տեսնել կառավարության փոփոխություն։
Երկու կազմակերպությունների կողմից ութ հարցի հիման վրա անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ ընտրողների ցանկությունը տեսնել կառավարության փոփոխություն ժամանակի ընթացքում աճել է, և այժմ այդ համամասնությունը գնահատվում է 51%։
Մյուս կողմից, հարցվածների 30%-ը նշել է, որ ցանկանում է, որ իշխող կուսակցությունը մնա իշխանության գլուխ։
Նրանց վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Օրբանի ներկայիս կառավարության գործունեության ընդհանուր գնահատականը բացասական է։ Հունգարացիների մոտ 38%-ը ընդհանրապես գոհ չէ, իսկ ևս 13%-ը՝ բավականին դժգոհ։
11%-ը բավականին գոհ է, իսկ 15%-ը՝ լիովին գոհ, ընդհանուր առմամբ՝ 26%։ Եվս 9%-ը իրենց դասել է միջին դիրքում, իսկ 14%-ը չի ցանկացել պատասխանել։
Նեժոպոնտ ինստիտուտի վերջին տվյալները, որը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում մշտապես ցույց է տվել, որ Ֆիդես կուսակցությունը փոքր առաջատարություն ունի, կանխատեսում են 6% տարբերություն իրենց և Տիսզայի միջև՝ համապատասխանաբար 46% և 40%։
Նեժոպոնտը այս ամսվա սկզբին հարցում է անցկացրել, որի ընթացքում հարցրել է հարցվածներին, թե արդյոք նրանք կարծում են, որ կոմունալ վճարների գների կրճատումները կմնան ուժի մեջ, եթե Ֆիդեսը հաղթի։ 60%-ը պատասխանել է, որ կշարունակի, մինչդեռ 56%-ը կարծում է, որ Տիսզայի գլխավորած կառավարությունը կվերացնի դրանք։
Այն նաև պարզել է, որ Տիսզայի ընտրողների մեկ քառորդը կարծում է, որ այն կուսակցությունը, որի օգտին նրանք մտադիր են քվեարկել, նախատեսում է բարձրացնել կոմունալ վճարները, եթե կառավարությունում լինի։
Օրբանը վստահություն է հայտնում, բայց զգույշ է մնում
Հարցումների թվերին անդրադառնալով՝ Օրբանը մատնանշեց Ֆիդեսի հաղթանակը կանխատեսող հարցումները՝ պնդելով, որ «ինչքանով մենք գիտենք, մենք հաղթանակի ճանապարհին ենք»։
Չորեքշաբթի օրը տված հարցազրույցի ժամանակ նա ասաց. «Մենք կարիք չունենք քարոզարշավ անցկացնելու ուժերի հավասարակշռությունը խախտելու, այլ մեր առաջատարությունը պաշտպանելու համար»։
Նա հավելեց, որ այս փուլում դժվար է գնահատել հարցումների արդյունքների իսկությունը, քանի որ ընտրությունների օրը այդքան մոտ է, զգացմունքները թեժ են։
Մինչդեռ, վարչապետի գրասենյակի նախարար Գերգելի Գուլյասը այս շաբաթ խոստովանեց, որ «երկու երրորդ մեծամասնությամբ հաղթանակը հրաշքների ոլորտ է»։
Հարցին, թե քանի տեղ է նա ներկայումս հասանելի համարում, նա պատասխանեց, որ 100 տեղից ավելի ցանկացած տեղ նվեր կլինի։ Այնուամենայնիվ, նա պնդեց, որ իշխող կուսակցությունն ավելի մեծ հնարավորություն ունի կիրակի օրը առաջին տեղում զբաղեցնելու։
