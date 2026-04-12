Վիկտոր Օրբանի վերջին ծիծաղը, նա պարտության եզրին գտնվող մարդու տեսք չունի

Ստենդափ կատակերգությունը հանդիպում է վախի քաղաքականությանը, մինչ Հունգարիայի ուժեղ մարդը պայքարում է իշխանությունը պահպանելու համար։
Հունգարիայի դրոշները, մինչ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը խոսում է ընտրողների հետ նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ՝ 2026 թվականի ապրիլի 10-ին, Հունգարիայի Սեկեշֆեհերվար քաղաքում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից երկու օր առաջ: Օրբանը, որը իշխանության գլուխ է 16 տարի, հարցումներում ներկայումս զիջում է իր գլխավոր մրցակից Պետեր Մագյարին:
Հունգարիա – Վիկտոր Օրբանը պարտության եզրին գտնվող մարդու տեսք չունի
Հունգարիայի վարչապետը ուրբաթ երեկոյան ուրախ տրամադրության մեջ էր, երբ նա բեմ բարձրացավ կապույտ բամբակյա բաճկոնով Բուդապեշտից 65 կմ հեռավորության վրա գտնվող իր ծննդավայր Սեկեշֆեհերվար քաղաքում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ:
Լեփ-լեցուն, ցուրտ հրապարակից այն կողմ, ի հայտ են գալիս հնարավոր քաղաքական երկրաշարժի նշաններ, որը կարող է ոչնչացնել Օրբանի 16-ամյա տիրապետությունը Հունգարիայում. անկախ հարցումները ցույց են տալիս, որ նրա մրցակից Պետեր Մագյարը կարող է հաղթել, նրա «Ֆիդես» կուսակցությունում ներքին պառակտումներ են ի հայտ գալիս, և նա երբեմն թվում էր անհանգստացած իր հանրահավաքները խաթարող ցուցարարներից։
Այնուամենայնիվ, կիրակի օրվա քվեարկությունից առաջ Բուդապեշտի մերձակայքում իր վերջին քարոզարշավի կանգառում Օրբանը այնքան հանգիստ էր թվում, որ գրեթե կարող էր ստենդափ անել։ Նրա քաղաքական առաջարկը խառնում է վախը՝ սպառնացող պատերազմը, ուկրաինացիներին միջամտելը, Բրյուսելի անխնա բյուրոկրատներին՝ հայրական կատակների հետ։
Հարյուրավոր, հիմնականում տարեց, համեստ հագնված հունգարացիներից բաղկացած ամբոխը, որը թափահարում էր ազգային դրոշներ, կուլ տվեց դա։
«Ասում են, որ մենք չափազանց երկար ենք իշխանության մեջ։ Բայց դա նույնն է, թե հյուսնին ասել, որ նա չափազանց երկար է հյուսն եղել։ Որքան երկար է նա դրանով զբաղվել, այնքան ավելի լավն է, այնպես չէ՞», – հարցրեց նա՝ առաջացնելով ժպիտներ և ծիծաղ։
Նա բառախաղ արեց Տիսա գետի մասին ժողովրդական երգի վրա՝ որը նաև ընդդիմադիր կուսակցության անունն է, նշելով, որ այն միայն ներքև է հոսում։ «Այդպես էլ լինի», – ասաց նա։
Շուրջս գտնվող տարեց կանայք ժպտացին՝ նրան նայելով մի տեսակ մայրական հպարտությամբ, երբ նա պատմում էր, թե ինչպես է Առնոլդ Շվարցենեգերից խորհուրդներ ստացել, թե ինչպես կատարել մարմնամարզություն, կամ մեջբերում «Ռոքի» ֆիլմը։
Օրբանի ժողովրդական, իրական հմայքը նրա կայունության գրավականն է եղել, հատկապես երկրի գյուղական վայրերում, որտեղ սովորաբար թաքնվում է այսպես կոչված «թաքնված Օրբանի ընտրողը», որը խուսափում է հարցազրուցավարներից միայն զանգվածաբար քվեատուփի մոտ հայտնվելու համար։
Հանգստություն ցուցադրելը ամրապնդում է նրա այն փաստարկը, որ նա ամեն ինչ տեսել է նախկինում և մնում է այն պաշտպանը, որը Հունգարիան կարիք ունի նման ժամանակներում: «Ֆիդեսը» «անվտանգ ընտրություն» է, ասվում է քարոզարշավի պաստառների վրա, հատկապես վտանգավոր աշխարհում, որը լի է չարագործ ուկրաինացիներով, որոնք դավադրություն են անում միջամտել ներքին քաղաքականությանը, հունգարական ընտանիքներին ներքաշել արյունալի պատերազմի մեջ և գայթակղել ԵՄ-ին միլիարդներ ծախսել անհաղթելի հակամարտության վրա:
«Մեր առջև ընտրությունն իրականում այն է, թե ով պետք է ձևավորի կառավարություն: Զելենսկին, թե ես: Այս երկուսից իմ առաջարկն այն է, որ դուք ընտրեք ինձ», – ասաց նա ամբոխին:
«Ֆիդեսի» կողմնակիցները դրոշներ են թափահարում Վիկտոր Օրբանի հանրահավաքի ժամանակ 2026 թվականի ապրիլի 10-ին, Սեկեշֆեհերվարում: Լուսանկարը՝ Էդի Վաքս
Մշակութային մտավորական Օրբանը, ով հայտնի է շաբաթական մեկ ամբողջ օր գրքեր կարդալու համար հատկացնելով, գիտի, որ իր ասածները հիմարություններ են, Euractiv-ին ասել է հունգարացի վետերան պահպանողականը, ով տասնամյակներ շարունակ ճանաչել է Օրբանին։
Բայց նա դրանք ասում է միևնույն է, քանի որ ուղերձի կարգապահությունը գործում է։ Նա իրեն համարում է զինվոր, ով ասում է այն, ինչ անհրաժեշտ է իշխանությունը պահպանելու համար, հավելել է անձը։
Ոմանց համար այս պատմությունը դեռևս արձագանք է գտնում։ «Կարծում եմ՝ Օրբանը կատարյալ մարդ է պատերազմի, հակամարտությունների կամ գնաճի, կամ ԱՄՆ-Իրան պատերազմի պատճառով», – ասել է 21-ամյա Ադամը, ով աշխատում է հրապարակում գտնվող ռեստորանում, որտեղ անցկացվել է հանրահավաքը, չնայած հավելել է, որ հավանաբար չի քվեարկի կիրակի օրը։
«Կաֆե Ֆրեյ»-ում, հանրահավաքից նոր վերադարձած Աննամարիան և նրա ամուսինը գովաբանել են Օրբանի հավատը «հունգարական արժեքների» նկատմամբ և ընտանիքի կարևորությունը ազգային համախմբվածության համար։ «Պետերը [Մագյարը] նոր մարդ է, ով փորձ չունի», – ասել է նա։
Սակայն հարևան սեղանի շուրջ ընկերների մի խումբ անտեսեց Վիկտոր Օրբանի հայտնվելը, որը գտնվում էր ընդամենը 100 մետր հեռավորության վրա։
«Օրբանին սիրող մարդիկ կարծում են, որ նա մեսիա է, մարդ, որը կփրկի ձեզ աշխարհից, մեծ եղբայր», – ասաց 39-ամյա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատող Յոշեֆ Նագին։ «Բայց պարզապես նայեք տնտեսությանը, ֆորինտին և եվրոյին և համեմատեք մեզ մեր հարևանների հետ», – ասաց նա։
«Մենք դա միլիոն անգամ լսել ենք։ Թշնամին Ուկրաինան է, [Ջորջ] Սորոսը կամ Բրյուսելը։ Հիմարություն, պարզապես ասա ինչ-որ նոր բան, սա ձանձրալի է», – ասաց նա։
Հրապարակի շուրջ ժպտացող դեմքերը ցույց տվեցին, որ հին կատակները, սակայն, որոշակի ազդեցություն ունեն։ Վիկտոր Օրբանը դեռ կարող է վերջինը ծիծաղել։
Բաց մի թողեք
Թրամփը խոստանում է տնտեսական աջակցություն Օրբանին Հունգարիայի կարևորագույն ընտրություններից առաջ
Օրբան, թե՞ Մադյար. ԵՄ-ն պատրաստվում է վետոյի քաղաքականության կամ զգուշավոր վերագործարկման
Ավելի շատ եվրոպացիներ ԱՄՆ-ն որպես սպառնալիք են համարում, քան Չինաստանը