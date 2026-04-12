Թրամփը խոստանում է տնտեսական աջակցություն Օրբանին Հունգարիայի կարևորագույն ընտրություններից առաջ

Թրամփի խոստումը՝ օգտագործել ԱՄՆ-ի «ամբողջական տնտեսական հզորությունը»՝ Հունգարիայի տնտեսությանը օգնելու համար, հնչում է այն ժամանակ, երբ Օրբանը կիրակի օրվա ընտրություններից առաջ հարցումներում հետ է մնում։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է տնտեսական աջակցություն ցուցաբերել Հունգարիային, եթե վարչապետ Վիկտոր Օրբանը դրա կարիքը ունենա՝ վերահաստատելով իր աջակցությունը Հունգարիայի առաջնորդին երկրում կարևորագույն ընտրություններից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։
«Իմ վարչակազմը պատրաստ է օգտագործել Միացյալ Նահանգների ողջ տնտեսական հզորությունը՝ Հունգարիայի տնտեսությունը ամրապնդելու համար, ինչպես մենք արել ենք մեր մեծ դաշնակիցների համար անցյալում, եթե վարչապետ Վիկտոր Օրբանը և հունգար ժողովուրդը երբևէ դրա կարիքը ունենան», – գրել է Թրամփը Truth Social-ում կիրակի օրվա քվեարկությունից առաջ արված գրառման մեջ։
«Մենք ոգևորված ենք ներդրումներ կատարել ապագա բարգավաճման մեջ, որը կստեղծվի Օրբանի շարունակական առաջնորդության շնորհիվ», – ասել է Թրամփը, որը քարոզարշավի ընթացքում բազմիցս աջակցել է Օրբանին։
Կիրակի օրը հունգարացիները գնում են ընտրատեղամասեր՝ բարձր խաղադրույքներով քվեարկության, որը հետևանքներ կունենա ամբողջ Եվրամիության համար։
2010 թվականից ի վեր, երբ նա դարձավ Հունգարիայի վարչապետ, Օրբանը առաջին անգամ հետ է մնում հարցումներում։
Հարցման համաձայն՝ ընտրողների մտադրությունների հարցման համաձայն՝ իր նախկին դաշնակից և այժմ գլխավոր հակառակորդ Պետեր Մագյարի կողմից հիմնադրված «Ցիզա» կուսակցությունը ունի 50 տոկոս, մինչդեռ Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունը՝ 39 տոկոս։
Օրբանը անմիջապես շնորհակալություն հայտնեց Թրամփին իր վերջին աջակցության համար՝ հրապարակելով տեսանյութ, որում հնչում է Village People-ի «Y.M.C.A.» երգը, որը ԱՄՆ նախագահն օգտագործել է նախընտրական հանրահավաքների համար։ «Ամերիկան մեզ հետ է։ Հունգարիան հպարտ է լինել հիանալի դաշնակից», – գրել է Օրբանը շաբաթ առավոտյան X-ում։
ԱՄՆ նախագահի խոստումը հնչել է Հունգարիայի կողմից Ռուսաստանի հետ ԵՄ գաղտնի փաստաթղթերը կիսելու մասին բացահայտումներով նշանավորված շաբաթից հետո։
ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը նույնպես մեկնեց Բուդապեշտ՝ Օրբանի օգտին քարոզարշավ անցկացնելու, և նա մեղադրեց ԵՄ բյուրոկրատներին Հունգարիայի ազգային քաղաքականությանը միջամտելու մեջ: Երեքշաբթի օրը Բուդապեշտում Օրբանի կողքին կանգնած՝ Վենսը պնդեց, որ Հունգարիան ականատես է եղել «արտաքին ընտրություններին միջամտության ամենավատ օրինակներից մեկին, որը ես երբևէ տեսել կամ նույնիսկ կարդացել եմ», ինչը հանգեցրեց կեղծավորության մեղադրանքների։
«Տարօրինակ է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահը չի կարող մեկնաբանել ընտրությունները, մինչդեռ ԱՄՆ փոխնախագահը կարող է», – ուրբաթ օրը ասել է ԵՄ փոխնախագահ Ստեֆան Սեժուրնեն։
