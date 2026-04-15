Վերջին 48 ժամվա ընթացքում Կրետեի մոտ փրկվել է ավելի քան 300 միգրանտ. Լուսանկարներ

Կրետեն դարձել է հիմնականում Լիբիայի արևելքում գտնվող Տոբրուկից ժամանող ապաստան խնդրողների գլխավոր դարպասը, որը վտանգավոր անցում է։
Երեքշաբթի օրը պաշտոնյաները հայտնել են, որ Հունաստանի իշխանությունները վերջին երկու օրվա ընթացքում փրկել են հիմնականում Բանգլադեշից, Եգիպտոսից, Եմենից և Սուդանից ժամանող ավելի քան 300 միգրանտի։
Նրանց գրեթե կեսը փրկվել է երկուշաբթի օրը Կրետե կղզու մոտ, հայտնել է ափամերձ պահպանությունը՝ հավելելով, որ նրանք ճանապարհորդում էին առնվազն երեք ժամանակավոր նավակներով։
Նրանք հայտնել են, որ որոնողական աշխատանքները շարունակվել են երեքշաբթի օրը՝ չնայած տարածքում ուժեղ քամիներին։
Ափամերձ պահպանության պաշտոնյան ասել է, որ միգրանտներին պահում է Կրետեի ոստիկանությունը և նրանք կտեղափոխվեն Հունաստանի մայրցամաքային մասում գտնվող ընդունման կենտրոններ։
Մարտի վերջին 22 մարդ մահացել է Միջերկրական ծովում՝ Լիբիայից մեկնելուց հետո, և նրանց մարմինները նետվել են ջուրը, հայտնել են Կրետեի մոտ փրկվածները։
Մարտին Եվրախորհրդարանը հավանություն տվեց միության միգրացիոն քաղաքականության խիստ խստացմանը՝ անցումները կանխելու նպատակով, հաստատելով «վերադարձի կենտրոնների» հայեցակարգը, որոնք նախատեսված են միգրանտներին ԵՄ-ից դուրս երրորդ երկրներ ուղարկելու համար, ինչպես Մեծ Բրիտանիայի Ռուանդայի նախաձեռնությունը։
Այդ առաջարկները քննադատվել են իրավապաշտպան խմբերի կողմից՝ որպես անմարդկային։
Անցյալ տարվա ամառային զբոսաշրջային սեզոնին Կրետե ժամանած միգրանտների թվի աճի պատճառով Հունաստանը երեք ամսով կասեցրեց ապաստանի դիմումների ընթացակարգը՝ արժանանալով ՄԱԿ-ի և իրավապաշտպան մարմինների քննադատությանը։
Հունաստանի պահպանողական կառավարությունը վճռականորեն աջակցում է Եվրամիության կողմից անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարին ուղղված քայլերին, այդ թվում՝ դաշինքից դուրս «վերադարձի կենտրոնների» ստեղծմանը՝ ապաստան չստացածներին տեղավորելու համար։
Սակայն, ըստ Միգրացիոն քաղաքականության զարգացման միջազգային կենտրոնի (ICMPD) զեկույցի, որը Euronews-ը դիտել է, ԵՄ-ի հետ ավելի խիստ սահմանները և միգրացիոն համաձայնագրերը չեն կարողացել նվազեցնել Աֆրիկայից մեկնումների թիվը, այլ պարզապես ժամանակավորապես շեղել են անկանոն երթուղիները։
ICMPD-ն, որը կազմակերպություն է, որը համագործակցում է ԵՄ-ի և եվրոպական կառավարությունների հետ միգրացիոն քաղաքականություն մշակելու համար, վերլուծել է ենթասահարյան Աֆրիկայի շարժունակության հիմնական միտումները՝ բացահայտելով, որ «վերջին միտումները ցույց են տալիս, որ ուժեղացված վերահսկողությունը պարտադիր չէ, որ նվազեցնի ընդհանուր շարժունակությունը, այլ փոխարենը ուղղորդում է շարժումը դեպի այլընտրանքային, հաճախ ավելի երկար և ռիսկային երթուղիներ»։
Վերջին տարիներին ԵՄ-ն ընդլայնել է իր միգրացիոն գործընկերությունները աֆրիկյան երկրների հետ, ինչպիսիք են Թունիսը, Եգիպտոսը, Մարոկկոն, Սենեգալը և Մավրիտանիան։
Այս համաձայնագրերը սովորաբար ենթադրում են տեղական իշխանությունների կողմից սահմանային վերահսկողության ուժեղացում՝ դեպի Եվրոպա անկանոն մեկնումները զսպելու համար, մինչդեռ ԵՄ-ն դրա դիմաց տրամադրում է ֆինանսական աջակցություն և ներդրումներ է կատարում զարգացման և համագործակցության լայն շրջանակի նախագծերում։
Իսպանիան ավարտում է մինչև 500,000 ներգաղթյալների օրինական կարգավիճակ տրամադրելու համաներման միջոցառումները
Ողբերգական դեպք, Արաբկիր վարչական շրջանում հայտնաբերվել է մաhացած տղամարդ
Լոռին ջրհեղեղից հետո․ ի՞նչ վիճակ է. Լուսանկարներ