Իսպանիան ավարտում է մինչև 500,000 ներգաղթյալների օրինական կարգավիճակ տրամադրելու համաներման միջոցառումները

Լատինական Ամերիկայից կամ աֆրիկյան երկրներից շատ ներգաղթյալներ աշխատում են հիմնական ոլորտներում, այդ թվում՝ գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և ծառայությունների ոլորտում։
Իսպանիայի կառավարությունը երեքշաբթի օրը ավարտեց այս տարվա սկզբին հայտարարված միգրանտների համաներման միջոցառումը՝ ճանապարհ հարթելով երկրում առանց թույլտվության ապրող և աշխատող հարյուր հազարավոր ներգաղթյալների համար՝ օրինական կարգավիճակ ստանալու համար դիմելու համար։
Այս մոտեցումը կտրուկ տարբերվում է Եվրոպայում ներգաղթի վերաբերյալ գերիշխող վերաբերմունքից, որոնց համաձայն կառավարությունները փորձում են նվազեցնել ժամանողների թիվը և արագացնել արտաքսումները։
Վարչապետ Պեդրո Սանչեսը ողջունեց միջոցառումը որպես «արդարադատության ակտ և անհրաժեշտություն»։
Նա վերահաստատեց իր կառավարության դիրքորոշումը, որ 49 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում արդեն ապրող և աշխատող մարդիկ պետք է «դա անեն հավասար պայմաններում» և վճարեն հարկեր։
«Մենք ճանաչում ենք իրավունքները, բայց նաև պահանջում ենք պարտավորություններ», – գրել է Սանչեսը սոցիալական ցանցերում։
Կառավարությունը հայտարարել է, որ Իսպանիայում առանց թույլտվության ապրող մոտավորապես 500,000 մարդ կարող է իրավասու լինել դիմելու համար։
Որոշ վերլուծաբաններ գնահատում են, որ մինչև 800,000 մարդ ապրում է իսպանական հասարակության ստվերում։
Նրանք, ովքեր համապատասխանում են որոշակի պայմաններին, այժմ կարող են դիմել մեկ տարվա բնակության և աշխատանքի թույլտվության համար, ասաց միգրացիայի նախարար Էլմա Սաիսը՝ հավելելով, որ միգրանտները կարող են սկսել դիմել անձամբ ապրիլի 20-ին և առցանց՝ հինգշաբթի օրը։
Համաներման միջոցառումը արագացվել է ներգաղթի օրենքները փոփոխող հրամանագրի միջոցով։ Այս կերպ Սանչեսի կառավարությունը կարողացել է շրջանցել խորհրդարանը, որտեղ նախորդ համաներման փորձը փակուղի է մտել, և որտեղ կառավարությունը մեծամասնություն չունի։
Սաիսը գովաբանեց այս միջոցառումը՝ որպես միջոց, որը թույլ կտա Իսպանիային, որը երկու տարի շարունակ եղել է Եվրամիության ամենաարագ զարգացող տնտեսություններից մեկը, շարունակել ընդլայնվել։
«Մեր բարգավաճումը ակնհայտորեն կապված է մեր միգրացիայի կառավարման և օտարերկրյա աշխատողների ներդրման հետ», – ասաց նա։ «Նրանց ներդրումը թույլ է տալիս մեզ տնտեսապես աճել, ստեղծել աշխատատեղեր և հարստություն և պահպանել մեր սոցիալական ապահովության համակարգը»։
Ներգաղթյալները պետք է ժամանած լինեն Իսպանիա մինչև հունվարի 1-ը և պետք է ապացուցեն, որ ապրում են երկրում առնվազն հինգ ամիս։ Սաիսը նշեց, որ դա կարելի է անել «հանրային կամ մասնավոր» փաստաթղթեր ներկայացնելով։
Դիմորդները պետք է նաև ցույց տան, որ չունեն քրեական անցյալ, հայտարարեց կառավարությունը։
Իսպանիան համաներում է շնորհել այն ներգաղթյալներին, ովքեր նախկինում անօրինական կերպով գտնվում էին երկրում, դա անելով վեց անգամ 1986-ից 2005 թվականներին։
