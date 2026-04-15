15/04/2026

EU – Armenia

Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելում հանդիպել է Կայա Կալասի, ապա Անդրիուս Կուբիլիուսի հետ, զբոսնել են Բրյուսելում․ Լուսանկարներ, Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 15/04/2026

Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելում հանդիպել է Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, ԵՄ արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի հետ։

Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը։

Զրուցակիցները քննարկել են ՀՀ-ԵՄ գործընկերության ռազմավարական օրակարգի հետևողական կյանքի կոչման հարցեր:

Հանգամանալից անդրադարձ է կատարվել մայիսին Երևանում կայանալիք ՀՀ-ԵՄ գագաթնաժողովի բովանդակային նախապատրաստման հարցերին. ընդգծվել է ՀՀ քաղաքացիների համար շոշափելի արդյունքների ապահովմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման շուրջ համաձայնությունը:

Արարատ Միրզոյանը և Կայա Կալասը քննարկել են ժողովրդավարական դիմակայունության շարունակական ամրապնդմանն ուղղված նախաձեռնությունները, որոնք ՀՀ-ԵՄ արժեքահեն գործընկերության և ռազմավարական օրակարգի կարևոր մաս են կազմում: Այս համատեքստում համաձայնություն է ձեռք բերվել ժողովրդավարական գործընթացներին աջակցության նպատակով առկա հստակ մեխանիզմների շարունակականության և արդյունավետության ապահովման շուրջ:

ՀՀ ԱԳ նախարարը և ԵՄ ԱԳԱՔ բարձր ներկայացուցիչն ընդգծել են տնտեսական ու տրանսպորտային փոխկապակցվածության, ինչպես նաև էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության խթանման հարցում փոխշահավետ ծրագրերի կյանքի կոչման կարևորությունը:

Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։

Աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը սոցցանցի իր էջում լուսանկարներ է հրապարակել և գրել․

«Այսօր Բրյուսելում հիանալի եղանակ էր»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամփոփվել է Հայաստան – Եվրոպայի խորհուրդ 2023 – 2026 թթ. Գործողությունների ծրագրի իրականացման ընթացքը. Լուսանկար

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազների միջազգային ասոցիացիայի Գործադիր կոմիտեի նիստը կանցկացվի Հայաստանում

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատ Միրզոյանը կմեկնի Բրյուսել․ ծրագրված է հանդիպում Կայա Կալասի հետ

14/04/2026 infomitk@gmail.com

Երաժշտության հաղթանակը ժամանակի մեջ․ Սիմֆոնիկ նվագախմբի 20-ամյակին նվիրված գալա համերգը. Լուսանկարներ

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը շրջվում է «անընդունելի» Մելոնիի դեմ. Լուսանկար

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես կեղծ ռուսական պատմությունը դարձավ իրական խնդիր Էստոնիայի համար. Լուսանկարներ

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փորձում են փրկել աշխարհը․ Թրամփի դեմ պայքար․ Կարո՞ղ են նոր տրանսատլանտյան դաշինք կառուցել Թրամփի դարաշրջանում

15/04/2026 infomitk@gmail.com