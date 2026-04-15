Թրամփի հայտարարությունները Հռոմի պապի մասին անընդունելի են․ Ջորջիա Մելոնի

Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիը կոշտ քննադատության է ենթարկել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները Հռոմի պապի մասին՝ դրանք անվանելով անընդունելի։
«Ես անընդունելի եմ համարում նախագահ Թրամփի՝ Հռոմի պապի մասին արված դիտողությունները։ Հռոմի պապը կաթոլիկ եկեղեցու գլուխն է, և նորմալ է ու ճիշտ, որ նա կոչ է անում խաղաղության և դատապարտում է պատերազմի բոլոր ձևերը», – հայտարարել է Մելոնին։
Ավելի վաղ Թրամփը քննադատել էր Հռոմի պապ Լևոն XIVին՝ նշելով, որ իրեն «պետք չէ պապ, որը դեմ է իր քաղաքականությանը»։ Նրա խոսքով՝ պապը «Վատիկանում չէր լինի», եթե ինքը Սպիտակ տանը չլիներ։
Բաց մի թողեք
Վատիկանը Թրամփի քննադատությունը Հռոմի պապի հասցեին դիտարկել է անզորության նշան