Թրամփի հայտարարությունները Հռոմի պապի մասին անընդունելի են․ Ջորջիա Մելոնի

infomitk@gmail.com 15/04/2026

Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիը կոշտ քննադատության է ենթարկել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները Հռոմի պապի մասին՝ դրանք անվանելով անընդունելի։

«Ես անընդունելի եմ համարում նախագահ Թրամփի՝ Հռոմի պապի մասին արված դիտողությունները։ Հռոմի պապը կաթոլիկ եկեղեցու գլուխն է, և նորմալ է ու ճիշտ, որ նա կոչ է անում խաղաղության և դատապարտում է պատերազմի բոլոր ձևերը», – հայտարարել է Մելոնին։

Ավելի վաղ Թրամփը քննադատել էր Հռոմի պապ Լևոն XIVին՝ նշելով, որ իրեն «պետք չէ պապ, որը դեմ է իր քաղաքականությանը»։ Նրա խոսքով՝ պապը «Վատիկանում չէր լինի», եթե ինքը Սպիտակ տանը չլիներ։

