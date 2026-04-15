Պետեր Մագյարի կացինը շուտով կարող է հարվածել Բրյուսելում Օրբանի ցանցին

Հունգարիայում Մագյարի հաղթանակը ընտրություններում սպառնում է Օրբանի ԵՄ ազդեցության ցանցին՝ պաշտոնանկ անելով այնպիսի գործիչների, ինչպիսիք են հանձնակատար Օլիվեր Վարհելիին, MCC Brussels վերլուծական կենտրոնը և Հունգարիայի դեսպանը։
Պետեր Մագյարի ընտրությունը որպես Հունգարիայի հաջորդ վարչապետ՝ Վիկտոր Օրբանի 16 տարվա կառավարման ավարտը, կարող է վերաձևավորել Օրբանի ազդեցության ցանցը Բրյուսելում՝ ԵՄ հանձնակատար Օլիվեր Վարհելիից մինչև MCC Brussels, որը կառավարության հետ կապված վերլուծական կենտրոն է։
Նրա «Տիսա» կուսակցությունը, որը ապահովել է սահմանադրական երկու երրորդի մեծամասնություն, խոստացել է վերաուղղորդել Հունգարիայի հարաբերությունները ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Չնայած Մագյարը դեռևս չի մանրամասնել Բրյուսելի հետ կապված իր ծրագրերը, նա խոստացել է լայնածավալ փոփոխություններ քարոզարշավի ընթացքում և քվեարկությունից հետո։
«Պարզ կառավարության փոփոխությունը բավարար չէ այս խնդիրները լուծելու համար. անհրաժեշտ է ռեժիմի փոփոխություն, քանի որ կազմակերպված հանցավոր խումբը արդյունավետորեն կառավարում է մեր երկիրը», – երկուշաբթի օրը միջազգային մամուլի ասուլիսում ասաց Մագյարը։
Մադյարը նաև կոչ արեց պետական կարևոր գործիչներին, այդ թվում՝ նախագահ Տամաշ Սուլյոկին, հրաժարական տալ կամ պաշտոնանկ անել։ Նա նաև թիրախավորեց Օրբանի որոշ մտերիմ ընկերների, որոնք նույնպես հարուստների շրջանակի մաս են կազմում, ինչպիսին է Հունգարիայի ամենահարուստ մարդը՝ Լյորինչ Մեսարոշը։
Վերջին տարիներին Օրբանը Բրյուսելում լայն ցանց է կառուցել՝ իր քաղաքական օրակարգը առաջ մղելու և իր քաղաքական պատմությունը հզորացնելու համար։ Մի քանի կարևոր գործիչներ այժմ հնարավոր պաշտոնանկության վտանգի տակ են, մինչդեռ դաշնակից կազմակերպությունները կարող են կրճատել իրենց ֆինանսավորումը։
Հունգարացի հանձնակատար Վարհելյին՝ որպես ամենաթույլ օղակ
Բրյուսելում Օրբանի ամենաակնառու դաշնակիցներից մեկը առողջապահության և կենդանիների բարեկեցության հարցերով ԵՄ հանձնակատար Օլիվեր Վարհելյին է։ Ո՛չ Մադյարը, ո՛չ էլ Տիսա կուսակցությունը նրան բացահայտորեն չեն անվանել որպես թիրախ, բայց Բրյուսելում շատերը կառավարության փոփոխությունը համարում են նրա պաշտոնանկության համար ճնշում գործադրելու հնարավորություն։
Վարհելյին համարվում է Օրբանի մտերիմ դաշնակից և պարբերաբար մասնակցել է «Եվրոպայի հայրենասերներ» խմբի կողմից կազմակերպված կուսակցական-քաղաքական միջոցառումներին։ Ներկայումս նա ներքին հետաքննության առարկա է լրտեսական սկանդալում իր ենթադրյալ դերի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից։
Մամուլի հաղորդագրությունների համաձայն, Հունգարիայի մշտական ներկայացուցչությունը, որը կատարում է դիվանագիտական աշխատանք և կապում է մայրաքաղաքները Բրյուսելի հաստատությունների հետ, ղեկավարել է լրտեսների ցանց, որը թիրախավորում էր ԵՄ հաստատություններում աշխատող հունգարացի քաղաքացիներին։
Հանձնաժողովը հետաքննություն է սկսել և առաջընթացի մասին հայտնել երեքշաբթի օրը՝ Հունգարիայի ընտրություններից երկու օր անց։
«Առաջընթաց է գրանցվել, և Հանձնաժողովը կտեղեկացնի խորհրդարանին, երբ բոլոր վարչական քայլերն ավարտվեն», – ասել է Հանձնաժողովի խոսնակ Բալաժ Ույվարին՝ հրաժարվելով լրացուցիչ մանրամասներ տրամադրել։
Վարհելյին անցյալ տարվա հոկտեմբերին հայտարարել էր, որ դեսպանի պաշտոնում իր գործունեության ընթացքում տեղյակ չի եղել լրտեսության համար որևէ հավաքագրման մասին։ Որպես մշտական ներկայացուցիչ՝ նա նաև աշխատել է ապագա վարչապետի հետ. Մագյարը դիվանագետ է եղել 2011-2015 թվականներին։
Մագյարը հոկտեմբերին հայտարարել էր, որ Վարհելյին «չի բացահայտել ամբողջ ճշմարտությունը» մեղադրանքների վերաբերյալ։ Եթե հետաքննության արդյունքները վատ արտացոլվեն Վարհելյիի վրա, դա կարող է հիմք ստեղծել նրա հեռացման համար՝ կամ Հունգարիայի նոր կառավարության, կամ հենց Հանձնաժողովի կողմից։
Հանձնաժողովի անդամները պարտավոր չեն հրաժարական տալ, եթե իրենց երկրի կառավարությունը հետ է կանչում վստահությունը։ Սակայն նրանք կարող են կամավոր հրաժարական տալ, կամ Հանձնաժողովի նախագահը կարող է պահանջել նրանց հրաժարականը կամ ազատել նրանց։
Վերջին դեպքում, համապատասխան անդամ պետության համաձայնությամբ, հանձնակատարը կարող է փոխարինվել այդ երկրի կողմից առաջարկված թեկնածուով։ Euronews-ը մեկնաբանություն է խնդրել Վարհելիից. նա հրապարակման պահին դեռ չէր պատասխանել։
ԵՄ-ում Հունգարիայի դեսպանը հսկողության տակ է
Մագյարը որևէ կոնկրետ հիշատակում չի արել դեսպանների փոխարինման մասին, սակայն Բրյուսելում Հունգարիայի մշտական ներկայացուցչի պաշտոնը երկրի դիվանագիտական ծառայության ամենազգայուններից մեկն է։
Մշտական ներկայացուցիչ Բալինտ Օդորը, որը կարիերայի դիվանագետ է, Բրյուսելում իրականացրել է Օրբանի կառավարության հիմնական որոշումներն ու վետոները, այդ թվում՝ Ռուսաստանի դեմ մի քանի պատժամիջոցների փաթեթների արգելափակումը և ռուս գործարարների ցուցակներից հանմանը դեմ լինելը։ Օդորը իր դիվանագիտական կարիերան սկսել է 2002 թվականին և նշանակվել է այդ պաշտոնում 2022 թվականին։
Քանի որ նոր կառավարությունը պատրաստվում է փոխել Հունգարիայի ԵՄ քաղաքականությունը, նրա փոխարինողը, կարծես թե, հավանական է, թեև անորոշ։ Օդորը լայնորեն չի համարվում Օրբանի հավատարիմ, բայց պաշտոնը պահանջում է լիակատար քաղաքական վստահություն։
Երկուշաբթի օրվա մամուլի ասուլիսում Մադյարը ազդարարեց, որ մտադիր է ապավինել առկա դիվանագիտական և քաղաքացիական ծառայության ապարատին՝ առանց հատուկ դեսպաններին անդրադառնալու։
«Եթե մեկը համակարգի մաս է կազմել՝ որպես կարիերայի դիվանագետ, կառավարության պաշտոնյա կամ գերատեսչության ղեկավար՝ հետևելով մեր երկրի թալանին, դա չի նշանակում, որ նա լավ պետական ծառայող չէ: Մենք հույսը դնում ենք նման մարդկանց փորձի վրա», – ասել է Մագյարը։
ԵՄ-ում Հունգարիայի մշտական ներկայացուցչությունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Մտածողական կենտրոնների և մտավորականության ցանց
MCC Brussels-ը Մաթիաս Կորվինուսի կոլեգիայի ԵՄ մասնաճյուղն է, որը մասնավոր կրթական հաստատություն և վերլուծական կենտրոն է, որը լայնորեն համարվում է Օրբանի մերձավոր շրջապատի գաղափարախոսական հենասյուն։
Բալաշ Օրբանը՝ հեռացող վարչապետի քաղաքական տնօրենը, ղեկավարում է MCC-ի կուրատորումը, մինչդեռ MCC Brussels-ը ղեկավարում է բրիտանա-հունգարացի ակադեմիկոս Ֆրանկ Ֆուրեդին: Կազմակերպության հայտարարված առաքելությունն է ազդել Բրյուսելում քաղաքական բանավեճի վրա։
Ընտրությունների արդյունքից անկախ, MCC Brussels-ը հայտարարում է, որ չունի իր գործունեությունը կրճատելու մտադրություն։
«Մենք պլանավորում ենք շարունակել անել այն, ինչ անում ենք Բրյուսելի MCC-ում. մենք ոչ մի տեղ չենք գնում և շատ անելիքներ ունենք», – Euronews-ին ասել է Բրյուսելի MCC-ի ներկայացուցիչ Ջոն Օ’Բրայենը: «Որպես անկախ կազմակերպություն՝ մենք կշարունակենք հետազոտել, վերլուծել և պաշտպանել մեր հիմնական մտահոգությունները և շարունակել հաշվետու պահել ԵՄ ինստիտուտներին», – հավելել է նա:
Բրյուսելի MCC-ն ներկայումս ֆինանսավորվում է Բուդապեշտի MCC-ի գլխավոր գրասենյակի սուբսիդիաների միջոցով, որոնց ընդհանուր գումարը 2025 թվականին կկազմի 6.26 միլիոն եվրո:
Իր մամուլի ասուլիսում Մագյարը սպառնացել է հետաքննել պետական ակտիվների փոխանցումը MCC-ին՝ հայտարարելով նման ակտիվները վերադարձնելու համար նախատեսված գրասենյակ ստեղծելու ծրագրերի մասին: Նա նաև ասել է, որ MCC-ի և պահպանողական հավաքույթների, ինչպիսին է CPAC-ը, պետական ֆինանսավորումը կդադարեցվի:
«Պետությունը չի ֆինանսավորի այս բաները՝ ո՛չ CPAC կոչվող միջոցառումը, ո՛չ Մաթիաս Կորվինուսի կոլեգիան և այլ կից հաստատությունները: Ես ասում եմ, որ այն չպետք է ֆինանսավորեր դրանք մինչև հիմա: Սա հանցագործություն էր», – ասել է Մագյարը:
Այնուամենայնիվ, MCC-ն զգալի ֆինանսական ներարկում է ստացել ընտրություններից ընդամենը մի քանի օր առաջ: Անցյալ ուրբաթ Հունգարիայի նավթային հսկա MOL-ը հաստատեց իր բաժնետերերին 241 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ (մոտավորապես 662 միլիոն եվրո) դիվիդենտի վճարումը։
MCC-ն MOL-ում ունի 10% բաժնեմաս, ինչը նշանակում է, որ կազմակերպության Բուդապեշտի գլխավոր գրասենյակը մոտ 66 միլիոն եվրո է ստացել Օրբանի իշխանությունը կորցնելուց կարճ ժամանակ առաջ։
Միջոցառումների և ընդունելությունների կրճատում
«Քաղաքացիական Հունգարիայի հիմնադրամը» իշխող «Ֆիդես» կուսակցության կուսակցական հիմնադրամն է, որը Բրյուսելում գրասենյակ է պահպանել լոբբինգի, միջոցառումների կազմակերպման և Օրբանի պահպանողական օրակարգի առաջխաղացման համար։
Գրասենյակն այժմ վերագնահատում է իր ներկայությունը Բրյուսելում՝ հաշվի առնելով «Ֆիդես»-ի վատ ընտրություններում ունեցած արդյունքները։
«Հունգարիայի օրենսդրության և եվրոպական ու գերմանական պրակտիկայի համաձայն, կուսակցական հիմնադրամները պետական աջակցություն են ստանում իրենց կից կուսակցություններին տրված ձայների համամասնությամբ», – Euronews-ին ասել են Բրյուսելի գրասենյակից։
«Հարգելով ընտրությունների արդյունքները՝ մենք որոշումներ կկայացնենք մեր գործունեության վերաբերյալ առաջիկա շաբաթներին։ Մեր հիմնադրամը ապագայում կշարունակի ծառայել քաղաքացիական կողմին»։
