15/04/2026

EU – Armenia

Իտալիան դադարեցնում է Իսրայելի հետ պաշտպանական համաձայնագրի երկարաձգումը. Ջորջիա Մելոնի

infomitk@gmail.com 15/04/2026

Հռոմը երեքշաբթի օրը սառեցրեց Իսրայելի հետ պաշտպանական համաձայնագիրը՝ Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղաղապահների շարասյան հետ կապված միջադեպից և Անտոնիո Տաջանիի սուր քննադատությունից հետո՝ Իսրայելի կողմից «Հեզբոլլահ»-ի դեմ շարունակվող պատերազմի ընթացքում լիբանանցի քաղաքացիների վրա հարձակումների համար։

Իտալիան կասեցրել է Իսրայելի հետ պաշտպանական համաձայնագրի ավտոմատ երկարաձգումը, որը ենթադրում է ռազմական տեխնիկայի և տեխնոլոգիական հետազոտությունների փոխանակում, երեքշաբթի օրը հայտարարել է վարչապետ Ջորջիա Մելոնին։

«Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը՝ կառավարությունը որոշել է կասեցնել Իսրայելի հետ պաշտպանական համաձայնագրի ավտոմատ երկարաձգումը», – իտալական լրատվական գործակալությունների հաղորդմամբ՝ Վերոնայում կայացած միջոցառման շրջանակներում ասել է Մելոնին։

Իսրայելի կողմից 2006 թվականին հաստատված համաձայնագիրը վերանայվում է յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ։

Այն կոչ է անում համագործակցել պաշտպանական արդյունաբերության, զինվորական անձնակազմի կրթության և վերապատրաստման, հետազոտությունների և զարգացման, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում։

Երկու երկրների միջև լարվածությունը սրվել է վերջին շաբաթվա ընթացքում, երբ Իտալիայի կառավարությունը մեղադրել է իսրայելական ուժերին Լիբանանում գտնվող իտալացի ՄԱԿ-ի խաղաղապահների շարասյան վրա նախազգուշական կրակոցներ արձակելու մեջ՝ Իրանի կողմից աջակցվող «Հեզբոլլահ»-ի զինյալների դեմ շարունակվող պատերազմի ընթացքում։

Իտալիան կանչել է Իսրայելի դեսպանին՝ բողոքելով միջադեպի կապակցությամբ, որը վնասել է առնվազն մեկ մեքենա, բայց վիրավորներ չեն եղել։

Երկուշաբթի օրը Իսրայելը կանչել է Իտալիայի դեսպանին՝ Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տաջանիի մեկնաբանություններից հետո, որը դատապարտել է իսրայելական ուժերի կողմից լիբանանցի քաղաքացիների վրա «անընդունելի հարձակումները»։

Տաջանին, որը փոխվարչապետ է, երկուշաբթի օրը Բեյրութում էր՝ Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի և արտաքին գործերի նախարար Յուսեֆ Ռագգիի հետ բանակցությունների համար։

Ավելի ուշ նա X-ում գրել է, որ այնտեղ է «Իտալիայի համերաշխությունը փոխանցելու համար՝ Իսրայելի կողմից քաղաքացիական բնակչության դեմ անընդունելի հարձակումներից հետո»։

Իսրայելը մերժել է որոշումը՝ ասելով, որ Հռոմի քայլը որևէ ազդեցություն չի ունենա իր անվտանգության վրա։

«Մենք Իտալիայի հետ անվտանգության մասին համաձայնագիր չունենք: Մենք ունենք փոխըմբռնման հուշագիր՝ տարիներ առաջ, որը երբեք որևէ էական բովանդակություն չի ունեցել: Սա չի ազդի Իսրայելի անվտանգության վրա», – AFP լրատվական գործակալությանը ասել է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Օրեն Մարմորշտեյնը։

Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեքշաբթի օրը հրապարակված հարցազրույցում քննադատել է Մելոնիին՝ քաղաքական դաշնակցին, Իրանի պատերազմում օգնելու նրա պատրաստակամության համար։

«Ես ցնցված եմ նրանից: Ես կարծում էի, որ նա քաջություն ուներ, բայց սխալվում էի», – իտալական Corriere della Sera օրաթերթին ասել է նա։

