Թրամփը շրջվում է «անընդունելի» Մելոնիի դեմ. Լուսանկար

Այս շաբաթվա պառակտումը շատ հրապարակային հարված է հասցնում Իտալիայի առաջնորդի հարաբերություններին ԱՄՆ-ի հետ, բայց դա կարող է օգտակար լինել ներքին կյանքում։
ՀՌՈՄ — ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեքշաբթի օրը Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիին անվանեց «անընդունելի» և բողոքեց, որ նա «այլևս նույն մարդը չէ», մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ նա քննադատեց նրա հարձակումը Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի վրա։
Իտալական Corriere della Sera օրաթերթին տված հեռախոսազրույցում Թրամփը ասաց, որ «շոկի մեջ է նրանից։ Ես կարծում էի, որ նա քաջ է, բայց սխալվում էի»։
Երկուշաբթի օրը Մելոնիի մեկնաբանությունների մասին հարցին, որտեղ նա Թրամփի հարձակումը Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի վրա անվանեց անընդունելի, ԱՄՆ նախագահը պատասխանեց. «Նա է անընդունելի, քանի որ նրան չի հետաքրքրում, թե արդյոք Իրանն ունի միջուկային զենք, և կպայթեցներ Իտալիան երկու րոպեում, եթե հնարավորություն ունենար»։
Վարչապետի քաղաքական դաշնակիցները աջակցում են նրան։ Պաշտպանության նախարար Գուիդո Կրոսետտոն աջակցել է իր ղեկավարին X-ում՝ գրելով, որ «Ջորջիա Մելոնին առաջնորդ է, որը երբեք չի վախեցել արտահայտել իր միտքը, հատկապես, երբ սկզբունքները, հարգանքը և ինքնությունը վտանգված են»։
Այս վերջին վեճով Թրամփը շրջվել է Եվրոպայում իր վերջին՝ և, թերևս, ամենահավատարիմ դաշնակցի դեմ։
ԱՄՆ նախագահը Մելոնիին անվանում էր «հրաշալի կին» և «մեծ առաջնորդ» ընդամենը մեկ տարի առաջ, քանի որ շատերի կողմից իտալացի առաջնորդը համարվում էր ԵՄ-ի ոչ պաշտոնական Թրամփի մասին շշնջացողը։ Նա միակ եվրոպացի առաջնորդն էր նրա երդմնակալության արարողության ժամանակ 2025 թվականի հունվարին և հանդես էր գալիս որպես «կամուրջ» Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի միջև սակագների վերաբերյալ բանակցությունների ժամանակ, ըստ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի։
Այս շաբաթվա վեճը շատ հրապարակային հարված է հասցնում նրա և ԱՄՆ-ի հարաբերություններին, բայց այն կարող է օգտակար լինել ներքին կյանքում։
Բարձր խաղադրույքներով հանրաքվեում պարտություն կրելուց հետո, որը նրա դաշնակիցները մեղադրում են Թրամփի հետ նրա մտերմությանը, Մելոնին ավելի ու ավելի է հեռանում ամերիկացի առաջնորդից, ինչը հանգեցրեց նրան, որ երկուշաբթի օրը նա՝ ուշացած, դատապարտեց Թրամփի հարձակումը Հռոմի պապի վրա։
Սկզբում նրա կառավարությունը մերժեց ԱՄՆ ռազմական ինքնաթիռների վայրէջքը Սիցիլիայի Սիգոնելլա ավիաբազայում, ապա վարչապետը ելույթ ունեցավ Իտալիայի խորհրդարանում՝ թվարկելու բոլոր այն դեպքերը, որոնցում իր կառավարությունը համաձայն չէր Սպիտակ տան հետ։ Լարվածությունը բարձրացավ երկուշաբթի օրը, երբ Մելոնին հանդես եկավ ի պաշտպանություն Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի։
Քայլերը հաշվարկված քաղաքական ռիսկ էին, քանի որ Թրամփի հետ նրա բարեկամությունը դարձավ ավելի շատ քաղաքական պատասխանատվություն՝ պայմանավորված Մերձավոր Արևելքում պատերազմի հետևանքով առաջացած էներգետիկ ճգնաժամով։
SWG-ի մարտյան հարցումները ցույց են տվել, որ իտալացիների տասից վեցը դեմ էին Իրանի ԱՄՆ-Իսրայելի կողմից ռմբակոծությանը, իսկ տասից ինը շատ կամ բավականին անհանգստացած են պատերազմի էներգակիրների գների վրա ազդեցությամբ։
Եվրոպացի այլ առաջնորդների համար Թրամփի հետ բարեկամությունը քիչ տնտեսական առավելություններ է բերել և բարձր քաղաքական գին։ Հունգարիայի առաջնորդ Վիկտոր Օրբանը կիրակի օրը պարտվել է ջախջախիչ մեծ տարբերությամբ՝ Թրամփի հավանությունից հետո։
Մելոնին հասկացել է, որ Թրամփից օտարանալը կօգնի 2027 թվականին նախատեսված ընդհանուր ընտրություններից առաջ անցկացվող հարցումներում. հաջորդ մի քանի ամիսները ցույց կտան, թե արդյոք նրա ռազմավարությունը արդարացնում է իրեն։
Թրամփի հայտարարությունները Հռոմի պապի մասին անընդունելի են․ Ջորջիա Մելոնի
Մերձավոր Արևելքի նոր ստատուս-քվոյի հաստատման «բոլոր ճանապարհները տանում են Պեկին»
Վատիկանը Թրամփի քննադատությունը Հռոմի պապի հասցեին դիտարկել է անզորության նշան