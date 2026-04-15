Ինչպես կեղծ ռուսական պատմությունը դարձավ իրական խնդիր Էստոնիայի համար. Լուսանկարներ

Նախկին վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատի մասնակցությամբ լայնածավալ խարդախության դատավարությունը բացահայտում է 12 տարվա ավազակախմբային աճի ծախսերը։
Բենզինի գների կտրուկ աճ, ծերացող տարածաշրջանի վերակենդանացման եղանակներ, թափառող ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի վտանգը՝ ամեն ինչ, բացի այն առցանց խոսակցություններից, որ նրա քաղաքը, որը Էստոնիայի երրորդ ամենամեծն է, պատրաստվում է անջատվել երկրի մնացած մասից՝ ստեղծելով Ռուսաստանին բարեկամ «Նարվայի ժողովրդական հանրապետություն»։
Վերջին շաբաթներին անանուն ռուսալեզու սոցիալական ցանցերի հաշիվների մի խումբ հրապարակել է մեմեր և հաղորդագրություններ, որոնցում կոչ է արվում գրավել Նարվան և շրջակա Իդա-Վիրուս շրջանը և այն նկարագրել որպես «ռուսական հող»։
Այս արշավը, որը նման է Ռուսաստանի կողմից Ղրիմ և արևելյան Ուկրաինա ներխուժմանը նախորդած տեղեկատվական գործողություններին, խթանել է միջազգային ենթադրությունները, որ Կրեմլը կարող է օգտվել ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը փորձարկելու հնարավորությունից։
Սակայն Ռայկի և Էստոնիայում շատ ուրիշների համար այս դեպքը մատնանշում է այլ ռիսկ. մի քանի ռուս տրոլներ հորինում են անկայունացնող սցենար և այն մղում են դեպի հիմնական հոսանք՝ շատ իրական հետևանքներով։
«Դա լիովին կեղծ պատմություն է, լիակատար անհեթեթություն», – ասում է Ռայկը, տեսանելիորեն հիասթափված, խոսելով Նարվայի քաղաքապետարանի ընդարձակ, փայտե հատակով սենյակում։ «Ես հանդիմանում եմ բոլոր նրանց, ովքեր սա մեծ բան են դարձրել և ասում եմ նրանց. Հիմա ես եմ խրված խնդրի մեջ, ոչ թե դուք»։
«Հաջորդը Նարվան է»
Հեշտ է հասկանալ, թե ինչու են խնդրահարույցները Նարվան ընտրել որպես իրենց թիրախ։
Էստոնիայի հյուսիսարևելյան սահմանին տեղակայված, ընդամենը 100 մետր գետով այն բաժանված է Ռուսաստանից, քաղաքն ավելի մոտ է Սանկտ Պետերբուրգին, քան Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալլինին։
Նարվայի 50,000 բնակիչների իննսունութ տոկոսը ռուսախոս են։ Մեկ երրորդից ավելին ունի ռուսական անձնագրեր, իսկ մեկ երրորդը՝ թոշակառուներ, որոնցից շատերը բացահայտ կարոտով են հիշում այն ժամանակը, երբ խորհրդային օկուպացիայի տակ տարածաշրջանը արդյունաբերական հզոր կենտրոն էր։
Քաղաքն անցյալում էլ է փորձել անջատվել։ 1993 թվականին՝ Էստոնիայի կողմից Խորհրդային Միությունից անկախություն հռչակելուց երեք տարի անց, բայց նախքան ռուսական զորքերի լիակատար դուրսբերումը, Նարվայի քաղաքային խորհուրդը կազմակերպեց ինքնավարության վերաբերյալ իմպրովիզացված հանրաքվե։
Մասնակցած բնակիչների մոտ կեսից 97 տոկոսը քվեարկեց «կողմ»։ Էստոնիայի Գերագույն դատարանը, ինչպես և կանխատեսվում էր, արդյունքը անօրինական ճանաչեց, և Մոսկվան, շեղված իր ներքին խառնաշփոթով, չմիջամտեց։ Նարվան մնաց Էստոնիայի, իսկ 2004 թվականից՝ նաև ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի մաս։
Այդ պատմությունը դեռ թարմ էր թե՛ ռուս քարոզիչների, թե՛ արևմտյան դիտորդների մտքում, երբ Ռուսաստանը 2014 թվականին անեքսիայի ենթարկեց Ղրիմը։
Ռայկը հիշում է, թե ինչպես անեքսիայից հետո լրագրողները քաղաք ներխուժեցին արդեն ծանոթ հարցով. «Հաջորդը Նարվան է՞»։
«Ես ստիպված էի նրանց ասել, որ այստեղ կանաչ մարդիկներ չկան», – ասաց նա՝ նկատի ունենալով Ուկրաինայի անկարգություններ հրահրելու համար Մոսկվայի կողմից ուղարկված առանց տարբերանշանների զորքերը։
Սակայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախընտրում է իր հարևաններին զգոն պահել։ 2022 թվականի հունիսին գիտնականների և ձեռնարկատերերի հետ հանդիպման ժամանակ նա գովաբանեց Պետրոս Մեծ ցարին՝ 18-րդ դարի մի ղեկավարի, որին նա նկարագրել է որպես օրինակելի՝ այն տարածքում ընդլայնվելու համար, որը ներառում է ներկայիս Սանկտ Պետերբուրգը և Նարվան։
«Կարծես թե մեզ էլ է բաժին հասել վերականգնել և ամրապնդել այն», – այդ ժամանակ ասել էր Պուտինը։
«ՆԱՏՕ-ն չի գա»
Առաջինը, որը ուշադրություն հրավիրեց Նարվայի առցանց արշավի վրա, էստոնական Protastop հակաքարոզչական կայքն էր։
Մարտի կեսերին հրապարակված մանրամասն հոդվածում մանրամասն նկարագրվում էր, թե ինչպես են TikTok-ի և Facebook-ի ռուսական տարբերակի՝ Vkontakte-ի ռուսալեզու հաշիվները շաբաթներ շարունակ վերահրապարակել Telegram ալիքից հաղորդագրություններ և մեմեր, որոնք քարոզում էին տարածաշրջանի գրավումը աշխարհազորի կողմից։
Խումբը կիսվել է դրոշի, հիմնի դիզայնով և նույնիսկ Նարվայի գրավման չնշված օրվա ժամանակացույցով։ Արթնացումը կլինի ժամը 6-ին, նախաճաշը՝ ժամը 8-ին, որին կհաջորդի Նարվայի «գրոհը» մեկ ժամ անց։ Ամեն ինչ կամփոփվի տոնական համերգով և հրավառությամբ։
Բովանդակության մեծ մասը հստակորեն նախատեսված էր ցնցելու և զվարճացնելու համար։ Կենդանիները, մասնավորապես կատուները, մեծ տեղ են գրավել։ Մեկ խմբագրված գրառումում պատկերված է փոքրիկ շուն՝ Լատվիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի դրոշներով ճակատին, բերանը ծածկված մեծ ձեռքով։ «ՆԱՏՕ-ն չի գա», – գրված էր մակագրության մեջ։
Protastop-ը զգուշացրել է, որ թեթևամիտ տոնի հիմքում ընկած է միտումնավոր ուղերձ, որը «նորմալացնում է անջատողականության և անջատողականության շուրջ հռետորաբանությունը»։
Մեկ շաբաթ անց էստոնական Postimees լրատվամիջոցի լրագրողներին հաջողվեց ներթափանցել կենտրոնական Telegram ալիք։ Նրանք եզրակացրին, որ հաշիվները «ոչ այլ ինչ էին, քան վատ իրականացված տեղեկատվական գործողություն»՝ ընդամենը մոտ 60 հետևորդով։
Այդ ժամանակ, սակայն, պատմությունը ձնագնդի պես տարածվել էր՝ վերնագրեր ստանալով արտասահմանում և ներթափանցելով առցանց զրույցներ։ Մեկնաբանություն թողնելու համար ստիպված լինելով՝ երկրի բարձրաստիճան քաղաքական գործիչները ջանքեր գործադրեցին պատմությունը հանդարտեցնելու համար։
Էստոնիայի վարչապետ Քրիստեն Միխալը այն անվանեց «Ռուսաստանի կողմից ստեղծված տեղեկատվական գործողություն՝ տարաձայնություններ սերմանելու համար»։ Իսկ X-ում գրառման մեջ արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցախնան հաղորդագրություններն անվանեց «շփոթություն և վրդովմունք հրահրելու էժան միջոց»՝ կոչ անելով մարդկանց «հանգիստ մնալ, տեղեկացված մնալ»։
Էստոնիայի ներքին անվտանգության ծառայության (KAPO) բյուրոյի ղեկավար Հարիս Պուուսեպը ասաց, որ արշավը Ռուսաստանի կառավարության հետ կապող որևէ ապացույց չկա։
Փոխարենը, նա ասաց, որ այն, կարծես, Ռուսաստանում «Է.Վ. Լիմոնովի մյուս Ռուսաստանը» անվամբ ծայրահեղ ազգայնական շարժման մի քանի կողմնակիցների գաղափարն է եղել։
«Սա գործում է ներքևից վերև, մարդիկ փորձում են իրենց կարևոր թվալ», – ասաց Պուուսեպը: «Սա վիրտուալ իրականության արշավ է»:
Նա նշեց, որ դժվարությունը կայանում է արդեն տարածվող պատմությունը հերքելու մեջ: «Ինչպե՞ս կարող ես ապացուցել, որ ինչ-որ բան իրականում գոյություն չունի»:
Խումբը հերքեց, որ կապված է ռուսական ուլտրաազգայնական շարժման հետ: Այն պատասխանեց այն հարցին, թե արդյոք այն գտնվում է Ռուսաստանում:
«Ռուսաստանը սկսվում է այնտեղից»
2022 թվականին Նարվան ընդունեց իր սահմանային կարգավիճակը՝ նոր կարգախոսով, որը այն անվանեց «այն վայրը, որտեղ սկսվում է Եվրոպան»:
Եթե այդ կարգախոսը ճիշտ է, ապա տեխնիկապես Եվրոպան սկսվում է Էստոնիան և Ռուսաստանը միացնող 162 մետրանոց Բարեկամության կամրջի կեսից:
«Ժողովրդավարությունն ավարտվում է այստեղ, Ռուսաստանը սկսվում է այնտեղից», – ասում է Էստոնիայի Արևելյան պրեֆեկտուրայի սահմանապահ ծառայության ղեկավար Էրիկ Լիիվան՝ գարնանային օրը մատնացույց անելով սահմանազատման գիծը: Բարձրահասակ և մորուքավոր, նա պատկերում է մարտի պատրաստ մարդու կերպարանք:
2022 թվականից ի վեր կամուրջը փակ է մեքենաների երթևեկության համար: Էստոնական կողմից անցումը ամրացվել է «վիշապի ատամներով»՝ կտրող մետաղալարերի մեջ փաթաթված հակատանկային արգելապատնեշներով, որոնք տեղադրվել են ի պատասխան Ռուսաստանի կողմից 2023 թվականի վերջին անօրինական սահմանահատումները հեշտացնելու ջանքերի:
Ցանկապատված հետիոտնային արահետով երկու ուղղություններով անընդհատ շարժվում են պայուսակներ կրող և փոքրիկ ճամպրուկներ քաշող մարդիկ: Այժմ կամուրջը ամեն օր անցնում է մոտ 1600 մարդ, ինչը մոտավորապես պատերազմից առաջվա աշխույժ օրվա երթևեկության մեկ տասներորդ մասն է:
Եվ այնուամենայնիվ, այն ամենևին էլ լուռ չէ: Կեսօրին սահմանային անցակետի դիմաց երկար հերթ է ձևավորվել, հիմնականում երիտասարդ ռուսախոսներից և երբեմն օտարերկրացիներից: Էստոնական կողմում սպասման ժամանակը տևում է երկու կամ երեք ժամ՝ շատ ավելի երկար, քան Ռուսաստանի սահմանի վրայով, ըստ Սանկտ Պետերբուրգում ընկերոջը այցելելուց հետո Բարսելոնա վերադարձող իսպանացի զբոսաշրջիկի։
Լիիվան բացատրում է, որ յուրաքանչյուր ուղեբեռ մանրակրկիտ կերպով խուզարկվում է՝ համոզվելու համար, որ ճանապարհորդները չեն խախտում եվրոպական պատժամիջոցները՝ Ռուսաստան անցնելով արժույթով կամ կրկնակի նշանակության բաղադրիչներով, որոնք կարող են օգտագործվել զենքեր, ինչպիսիք են անօդաչու թռչող սարքերը, արտադրելու համար։
Միշտ այսքան լարված չի եղել
Լիիվան հիշում է պատերազմից առաջ այն ժամանակը, երբ էստոնացի և ռուս սահմանապահները միասին էին աշխատում՝ համատեղ տեղադրելով նավիգացիոն լողաններ՝ գետի բաժանարար գիծը նշելու համար, երբեմն նույնիսկ ճանապարհորդելով նույն նավով։
Այնուհետև, 2024 թվականի մայիսին, Ռուսաստանը, առանց բացատրության, հանկարծակի հեռացրեց լողանները՝ ջնջելով սահմանի ցանկացած տեսանելի նշան։
Հարցին, թե արդյոք «Նարվայի ժողովրդական հանրապետության» շուրջ առցանց արշավը լրացուցիչ լարվածություն է ավելացնում իր աշխատանքին, Լիիվիան հեգնանքով պատասխանում է. «Ռուսաստանը միշտ փորձել է ազդել մեզ վրա, դա նորություն չէ։ Ինձ համար սա պարզապես սովորական հինգշաբթի է»։
Եթե Մոսկվան փորձի ուղարկել փոքրիկ կանաչ մարդկանց, «մենք կտեսնենք նրանց գալ, լողալ, թռչել», – պարծենում է նա։ «Այն, ինչ տեղի ունեցավ Արևելյան Ուկրաինայում, այստեղ երբեք տեղի չի ունենա»։
«Սա իմ տեղն է»
Սակայն Նարվայի բնակիչների մեծամասնության համար իրական մտահոգությունը հողերի անխուսափելի զավթումը չէ։ Այն անվանվում է ռուսամետ հետամնացություն և մարգինալացվում է Տալլինի և Բրյուսելի կողմից դրա պատճառով։
Ուկրաինա ներխուժումից ի վեր Էստոնիայի կառավարությունը կրկնապատկել է Կրեմլի ազդեցությունը զսպելու ջանքերը՝ արգելափակելով ռուսական պետական հեռուստաալիքները և հեռացնելով խորհրդային դարաշրջանի տասնյակ հուշարձաններ։
2022 թվականի վերջին կառավարությունն օրենք ընդունեց մինչև 2030 թվականը ռուսալեզու դպրոցները լիովին վերացնելու մասին։ ԵՄ անդամ չհանդիսացող քաղաքացիներին, այդ թվում՝ Նարվայի ռուսական անձնագրեր ունեցողներին, արգելվել է քվեարկել տեղական ընտրություններում։ Մոսկվան օգտվել է առիթից՝ Էստոնիայի կողմից ձեռնարկվող միջոցառումները որակելու որպես «ռուսաֆոբ»։
Ամեն տարի, մայիսի 9-ին՝ նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ Խորհրդային Միության հաղթանակի օրը, Ռուսաստանը լարվածությունը սրում է Իվանգորոդի գետի ափին՝ Նարվայի դիմաց, անցկացվող պոռթկուն և ռազմական թեմայով համերգով։
Անցյալ տարի Նարվայի կենտրոնական թանգարանը, որը տեղակայված է գետի ափին գտնվող միջնադարյան ամրոցում, արձագանքեց՝ Պուտինին պատկերելով որպես Ադոլֆ Հիտլեր և անվանելով նրան ռազմական հանցագործ։ Ռուսաստանի իշխանությունները արձագանքեցին՝ թանգարանի տնօրենին հեռակա դատապարտելով 10 տարվա ազատազրկման՝ ռուսական բանակի մասին «կեղծ տեղեկություններ» տարածելու և «նացիզմի վերականգնման» համար։
Սակայն Նարվայում շատերը դժգոհում են, որ ստիպված են կողմ ընտրել։ Մայիսի 9-ի համերգները սովորաբար հավաքում են Նարվայի բնակիչների, հատկապես տարեցների բազմություն։ Բնակարանային շենքերին կպած անթիվ արբանյակային ալեհավաքները վկայում են ռուսական հեռուստատեսային շոուների կայունության մասին։
«Տարիներ շարունակ մենք ապրել ենք միասին առանց որևէ խնդրի», – ասաց Սվետլանան՝ թոշակառու, որը նստած էր նստարանին՝ նայելով գետին, որտեղ հայելային պատկերով կարելի էր տեսնել մյուս կողմում գտնվող ռուսներին՝ վայելելով գարնանային եղանակը, զբոսնելով զբոսանքի արահետով և նստած ճոճանակների վրա։ «Ամեն ինչ լավ էր։ Ոչ մի խտրականություն չկար»։
Նա մեղադրեց Տալլինի և Բրյուսելի քաղաքական գործիչներին էստոնացիների շրջանում վախեցնելու և լարվածություն առաջացնելու մեջ։
«Սպառնալիք չկա, Ռուսաստանը սպառնալիք չէ», – վճռականորեն համաձայնեց նրա ամուսինը՝ Գենադիը՝ բարձրաձայն մտածելով, թե ինչու Շվեյցարիայում, որտեղ նա սովորել և աշխատել է, բազմաթիվ լեզուների իմացությունը խնդիր չի համարվում։
Չնայած նա Ռուսաստանի քաղաքացիություն ուներ, նա որևէ ցանկություն չէր հայտնել ապրել Ռուսաստանում, ինչպես նաև իր կինը՝ Էստոնիայի քաղաքացի։ «Մենք այնտեղ տեղ չունենք։ Մենք պարզապես ռուսախոս էստոնացիներ ենք։ Ես այստեղ կապրեմ մինչև մահ։ Սա իմ տեղն է», – տխուր ասաց Սվետլանան։ «Բայց ես անհանգստանում եմ իմ երեխաների ապագայի համար»։
Երկուսն էլ հրաժարվեցին տալ իրենց անունները, տարիքը կամ լուսանկարվել՝ մտահոգված լինելով, որ դա նրանց կհայտնի Էստոնիայի անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում։
«Մեծ հաջողություն»
Էստոնիայում «Նարվա Ժողովրդական Հանրապետություն» արշավի շուրջ աղմուկը ներքին ցավոտ բանավեճ է առաջացրել, որի մեծ մասը ուղղված է Propastop-ին և լրատվամիջոցներին՝ խմբի ուղերձը տասնյակ հազարավոր, եթե ոչ հարյուր հազարավոր մարդկանց լսարանին տարածելու համար։
Խումբն ինքը վերահրապարակել է բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների մեկնաբանությունները և լրատվամիջոցների հոդվածները՝ շնորհակալություն հայտնելով նրանց «անվճար գովազդի» համար։ Protastop-ում դրա մասին առաջին անգամ գրվելուց ի վեր, դրա հիմնական Telegram ալիքը հարյուրավոր նոր հետևորդներ է ձեռք բերել։
Նարվա առցանց արշավը և այլ խաբեություններ, ինչպիսիք են 2025 թվականի աշնանը կեղծ ռումբի սպառնալիքների ալիքը, շեղում են ուշադրությունը Ռուսաստանի իրական միջամտությունից, ասաց էստոնական հետախուզության պաշտոնյա Պուուսեպը։
«Դա ծանրաբեռնում է մեր ռեսուրսները՝ խթանելով այն պատմությունը, որ հզոր Ռուսաստանը հարձակվում է մեզ վրա, մինչդեռ դրան պետք է վերաբերվել որպես սպամի», – ասաց նա։
Երկուշաբթի օրը հրապարակված իր տարեկան զեկույցում KAPO-ն գրել է, որ 2025 թվականին հայտնաբերել է ռուս համագործակիցների ռեկորդային թիվ։
Protastop-ը պաշտպանել է իր մոտեցումը՝ ընդգծելով «թշնամական գործունեությունը հնարավորինս վաղ փուլում բացահայտելու» անհրաժեշտությունը։
«Եթե սենյակում կա փիղ, որին բոլորը տեսնում են, բայց ոչ ոք դրա մասին չի խոսում, արդյո՞ք դա փղին անհետացնում է», – գրել է լրատվամիջոցը։
Տալլինում գտնվող Միջազգային պաշտպանության և անվտանգության կենտրոնի քաղաքական վերլուծաբան Մարեկ Կոհվը այն անվանել է «դժվար և բարդ իրավիճակ»։
«Ռուսաստանի տեսանկյունից սա մեծ հաջողություն է», – ասել է նա։ Սակայն նա վիճարկել է արևմտյան վերլուծական կենտրոնների կողմից պարտադրված տագնապալի պատմությունը, որ Էստոնիան խոցելի է ներխուժման համար։ Ի տարբերություն 2014 թվականի Ուկրաինայի, նա պնդել է, որ երկիրը ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի անդամ է և ունի լավ պաշտպանված սահման։
Մինչդեռ, Էստոնիան ավելի ու ավելի է բախվում իրական հակամարտության հետևանքով առաջացող վտանգի հետ։ Վերջին շաբաթներին տասնյակից ավելի ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքեր են ներխուժել նրա օդային տարածք, որոնցից մեկը հարվածել է Նարվայի մոտ գտնվող էլեկտրակայանի ծխնելույզին։ Ռուսաստանի Ուստ-Լուգա նավթային նավահանգիստը, որը գտնվում է ընդամենը 25 կիլոմետր հեռավորության վրա, բավականաչափ մոտ է, որպեսզի բնակիչները կարողանային տեսնել ծուխը, որը բարձրանում էր ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի կողմից հարվածվելուց հետո։
Կրեմլը մեղադրել է Բալթյան երկրներին նման հարձակումներ թույլ տալու մեջ և սպառնացել է «համապատասխան միջոցներով»։
Նարվայում անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումները ընդգծել են բնակիչների իրական դժվարությունները՝ նրանց անվտանգությունը և էներգիայի բարձր գները, որոնք եռապատկվել են ընդամենը երկու տարվա ընթացքում, ասում է Ռայկը։
Առցանց արշավի շուրջ ուշադրությունը Նարվայի բնակիչների կյանքն էլ ավելի է դժվարացրել՝ շեղելով ուշադրությունը նրանց մտահոգություններից և սնուցելով քաղաքական բախումները։
«Ռուսաստանը միշտ լավ է եղել իր քարոզչության մեջ», – հավելում է Ռայկը։ «Եվ դա իսկապես նյարդայնացնում է ինձ, երբ մարդիկ դա չեն հասկանում»։
Բաց մի թողեք
