17/04/2026

EU – Armenia

«Վիճակը» լավ չէ. «նախկինի պես» շարունակել գործելը անհնար է

infomitk@gmail.com 17/04/2026

Հունգարիայի հեռացող վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հայտարարել է իր «Ֆիդես» կուսակցության «լիակատար թարմացման» անհրաժեշտության մասին խորհրդարանական ընտրություններում կրած խոշոր պարտությունից հետո, որը վերջ դրեց նրա 16-ամյա իշխանության կառավարմանը։

Նա այս հայտարարությունը արել է Patriota YouTube ալիքում իր առաջին հետընտրական հարցազրույցում։

Օրբանը ստանձնել է կուսակցության ձախողման ամբողջական պատասխանատվությունը և հայտարարել, որ փորձում է «ինչ-որ կերպ վերականգնվել այս ցնցումից»։ Նրա խոսքով, «նախկինի պես» շարունակել գործելը անհնար է։

Հունգարիայի վարչապետն ասել է, որ նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո «զգացել է ցավ և դատարկություն». «Կարծում եմ՝ կիրակի օրը ես միայն ցավ եմ զգացել, իսկ երկուշաբթի՝ դատարկություն։ Եվ այդ ժամանակվանից ի վեր ես վերականգնվում եմ էրգոթերապիայի միջոցով»։

«Վիճակը» լավ չէ. «նախկինի պես» շարունակել գործելը անհնար է

17/04/2026 infomitk@gmail.com