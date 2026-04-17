ԱՄՆ-ն հետաձգում է որոշ եվրոպական երկրներին զենքի մատակարարումները Իրանի պատերազմի պատճառով

ԱՄՆ պաշտոնյաները տեղեկացրել են որոշ եվրոպացի գործընկերների, որ նախկինում պայմանագրային որոշ զենքի մատակարարումներ, հավանաբար, կհետաձգվեն, քանի որ Իրանի պատերազմը շարունակում է սպառել զենքի պաշարները, հայտնել են հարցին ծանոթ հինգ աղբյուրներ, գրել է Reuters-ը։
Աղբյուրներն ասել են, որ մի քանի եվրոպական երկրներ կտուժեն, այդ թվում՝ Բալթյան տարածաշրջանում և Սկանդինավիայում։
Խնդիրը ներկայացնող զենքի մի մասը եվրոպական երկրների կողմից գնվել է «Արտաքին ռազմական վաճառքի» ծրագրի (FMS) շրջանակներում, բայց դեռևս չի մատակարարվել։
Պենտագոնին չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։ Հապաղումները ընդգծում են, թե որքանով է Իրանի դեմ պատերազմը սկսել սահմանափակել ԱՄՆ-ի կողմից որոշ կարևորագույն զենքի և զինամթերքի մատակարարումները։
Եվրոպացի պաշտոնյաները բողոքում են, որ ուշացումները իրենց դժվարին դրության մեջ են դնում։
FMS ծրագրի շրջանակներում օտարերկրյա երկրները գնում են ԱՄՆ-ում արտադրված զենք՝ ԱՄՆ կառավարության լոգիստիկ օգնությամբ և համաձայնությամբ։ Վաշինգտոնը դրդել է ՆԱՏՕ-ի եվրոպական գործընկերներին գնել ավելի շատ ԱՄՆ-ում արտադրված նյութեր՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք, այդ թվում՝ FMS ծրագրի միջոցով, որպես Եվրոպայի ավանդական պաշտպանության պատասխանատվությունը ԱՄՆ-ից եվրոպացի գործընկերների վրա տեղափոխելու փորձի մաս։
Սակայն նման զենքի մատակարարումները հաճախ հետաձգվում են, ինչը հիասթափություն է առաջացնում եվրոպական մայրաքաղաքներում, որտեղ որոշ պաշտոնյաներ ավելի ու ավելի են դիտարկում Եվրոպայում արտադրված զենքի համակարգերը։
ԱՄՆ պաշտոնյաները պնդում են, որ զենքն անհրաժեշտ է Մերձավոր Արևելքում պատերազմի համար, և նրանք մեղադրում են եվրոպական երկրներին ԱՄՆ-ին և Իսրայելին Հորմուզի նեղուցը բացելու հարցում չօգնելու համար։
Նույնիսկ Իրանի պատերազմից առաջ ԱՄՆ-ն արդեն կորցրել էր միլիարդավոր դոլարների զենքի պաշարներ, այդ թվում՝ հրետանային համակարգեր, զինամթերք և հակատանկային հրթիռներ, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը 2022 թվականին ներխուժեց Ուկրաինա, իսկ Իսրայելը 2023 թվականի վերջին սկսեց ռազմական գործողություններ Գազայում։
Իրանական արշավանքի մեկնարկից ի վեր Թեհրանը հարյուրավոր բալիստիկ հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր է արձակել Պարսից ծոցի երկրների վրա։ Դրանց մեծ մասը խոցվել է, այդ թվում՝ «PAC-3 Patriot» հրթիռային որսորդական համակարգերի միջոցով, որոնց, օրինակ, Ուկրաինան ապավինում է իր էներգետիկ և ռազմական ենթակառուցվածքները բալիստիկ հրթիռներից պաշտպանելու համար։
Աղբյուրները խոսել են այն պայմանով, որ որոշ տուժած երկրների անունները չհրապարակվեն։ Որոշները սահմանակից են Ռուսաստանին, և, հետևաբար, զենքի մատակարարման տեմպը կարող է համարվել զգայուն պաշտպանական տեղեկատվություն։
