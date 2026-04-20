«Ուժեղ Հայաստանի» անդամների տներն են խուզարկում. Լուսանկար

Երեւանից ժամանած իրավապահները խուզարկություններ են իրականացվում Գյուլագարակում՝ «Ուժեղ Հայաստան» քաղաքական ուժի անդամների բնակարաններում։
Մեր աղբյուրը լրացուցիչ տեղեկացրեց, որ այս պահին խուզարկում են «Ուժեղ Հայաստան» կուսացության Լոռու մարզի պատգամավորի թեկնածուներ Վրույր Այվազյանի, Անդրանիկ Գևորգյանի տները։
Ինչպես նաեւ, «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամներ Վահե Դավթյանի և Արսեն Միկոյանի տները: Նրանցից երեքը Գյուլագարակում են, Միկոյանը Ստեփանավանի բնակիչ է։
Վստահաբար, կրկին հերթական հորինված մեղադրանքն են հարուցել՝ նախընտրական քարոզչության կանոնների խախտման հիմքով եւ դատարանի վրա ճնշում գործադրելով՝ խուզարկության սանկցիա են ստացել։
«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության Լոռու մարզից պատգամավորության թեկնածու Անդրանիկ Գևորգյանի հորը՝ Մհեր Գևորգյանին, իր տանը կատարված խուզարկությունից հետո տարան Քննչական բաժին:
Խուզարկության արդյունքների մասին կտեղեկացնենք ավելի ուշ։
Բաց մի թողեք
Սերժ Սարգսյանի՝ 2006-ին կնքած հողամասի առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր է ճանաչվել․ կբռնագանձվի շուրջ 79 միլիոն
Իշխանությունն ընդդեմ քաղաքացիական վերահսկողության․ ՔԿ-ն դատի է տվել AntiCor-ին
Բագրատ արքեպիսկոպոսին պատկանող գույքի վրա արգելանք է դրվել