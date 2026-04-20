ԵՄ-ն և Մագյարը համաձայնել են համատեղ աշխատել ԵՄ կանխիկի տրամադրման ուղղությամբ՝ շաբաթավերջյան բանակցություններից հետո

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի աջ ձեռքը ուղարկվել է Բուդապեշտ՝ 10 միլիարդ եվրոյի տրամադրման աշխատանքները սկսելու համար, քանի որ Մադյարը շտապում է ապասառեցնել կանխիկը բարեփոխումների դիմաց: Բանակցություններին ներգրավված աղբյուրների համաձայն՝ միջոցների տրամադրումը կապված չէ Ուկրաինայի հետ:
Եվրոպական հանձնաժողովը համաձայնել է համագործակցել Հունգարիայի Տիսա կուսակցության նորընտիր կառավարության հետ՝ Հունգարիայի համար նախատեսված սառեցված եվրոպական միջոցները տրամադրելու համար, շաբաթավերջին կայացած բանակցություններից հետո հայտարարել է ընտրված վարչապետ Պետեր Մադյարը:
Հանձնաժողովը բարձր մակարդակի պատվիրակություն է ուղարկել Բուդապեշտ՝ Հունգարիայի նորընտիր կառավարության հետ ոչ պաշտոնական երկօրյա բանակցությունների համար, որոնք ավարտվել են շաբաթ օրը, քանի որ ժամանակի դեմ մրցավազքը սկսել է ապակողպել միլիարդավոր վերականգնման միջոցներ օգոստոսի վերջնաժամկետից առաջ:
Հանձնաժողովի թիմը՝ Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի աշխատակազմի ղեկավար Բյորն Զայբերտի գլխավորությամբ և մի քանի գլխավոր տնօրենների ուղեկցությամբ, ավարտել է բանակցությունները Պետեր Մադյարի Տիսա կուսակցության ներկայացուցիչների հետ Հունգարիայի մայրաքաղաքում:
Աննախադեպ է, որ հանձնաժողովը նման բարձրաստիճան պատվիրակություն ուղարկի դեռևս իշխանության չեկած կուսակցության պաշտոնյաների հետ հանդիպելու։
«Մեկ կետի շուրջ կա լիակատար համաձայնություն. պետք է սկսել իրական աշխատանք՝ ապահովելու համար, որ հունգար ժողովրդին հասանելիք ԵՄ միջոցները վերջապես հասնեն Հունգարիա», – բանակցություններից հետո սոցիալական ցանցերում տարածած հայտարարության մեջ ասել է Մագյարը։
Բանակցությունները Բրյուսելի և Հունգարիայի ապագա կառավարության միջև առաջին ոչ պաշտոնական շփումն էին, որը տեղի ունեցավ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա կառավարման ավարտից ընդամենը մի քանի օր անց՝ Տիսայի խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակից ընդամենը մի քանի օր անց։
«Հանդիպումները վաղ հնարավորություն էին գործնական քննարկումների համար այն մասին, թե ինչպես առաջ շարժվել և իրական առաջընթաց գրանցել Հունգարիայի համար նախատեսված ԵՄ միջոցները բացելու համար, որոնք սառեցվել են կոռուպցիայի և օրենքի գերակայության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։ Այս անհրաժեշտ աշխատանքը կշարունակվի», – ասվում է Եվրահանձնաժողովի հայտարարության մեջ։
Հանձնաժողովը արգելափակել է Հունգարիայի համար նախատեսված 27 միլիարդ եվրոյից 17 միլիարդ եվրոն՝ օրենքի գերակայության թերությունների և կոռուպցիայի պատճառով։ Հունգարիան նաև 17 միլիարդ եվրո է փնտրում ԵՄ համատեղ պաշտպանական վարկային գործիքից՝ SAFE-ից՝ իր պաշտպանական արդյունաբերությունը արդիականացնելու համար։
Եթե առաջիկա տարիներին երկու տրանշերն էլ հասնեն Հունգարիա՝ ընդհանուր առմամբ 34 միլիարդ եվրո, տնտեսական ազդեցությունը կլինի զգալի։
Մրցավազք ժամանակի դեմ՝ մինչև ամառվա վերջ ԵՄ միջոցները խնայելու համար
Այնուամենայնիվ, անհապաղ ուշադրության կենտրոնում է 10.4 միլիարդ եվրոյի Վերականգնման և Դիմադրողականության Միջոցառումը (RRF), որը Հունգարիան կարող է ամբողջությամբ կորցնել առանց օգոստոսի վերջին համաձայնագրի։
«Ժամանակը սպառվում է RRF-ի համար։ Եթե վերջնաժամկետը չնշանակվեր օգոստոսի վերջ, ԵՄ պատվիրակությունը այդքան շուտ չէր այցելի։ Հունգարիան շատ գումար կորցնելու եզրին է, և Հանձնաժողովը հասկանում է դա և միջոցներ ձեռնարկեց», – Euronews-ին ասել է բանակցություններին անմիջականորեն մասնակցած Տիզա կուսակցության աղբյուրը՝ անանունության պայմանով, քանի որ բանակցությունները զգայուն են։
Տիզա աղբյուրի խոսքով՝ հանդիպումը արդյունավետ մեկնարկային կետ էր, չնայած միջոցները բացելու ճանապարհը դեռ երկար է։ Մագյարը հայտարարել է գումարները բացելու չորս քայլից բաղկացած ծրագրի մասին, որը կենտրոնացած է կոռուպցիայի դեմ պայքարի, դատական անկախության վերականգնման և մամուլի ու ակադեմիական ազատության պաշտպանության վրա։
«Մենք մտադիր ենք լիովին կատարել այս պարտավորությունները կառավարություն ձևավորելուց հետո, այդ թվում՝ մեր խոստումը՝ տուն վերադարձնել հունգարացիներին իրավամբ պատկանող ԵՄ միջոցները», – բանակցություններից հետո ասաց Պետեր Մագյարը։
Օրբանի կառավարության անդամների հետ չհանդիպելու որոշումն ինքնին հստակ քաղաքական ազդանշան էր։
Տիսզայի պատվիրակության կազմում էին ապագա արտաքին գործերի նախարար Անիտա Օրբանը, ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Անդրաշ Կարմանը, էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Իշտվան Կապիտանին, Տիսզայի փոխնախագահ Զոլտան Տարը և կուսակցության Բրյուսելի աշխատակազմի ղեկավար և ԵՄ փորձագետ Մարտոն Հաջդուն։
Կուսակցության առաջնորդ և վարչապետի պաշտոնակատար Պետեր Մագյարը միացավ բանակցությունների առաջին մասին։
Հունգարիան խոստանում է արագ քայլեր ձեռնարկել միջոցներին հասանելիություն ստանալու համար
Տիսզայի պաշտոնյաները նշում են, որ կուսակցության ընտրական ծրագիրը, այդ թվում՝ Եվրոպական դատախազությանը միանալը, գերազանցում է հանձնաժողովի պահանջը։ Աշխատանքներ են տարվում նաև Հունգարիայի վերականգնման և դիմադրողականության ծրագրի վերանայման ուղղությամբ, որը ներառում է կանաչ անցումը, թվային փոխակերպումը և էներգետիկ նախագծերը։ Առաջնահերթ ոլորտներից են երկրի երկաթուղային ցանցի և արվարձանային գծերի արդիականացումը, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի ցանցի արդիականացումը։
«Մենք պետք է գնահատենք, թե որ բարեփոխումներն ու ներդրումները կարող են գործնականում իրականացվել։ Հաջորդ կառավարությունը կներկայացնի Տիսայի ընտրական ծրագրի տարրերը ՀՌՊ շրջանակներում», – ասել է Տիսայի աղբյուրը։
Արգելափակված 17 միլիարդ եվրոն ապասառեցնելու համար Հունգարիան պետք է կատարի 27 այսպես կոչված գեր-նշանակալի կետեր։
Եվրահանձնաժողովի աղբյուրը, անանուն խոսելով, ասել է, որ մնացած բաց հարցերը կարող են լուծվել խորհրդարանական մեկ նստաշրջանում ընդունված փոփոխությունների միջոցով, եթե Բուդապեշտում քաղաքական կամք լինի։
Նոր կառավարությունը պաշտոնը կստանձնի մայիսին։
Ուկրաինայի վերաբերյալ վետոն կապված չէ ֆինանսական հարցերի հետ
Բուդապեշտի բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են բոլոր չլուծված հարցերը, այդ թվում՝ Օրբանի կառավարության և ԵՄ-ի միջև վեճերի երկար ցանկը։
Դրանց թվում էր Օրբանի կողմից ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկի արգելափակումը և Կիևի համար անդամակցության բանակցությունների գլուխների բացումը։ Ե՛վ Tisza-ն, և՛ Եվրահանձնաժողովը նշել են, որ Ուկրաինային վերաբերող հարցերը չեն կապված միջոցների հարցի հետ։
«Անհնար է կապել երկու հարցերը, քանի որ միջոցների հետ կապված պահանջները հստակ սահմանված են», – ասել է Tisza-ի աղբյուրը՝ հավելելով, որ ավելի խորը բարեփոխումները չպետք է շտապել և կլինեն ավելի երկարաժամկետ ձեռնարկ։
Երկու պատվիրակությունների միջև բանակցությունները նախատեսվում է շարունակել մինչև նոր կառավարության պաշտոնը ստանձնելը։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիան նայում է դեպի Եվրոպա, քանի որ Իրանի պատերազմը սրում է հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ. Լուսանկար
Գերմանիայի և Ֆրանսիայի միջև FCAS-ի վերջին միջնորդությունը ձախողվեց
Իսպանիայի վարչապետ Սանչեսը ստեղծում է Թրամփի դեմ կոալիցիա՝ փնտրելով քաղաքական փրկարար օղակ հայրենիքում