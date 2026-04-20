20/04/2026

EU – Armenia

Իսրայելի ՊԲ զինվորները «uպանել են իրենց սեփական պատանդներին»․ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար

infomitk@gmail.com 20/04/2026

Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին հայտարարել է, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակի զինվորները «սպանել են իրենց սեփական պատանդներին»։

Սիկորսկին արձագանքել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարի ներողությանը Իսրայելի պաշտպանության բանակի՝ Լիբանանի հարավում Հիսուս Քրիստոսի արձանը պղծած զինվորի գործողությունների համար. «Լավ է, որ նախարար Սաարը արագ ներողություն խնդրեց. կար պատճառ ներողություն խնդրելու։ Այս զինվորը պետք է պատժվի, բայց դասեր պետք է քաղվեն նաև նրանց մարզումների վերաբերյալ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի զինվորներն իրենք են խոստովանում ռազմական հանցագործությունները։ Նրանք սպանել են ոչ միայն պաղեստինցի քաղաքացիական անձանց, այլև իրենց սեփական պատանդներին»։

Գերմանիան և Ֆրանսիան առաջարկել են ԵՄ-ում Ուկրաինային «խորհրդանշական արտոնություններ» տրամադրել

20/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուժգին երկրաշարժ Ճապոնիայում. հայտարարվել է 156 հազար մարդու տարhանում. Լուսանկար

20/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հայտնել է Օմանի ծոցում իրանական բեռնատար նավի գրավման մասին

20/04/2026 infomitk@gmail.com

Գերմանիան և Ֆրանսիան առաջարկել են ԵՄ-ում Ուկրաինային «խորհրդանշական արտոնություններ» տրամադրել

20/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուժգին երկրաշարժ Ճապոնիայում. հայտարարվել է 156 հազար մարդու տարhանում. Լուսանկար

20/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փլուզում խանութ-սրահում, տրակտորն ընկել է նկուղ. տուժել է երկու քաղաքացի. Լուսանկար

20/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի ՊԲ զինվորները «uպանել են իրենց սեփական պատանդներին»․ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար

20/04/2026 infomitk@gmail.com