Իսպանիայի վարչապետ Սանչեսը կոչ է անում ԵՄ-ին խզել Իսրայելի հետ Ասոցացման համաձայնագիրը 48 ժամվա ընթացքում

Պեդրո Սանչեսը հայտարարում է, որ Իսրայելի հետ Ասոցացման համաձայնագիրը խզելու առաջարկը կներկայացնի ԵՄ-ին։ Իսպանիայի Սանչեսը կոչ է անում ԵՄ-ին խզել Իսրայելի հետ Ասոցացման համաձայնագիրը 48 ժամվա ընթացքում:
Կիրակի օրը Ջիբրալոնում «Պաշտպանե՛ք հանրային ծառայությունները» կարգախոսով Սոցիալիստական աշխատավորական կուսակցության հանրահավաքի ժամանակ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը և սոցիալիստ թեկնածու Մարիա Խեսուս Մոնտերոն հաստատեցին, որ կխնդրեն ԵՄ-ին խզել Իսրայելի հետ Ասոցացման համաձայնագիրը։
Պեդրո Սանչեսը Ուելվա նահանգում կայացած նախընտրական հանրահավաքն օգտագործեց վերջին շաբաթների ամենահետաքրքիր արտաքին քաղաքականության ուղերձներից մեկը փոխանցելու համար։ «Այս երեքշաբթի Իսպանիայի կառավարությունը Եվրոպա կհասցնի այն առաջարկը, որ ԵՄ-ն խզի իր ասոցիացիան Իսրայելի հետ», – ասաց նա իր կողմնակիցներին։
Վարչապետը հավելեց, որ Իսպանիան «Իսրայելի բարեկամն է», բայց չի կիսում իր կառավարության գործողությունները և կոչ արեց մյուս եվրոպական երկրներին միանալ նախաձեռնությանը։
Հայտարարությունը անսպասելիորեն չի արվել։ Մի քանի օր առաջ Սանչեսը կոչ էր արել ԵՄ-ին կասեցնել Իսրայելի հետ Ասոցացման համաձայնագիրը, այն բանից հետո, երբ նա նկարագրեց որպես Իսրայելի կողմից Լիբանանի վրա հարձակման սկզբից ի վեր ամենածանր հարձակումը։ Կիրակի օրը այդ կոչը վերածվեց հաստատուն խոստման՝ գործողության ամսաթիվ նշանակելով։
Եկել է ժամանակը, որ ԵՄ-ն խզի Իսրայելի հետ Ասոցացման համաձայնագիրը։ Ընդհակառակը, մենք ոչինչ չունենք Իսրայելի ժողովրդի դեմ։ Սակայն մի կառավարություն, որը խախտում է միջազգային իրավունքը և, հետևաբար, ԵՄ սկզբունքներն ու արժեքները, չի կարող լինել մեր գործընկերը։ Ո՛Չ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ։
Երկարատև դիվանագիտական բախում
Իսպանիայի դիրքորոշումը այս հակամարտության վերաբերյալ ամիսներ շարունակ կոշտացել է։ Սանչեսը և Իռլանդիան արդեն կոչ էին արել անհապաղ վերանայել ԵՄ-Իսրայել համաձայնագիրը՝ պնդելով, որ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական սկզբունքների հարգանքը հարաբերությունների «էական տարր» է։
Բարսելոնայում անցկացված «Եվրոպական իմպուլսային ֆորում 2026»-ում Սանչեսը պնդել էր, որ Իսրայելը «ոտնահարում և խախտում է» Ասոցացման համաձայնագրի մի քանի հոդվածներ, և ասել էր, որ Իսպանիան «պատրաստ է այդ քայլը կատարել շատ այլ եվրոպական երկրների հետ միասին»։ Նեթանյահուն պատասխանեց՝ մեղադրելով Իսպանիային Իսրայելի դեմ «դիվանագիտական պատերազմ» սկսելու մեջ, որին Սանչեսը պատասխանեց՝ բանավեճը տեղափոխելով եվրոպական կառույցներ։
Եվրոպական աջակցություն. մեծամասնություն, բայց ոչ միաձայն
Իսպանական առաջարկը չի սկսվում մեկուսացման դիրքից։ Բելգիան, Սլովենիան, Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան, Իռլանդիան, Լյուքսեմբուրգը, Պորտուգալիան և Շվեդիան նախկինում աջակցել են նմանատիպ նախաձեռնություններին, մինչդեռ Բուլղարիան, Խորվաթիան, Կիպրոսը, Գերմանիան, Հունաստանը, Հունգարիան, Իտալիան և Լիտվան դեմ են արտահայտվել դրանց։
ԵՄ-ն Իսրայելի ամենամեծ առևտրային գործընկերն է, որի հարաբերությունները տարեկան կազմում են ավելի քան 45 միլիարդ եվրո։ Հետևաբար, համաձայնագրի ցանկացած կասեցում կամ խզում կհանգեցնի լուրջ տնտեսական և քաղաքական հետևանքների։
Համաձայնագրի վերանայումը հայտնաբերել է «ցուցումներ», որ Իսրայելը չի կատարել իր մարդու իրավունքների պարտավորությունները, չնայած մի քանի դիվանագետներ կարծում են, որ այդ եզրակացությունները պարտադիր չէ, որ խանգարեն պայմանագրի ուժի մեջ մնալուն։
Պատերազմը որպես ֆոն
Հանրահավաքի ժամանակ Սանչեսը նաև դիմեց նրանց, «ովքեր սկսել են այս պատերազմը» և կոչ արեց նրանց դադարեցնել այն և «զսպել» Նեթանյահուին։ Այս ուղերձը փոխանցելու համար քարոզարշավի միջոցառման ընտրությունը պատահական չէ. վարչապետը ձգտում է առանձնացնել Իսպանիան եվրոպական ասպարեզում՝ միաժամանակ ամրապնդելով իր առաջադեմ կերպարը անդալուզիացի ընտրողների շրջանում։
Ես խնդրում եմ այս պատերազմը սկսողներին դադարեցնել այն և զսպել Նեթանյահուին։ Այս երեքշաբթի Իսպանիայի կառավարությունը Եվրոպա կներկայացնի ԵՄ-ին Իսրայելի հետ իր կապը խզելու առաջարկ։ Մենք Իսրայելի բարեկամ ժողովուրդ ենք, բայց մենք համաձայն չենք նրա կառավարության գործողությունների հետ։ Ես կոչ եմ անում ԵՄ բոլոր երկրներին աջակցել այս իսպանական առաջարկին։
«Արդարություն Պաղեստինի համար» քաղաքացիական նախաձեռնությունն արդեն հավաքել է մեկ միլիոնից ավելի ստորագրություն՝ կոչ անելով անդամ պետություններին խզել ԵՄ-ի և Իսրայելի միջև կնքված համաձայնագիրը՝ գերազանցելով Եվրոպական հանձնաժողովին այդ հարցը քննելու պարտավորեցնող նվազագույն շեմը։ Հետևաբար, իսպանական առաջարկը փողոցներում ունի իր ետևից եկող քամին, նույնիսկ եթե Բրյուսելում ճանապարհը մնում է ոլորապտույտ։
