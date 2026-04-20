Բուլղարիայի էքզիթ-փոլեր. նախկին նախագահ Ռումեն Ռադևը պատրաստվում է հաղթել խորհրդարանական ընտրություններում
«Եվրոպան, շատ առումներով, դարձել է իր՝ որպես բարոյական առաջնորդ հանդես գալու ձգտման զոհը հստակ կանոններ չունեցող աշխարհում», – ասել է Ռումեն Ռադևը երկրի խորհրդարանական ընտրություններում նրա հաղթանակը ցույց տված վաղ էքզիթ-փոլերից կարճ ժամանակ անց։
Բուլղարիայի նախկին նախագահ Ռումեն Ռադևը, որը ԵՄ քննադատ է և կոչ է արել վերականգնել կապերը Ռուսաստանի հետ, երկուշաբթի օրը հինգ տարվա ընթացքում ութերորդ խորհրդարանական ընտրություններում իր կոալիցիայի հաղթանակից հետո ողջունել է «հույսի հաղթանակը»։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական արդյունքների կայքէջի համաձայն՝ երկուշաբթի առավոտյան հաշվարկվել է ձայների ավելի քան 60%-ը (60.79), ինչը Ռադևի «Առաջադեմ Բուլղարիա» (PB) կուսակցությանը առաջատար դիրք է գրավել՝ ապահովելով ձայների մոտ 45%-ը, ինչը կազմում է 240 տեղանոց խորհրդարանում առնվազն 132 տեղ։
Եվրամիության ամենաաղքատ անդամը 2021 թվականից ի վեր ականատես է եղել հաջորդական կառավարությունների, երբ կոռուպցիայի դեմ պայքարող հանրահավաքները տապալեցին եվրոպամետ առաջնորդ Բոյկո Բորիսովի պահպանողական վարչակազմը։
62-ամյա Ռադևը, որը հրաժարական տվեց այս տարվա սկզբին՝ ինը տարի նախագահական պաշտոնում աշխատելուց հետո, առաջադրվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարելու խոստումով։
Ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով՝ «Բարգավաճ Հայաստանը» զգալիորեն առաջ անցավ լիբերալ «Ժողովրդական կուսակցություն-Դեմոկրատական կուսակցություն» կոալիցիայից, որը կազմում էր մոտ 15% (14.26), իսկ Բորիսովի «Գերբ» կուսակցությունը՝ ընդամենը 13%։
«Բարգավաճ Հայաստանը» անկասկած հաղթել է, դա հույսի հաղթանակ է անվստահության նկատմամբ, ազատության հաղթանակ է վախի նկատմամբ», – լրագրողներին ասել է Ռադևը Սոֆիայում իր կուսակցության գրասենյակի դիմաց լրագրողներին։
Նա ասել է, որ Բուլղարիան «կգործադրի բոլոր ջանքերը՝ շարունակելու իր եվրոպական ուղին»։
«Բայց հավատացեք ինձ, ուժեղ Բուլղարիան և ուժեղ Եվրոպան կարիք ունեն քննադատական մտածողության և պրագմատիզմի։ Եվրոպան դարձել է իր սեփական հավակնության զոհ՝ լինելու բարոյական առաջնորդ նոր կանոններով աշխարհում», – հավելել է նախկին ռազմաօդային ուժերի գեներալը։
Ռադևի քաղաքական դիրքորոշումը միջազգային հանրության ուշադրությունը գրավել է զգալի չափով։ Իր նախագահության ընթացքում նա բազմիցս դեմ է եղել Ուկրաինային ռազմական օգնություն ուղարկելուն և քննադատաբար է մոտեցել Եվրամիության քաղաքականությանը այդ հարցում։
Նա հաճախ է պնդել, որ Ուկրաինային աջակցելը կարող է Բուլղարիային ներքաշել հակամարտության մեջ։ Նախկին նախագահը նաև կոչ է արել երկխոսության Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ինչը նպաստել է նրա՝ Ռուսաստանի նկատմամբ համակրանքի համբավի բարձրացմանը։
Նրա քարոզարշավը նույնպես չի անցել առանց հակասությունների։
Նրա քարոզարշավի վերջին փուլում ընդդիմադիր կուսակցությունները քննադատել են նրան, այն բանից հետո, երբ բեմում ցուցադրված տեսանյութում ներառված էր Պուտինի հետ նրա հանդիպման կադրեր։
Մի քանի օր առաջ Ռադևը կրկնապատկել էր իր նախկին վիճահարույց դիրքորոշումը, որտեղ նա վերահաստատել էր իր համոզմունքը, որ Ուկրաինայի կողմից բռնակցված Ղրիմի թերակղզին «ռուսական է», ինչը լուրջ արձագանք էր ստացել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ արտերկրում, դիրքորոշում, որը նա պաշտպանել էր որպես «իրատեսական»։
