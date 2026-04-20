Օրբանի հեռանալը Իսրայելին անպաշտպան է թողնում Եվրոպայում. Լուսանկար

Հունգարիայի վարչապետի հեռանալը վերակենդանացրել է Արևմտյան ափի բնակիչների դեմ ԵՄ պատժամիջոցների կիրառման ջանքերը՝ եվրոպական առաջնորդների կողմից աճող քննադատության ֆոնին։
Վիկտոր Օրբանը (աջից), Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հետ Բուդապեշտում 2025 թվականին, փետրվարին արգելափակել է Արևմտյան ափի բռնի բնակիչների դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու առաջարկը, որն ունեին ԵՄ 27 անդամ երկրներից 26-ի աջակցությունը։
Վիկտոր Օրբանի պարտությունը Հունգարիայի ընդհանուր ընտրություններում Իսրայելին զրկում է Եվրոպական Միության ներսում իր ամենահուսալի դաշնակիցներից մեկից՝ հեռացնելով այն առաջնորդին, որը բազմիցս օգտագործել է իր վետոն՝ Բենիամին Նեթանյահուի կառավարությունը ճնշումից պաշտպանելու համար։
Նրա հեռացումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Իսրայելի նկատմամբ քննադատությունը խստանում է ամբողջ Եվրոպայում, մեծացնելով Արևմտյան ափի բռնի բնակիչների նկատմամբ ԵՄ նոր պատժամիջոցների հավանականությունը և խթանելով ԵՄ-Իսրայել հարաբերությունների վատթարացման ջանքերը։
Այդ տեղաշարժը տեսանելի է նույնիսկ այն առաջնորդների շրջանում, որոնք նախկինում համարվում էին Իսրայելի նկատմամբ լայնորեն համակրող։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ «խորապես մտահոգված է պաղեստինյան տարածքներում տեղի ունեցող զարգացումներով»՝ մարդու իրավունքների կազմակերպությունների կողմից Արևմտյան ափում բնակիչների կողմից պաղեստինցիների նկատմամբ բռնության աճի մասին հաղորդագրություններից հետո։
Անցյալ շաբաթ Իտալիան կասեցրեց Իսրայելի հետ պաշտպանության և տեխնոլոգիաների համաձայնագիրը, այն բանից հետո, երբ արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանին դատապարտեց այն, ինչ նա անվանեց «անընդունելի» իսրայելական հարձակումներ Լիբանանում։
16 տարի կառավարելով երկիրը և անհաջող վերընտրվելուց առաջ Նեթանյահուի քարոզարշավի հավանությունը ստացած Օրբանը փետրվարին արգելափակեց Արևմտյան ափի բռնի բնակիչների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու առաջարկը, որը վայելում էր ԵՄ 27 անդամ երկրներից 26-ի աջակցությունը։
Երբ Պետեր Մագյարը, որը ապրիլի 12-ին հաղթեց Օրբանին, ստանձնի վարչապետի պաշտոնը, այդ պատժամիջոցները, հավանաբար, կշարունակվեն, ըստ ԵՄ երեք դիվանագետների և ԵՄ երկու պաշտոնյաների, որոնք անանուն մնացին՝ անկեղծորեն խոսելու զգայուն դիվանագիտության մասին։
Չնայած Մագյարը հայտարարել է, որ կպահպանի Հունգարիայի հատուկ հարաբերությունները Իսրայելի հետ, նա նաև իր ընտրությունից հաջորդ օրը լրագրողներին ասել է, որ «չի կարող երաշխավորել, որ Հունգարիան կշարունակի արգելափակել ԵՄ-ի որոշումները Իսրայելի վերաբերյալ»։
ԵՄ առաջին պաշտոնյան ասել է, որ Բրյուսելի տրամադրության մեջ Իսրայելի նկատմամբ «շրջադարձային կետը» տեղի ունեցավ ապրիլի սկզբին Լիբանանի վրա Իսրայելի կողմից իրականացված մի շարք ավիահարվածներից հետո, որոնց հետևանքով զոհվեց ավելի քան 250 մարդ։ «Դա Իսրայելին արժեցավ մի քանի ընկերներ»։
ԵՄ-ի կողմից մեկ այլ հնարավոր քայլ է ԵՄ-Իսրայել Ասոցացման համաձայնագրի կասեցումը, որը Եվրահանձնաժողովի կողմից առաջարկվել էր Իսրայելի Գազայի պատերազմի գագաթնակետին և կիրակի օրը առաջ մղվել էր Իսպանիայի Պեդրո Սանչեսի կողմից: Համաձայնագիրը, որն ուժի մեջ է մտել 2000 թվականին, հիմք է հանդիսանում ԵՄ-ի և Իսրայելի միջև առևտրային հարաբերությունների համար։
Այդ միջոցառումը մինչ օրս չի հավաքել հաստատման համար անհրաժեշտ որակյալ մեծամասնությունը, սակայն ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ այն կարող է հասնել այդ շեմին, եթե Իտալիան հրաժարվի իր դեմ արտահայտվելուց։
Այս շաբաթ Իսրայելի վրա ճնշումը մեծացնելու ջանքերը ուշադրության կենտրոնում են, քանի որ ԵՄ գլխավոր դիվանագետ Կայա Կալլասը նախագահում է «Երկու պետությունների լուծման համար գլոբալ դաշինքի» նիստը, ինչպես նաև Լյուքսեմբուրգում ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հավաքը: Նախարարները, ինչպես սպասվում է, կբարձրացնեն Արևմտյան ափի պատժամիջոցների և Ասոցացման համաձայնագրի թեման, չնայած ԵՄ միջին չափի երկրից մեկ ԵՄ դիվանագետ և վերը մեջբերված ԵՄ պաշտոնյան ասել են, որ երկրները կարող են խուսափել առաջ շարժվելուց՝ հարգելով Իսրայելի և Լիբանանի միջև խաղաղության բանակցությունները։
Լարվածությունը սրվում է
Պատժամիջոցները վերանայելու կոչը հնչում է այն ժամանակ, երբ ԵՄ առաջնորդները խստացնում են Իսրայելի նկատմամբ իրենց քննադատությունը Լիբանանում նրա գործողությունների և Նեթանյահուի կողմից աջակցվող վիճահարույց օրենքի վերաբերյալ, որը թույլատրում է մահապատիժ պաղեստինյան տարածքներից ահաբեկիչների համար։
Կալասը մարտի 31-ին դաշինքի անունից տարածված հայտարարության մեջ քննադատել է օրինագիծը՝ որը ներկայացվել է այս տարվա վերջին Իսրայելում կայանալիք ընտրություններից առաջ, որպես «լուրջ նահանջ»։ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Միացյալ Թագավորությունը նույնպես զգուշացրել են, որ օրենքը «կվտանգի Իսրայելի պարտավորությունները ժողովրդավարական սկզբունքների վերաբերյալ»։
ԵՄ գլխավոր դիվանագետ Կայա Կալասը խոսում է մամուլի հետ Բուչայում, Ուկրաինա, 2026 թվականի մարտի 31-ին։ | Վոլոդիմիր Տարասով/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Նեթանյահուի կոալիցիայի աջակողմյան նախարարները, չնայած ոչ վարչապետը, արձագանքել են քննադատությանը՝ մեղադրելով հակառակորդներին թուլության մեջ և կոչ անելով Իսրայելի Գերագույն դատարանին չարգելափակել օրենքի կիրառումը։ Եվրոպական Միությունում Իսրայելի դեսպանատան խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանել այս հոդվածը։
Օրինագիծը նաև կնպաստի Իսրայելի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու նոր ջանքերի վերսկսմանը, այդ թվում՝ ԵՄ-Իսրայել Ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանավեճի վերսկսմանը, չնայած երկու դիվանագետներն էլ նշեցին, որ դեռևս որևէ կոնկրետ միջոցառում չի ներկայացվել։
«Տրամադրությունը փոխվում է», – ասաց ԵՄ երկրորդ բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը զբաղվում է Իսրայելի վերաբերյալ դիվանագիտական զրույցների կազմակերպմամբ: «Նայեք Մերցի մեկնաբանություններին և Իտալիայում տեղի ունեցողին», – հավելեց պաշտոնյան՝ ասելով, որ շատ բան կախված կլինի Լիբանանի խաղաղության գործընթացից։
Նախորդ տարի Նիդեռլանդների գլխավորությամբ Ղազայում մարդու իրավունքների ենթադրյալ խախտումների պատճառով համաձայնագիրը կասեցնելու ջանքերը չապահովեցին հաստատման համար անհրաժեշտ որակյալ մեծամասնությունը: Հարցին, թե արդյոք Հանձնաժողովի առաջարկը պետք է վերանայվի Ղազայում հրադադարի լույսի ներքո, վերը նշված ԵՄ դիվանագետը և ԵՄ երկրորդ դիվանագետը տարբեր պատասխաններ տվեցին. մեկը ասաց, որ ոչ, մյուսը ասաց, որ առաջարկն այլևս արդիական չէ։
Նոր քննադատության ֆոնին իսրայելցի պաշտոնյաները խոստովանել են, որ Օրբանի հեռանալը կարող է փոխել դիվանագիտական լանդշաֆտը Եվրոպայում: Այնուամենայնիվ, Իսրայելը ակնկալում է, որ Հունգարիան կմնա «ընկեր», ըստ Նեթանյահուի կառավարության մտածողությանը ծանոթ պաշտոնյայի։
Մադյարը և Նեթանյահուն չորեքշաբթի օրը «ջերմ, ներածական հեռախոսազրույց» են ունեցել, որի ընթացքում նրանք համաձայնվել են, որ իրենց համապատասխան արտաքին գործերի նախարարները շուտով կհանդիպեն, ըստ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակի։
