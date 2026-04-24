ԱՄՆ նախկին ռազմածովային ուժերի պետը փորձել է համոզել Թրամփին, որ իրեն թողնի պաշտոնին. WSJ

ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի նախկին պետ Ջոն Ֆելանը չորեքշաբթի օրը փորձել է համոզել նախագահ Դոնալդ Թրամփին չհեռացնել իրեն աշխատանքից, հաղորդել է «Wall Street Journal»-ը՝ հղում անելով աղբյուրների։
Ռազմածովային ուժերի պետին ազատել է ԱՄՆ պատերազմի քարտուղար Փիթ Հեգսեթը, իսկ Ֆելանն իր հրաժարականի մասին իմացել է X-ում սոցիալական ցանցերում արված գրառումից, ոչ պաշտոնապես։
«Ֆելանը զանգահարել է մի քանի մարդկանց, այդ թվում՝ նախագահի ավագ օգնականին՝ ասելով, որ պետք է խոսի Թրամփի հետ։ Դրանից հետո Ֆելանը մեկնել է Սպիտակ տուն։ Երբ նախագահը չորեքշաբթի երեկոյան ազատ ժամանակ է ունեցել, Ֆելանը խնդրել է պահպանել իր պաշտոնը, սակայն գլխավոր հրամանատարն աջակցել է Հեգսեթի որոշմանը», – հաղորդել է թերթը։
Ըստ թերթի՝ Հեգսեթը և նրա տեղակալ Սթիվեն Ֆեյնբերգը Թրամփին ասել են, որ Ֆելանը բավարար թափ չի ցուցաբերում նախագահի նավաշինության նպատակներն իրականացնելու մեջ, մասնավորապես՝ «Ոսկե նավատորմի» արդիականացման ծրագրի վերաբերյալ։
Իրավիճակին ծանոթ աղբյուրների համաձայն՝ Արևմտյան թևի որոշ աշխատակիցներ դժգոհ են Հեգսեթից ազատումների պատճառով, հատկապես այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերը զբաղված են իրանական նավահանգիստների համակարգված շրջափակումն ապահովելով։
