24/04/2026

EU – Armenia

Հունգարիայի նոր կառավարությունը ԵՄ դրոշը կվերադարձնի խորհրդարանի շենքի ճակատին

infomitk@gmail.com 24/04/2026 1 min read

Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Պետեր Մագյարի գլխավորած «Տիզա» կուսակցության ձևավորելիք Հունգարիայի նոր կառավարությունը կվերադարձնի ԵՄ դրոշը ազգային խորհրդարանի շենքի ճակատին։

Վերջին տարիներին այն բացակայում էր շենքից հեռացող Վիկտոր Օրբանի կառավարության և ԵՄ ղեկավարության միջև լարված հարաբերությունների պատճառով։

«Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանում Եվրամիության դրոշը կվերադարձվի խորհրդարանի շենք»,- գրել է Մագյարը «X»-ի իր միկրոբլոգում:

Նա նշել է, որ ԵՄ դրոշը կցուցադրվի այնտեղ Հունգարիայի և Ռումինիայում բնակվող հունգարական փոքրամասնություն կազմող Սեկելիների դրոշների կողքին։

Հունգարիայի նոր Ազգային ժողովի (միապալատ խորհրդարանի) առաջին նստաշրջանը նախատեսված է մայիսի 9-ին։ Անդամները կերդվեն, և Մադյարը կընտրվի վարչապետ։ Արարողությունները կանցկացվեն խորհրդարանի շենքի առջև գտնվող Լայոշ Կոշութ հրապարակում։

Ապրիլի 12-ին «Տիզա» կուսակցությունը համոզիչ հաղթանակ տարավ խորհրդարանական ընտրություններում՝ ապահովելով երկրի գլխավոր օրենսդիր մարմնում տեղերի ավելի քան երկու երրորդը։

Անմիջապես Բուդապեշտում ելույթ ունենալով՝ Մադյարը հայտարարեց Հունգարիայի լիիրավ մասնակցությունը Եվրոպական Միությանը և ՆԱՏՕ-ին վերականգնելու իր մտադրության մասին:

Օրբանի պաշտոնավարման ընթացքում նրա և ԵՄ առաջնորդների միջև լուրջ տարաձայնություններ առաջացան, այդ թվում՝ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ տարբեր մոտեցումների շուրջ:

