90 միլիարդ եվրոյի վարկի բաժակաճառը բարձրաձայնելուց հետո ԵՄ առաջնորդները դիմակայում են հաջորդ առավոտին

Կիպրոսի Այիա Նապա քաղաքում կայացած խնջույքների քաղաքում գագաթնաժողովում արագ անկում տեղի ունեցավ։
ԱՅԱ ՆԱՊԱ, Կիպրոս – Կեսօրը սկսվեց նրանով, որ ԵՄ-ն վերջապես կնքեց Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը։ Երեկոն ավարտվեց նրանով, որ առաջնորդները բախվեցին իրենց անելիքների ամբողջ ծավալին։
Այլ բաների շարքում. Կիևի անդամակցությունը ԵՄ-ին, դաշինքի փոխադարձ պաշտպանության կետի ամրապնդումը, Իրանի հետ պատերազմի տնտեսական հետևանքներից պաշտպանվելը և իրենց համատեղ 1.8 տրիլիոն եվրոյի բյուջեն կարգավորելը ևս յոթ տարվա համար։
Հեշտ է հնչում, այնպես չէ՞
Երբ եվրոպական պետությունների և կառավարությունների ղեկավարները հինգշաբթի օրը միասին ճաշում էին Կիպրոսի Այիա Նապա հանգստավայրում՝ երկօրյա հավաքի առաջին օրը, որը հիմնականում կենտրոնացած էր համաշխարհային քաղաքականության վրա, հաղթանակի ցանկացած զգացում մարեց, քանի որ նրանք բախվեցին իրենց առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներին և ճգնաժամերին։ Թեև նրանք ունեին այդ երեկոյան համատեղ հայտարարության մեջ իրենց անունները չնշելու շքեղությունը, նրանց զրույցը՝ գառան մսի և ռավիոլիի շուրջ, կրկին ցույց տվեց, թե որքան դժվար է նրանց համար համաձայնության գալ առաջ շարժվելու ուղու շուրջ։
Լավ լուրը եկել էր ավելի վաղ, երբ ամիսներ տևած ուշացումից հետո՝ հիմնականում Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի անզիջողականության պատճառով, նրա երկիրը և Սլովակիան հանեցին դեկտեմբերին առաջին անգամ համաձայնեցված Ուկրաինայի համար նախատեսված միջոցների վրա իրենց վետոն։ ԵՄ-ն նաև հաստատեց Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 20-րդ փուլը։
Կիպրոսում քննարկումներին ներկա դիվանագետներից մեկը նշեց, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի ուրախ էր թվում, քան ամիսներ շարունակ։
«Իրատեսական չէ»
Սակայն տոնակատարությունը կարճատև կլինի։ ԵՄ օրակարգի հաջորդ կետն այն է, թե արդյոք, ինչպես և երբ է իր պատերազմից տուժած ազգին ներգրավելու իր ակումբ։ Դա Ռուսաստանի հետ ցանկացած խաղաղության համաձայնագրի հավանական բաղադրիչ է, և չնայած ԵՄ անդամակցության ուղին մի փոքր ավելի իրատեսական է թվում այժմ, երբ Օրբանը դուրս է գալիս դաժան ընտրություններում պարտությունից հետո, այն բոլորովին էլ պարզ չէ։
Գագաթնաժողովի համար հիանալի ֆոն ապահովող փիրուզագույն ջրերը չէին կարող թաքցնել ԵՄ-ի պառակտումները։ Մինչդեռ Էստոնիայի վարչապետ Քրիստեն Միխալը լրագրողներին ասել էր, որ կողմ է Ուկրաինայի անդամակցության «արագացմանը», Խորվաթիայի վարչապետ Անդրեյ Պլենկովիչը գրեթե ծաղրել էր Կիևի մոտ ապագայում միանալու գաղափարը։
«Ես չեմ կարծում, որ իրատեսական է, որ դա տեղի կունենա 2027 թվականի հունվարի 1-ին», – ասաց նա։ Խորվաթիան, որը դաշինքի վերջին անդամը դարձավ 2013 թվականին, «համեմատաբար արագ» էր դա անելու համար, և այնուամենայնիվ, բանակցությունների համար պահանջվեց «վեց տարի»։
Դա կրկին տարբեր էր հնչում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից սահմանված մոտեցումից։ Նա ասաց, որ «կարևոր է Ուկրաինային և Մոլդովային ճշգրիտ ժամանակացույց տալ»։
Տարիներ շարունակ, եթե ԵՄ-ում որևէ միասնություն եղել է, դա եղել է Օրբանի դեմ պայքարում։ Նրա հեռանալուց հետո՝ և այն բանից հետո, երբ նա բաց թողեց իր վերջին գագաթնաժողովը, նույնիսկ այդ ընդհանուր ճակատի պատրանքը վերացավ։
«Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության դեմ հանդես եկող առաջնորդները այլևս չեն կարող թաքնվել Օրբանի դիրքորոշման ետևում», – ասաց բանակցություններին սերտորեն ներգրավված ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը։ Այս հոդվածում նշված մյուսների նման, նրանց թույլատրվեց անանուն մնալ՝ հինգշաբթի օրվա գաղտնի քննարկումները քննարկելու համար։
Գործառնական պլան
Պաշտպանության հարցում նույնպես առաջնորդները գլուխներ են բախում, բայց փորձում են դա չերևալ։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և ԵՄ գերագույն ներկայացուցիչ և արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության փոխնախագահ Կայա Կալլասը լքում են աշխատանքային ընթրիքը։ | Նիկոլաս Տուկատ/AFP via Getty Images
Մերձավոր Արևելքում պատերազմի դեռևս չլուծված լինելու պայմաններում, Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդեսը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ և Իրանի հակամարտության սկզբնական օրերին հարված է ստացել Շահեդ անօդաչու թռչող սարքերից, փորձեց զրույցը ուղղել դեպի դաշինքի անվտանգությունը։
Տրանսատլանտյան դաշինքից դուրս գտնվող եվրոպական երկրների կամ Դոնալդ Թրամփի կողմից դրա վերաբերյալ կասկածի տակ դրված մտահոգություններից անհանգստացածների համար ԵՄ-ի կողմից հազիվ օգտագործված 42.7 հոդվածը գրավիչ է։ ԵՄ երկրի դեմ զինված ագրեսիայի դեպքում այն պահանջում է, որ այլ կառավարություններ օգնության հասնեն նրան։
«Մենք պետք է ունենանք գործառնական ծրագիր», – ասաց Քրիստոդուլիդեսը։ ԵՄ-ն պետք է մշակի, «ինչ է պատահելու, եթե անդամ պետությունը որոշի ակտիվացնել տվյալ հոդվածը»։
Քրիստոդուլիդեսը ցանկանում էր օգտագործել հանդիպումը՝ ԵՄ մյուս առաջնորդներին ներկայացնելու ճանապարհային քարտեզ, թե ինչպես կարող է 42.7-ը գործարկվել, բանակցություններից առաջ ասել է կիպրացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
«Դա կարող է լինել ԵՄ քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմի ակտիվացման նման մի բան, որը թույլ է տալիս աղետից տուժած ցանկացած երկրի դիմել արտակարգ օգնության», – ասաց պաշտոնյան։
«Այն չի գործարկվելու այս գագաթնաժողովից հետո», – հավելեց պաշտոնյան, – «բայց նախապատրաստական աշխատանքները պետք է սկսվեն»։
Սակայն, երեք դիվանագետների խոսքով, առաջնորդների միջև քննարկումը հիմնականում աշխարհաքաղաքականության և էներգակիրների գների մասին էր։ Չորրորդ դիվանագետի խոսքով՝ 42.7 հոդվածի քննարկումը հազիվ թե սկսվեց և Քրիստոդուլիդեսի կողմից «հիշատակվեց որպես ավելի լայն քննարկման մաս»։
Ոչ թե Եվրոպայի պատերազմը
ԵՄ-ի համար խաղադրույքների բարձր լինելու նշանը Քրիստոդուլիդեսն էր, որը պնդում էր, որ Մերձավոր Արևելքում խաղաղություն չի կարող լինել առանց Եվրոպայի։
«Մենք չենք կարող հասնել Իրանի լարվածության թուլացման առանց Եվրամիության ակտիվ մասնակցության», – ասաց նա։
Այնուամենայնիվ, շատ եվրոպացի առաջնորդներ դեռևս դժկամությամբ են մոտենում հակամարտությանը իմաստալից ներգրավվելուն, քանի որ Բրյուսելում և այլ մայրաքաղաքներում գերակշռում է այն զգացողությունը, որ դա պարզապես Եվրոպայի պատերազմը չէ, և քննարկումը կենտրոնացած է տարածաշրջանում արդեն տեղակայված ռազմանավերի շուրջ տեղաշարժի վրա։
Հինգշաբթի օրը ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ հրամայել է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերին «առանց վարանելու» «կրակել և սպանել» Հորմուզի նեղուցում ականապատված նավակներին։ Եվրոպացի առաջնորդները շրջանցեցին թեման։
Նրանց համար հինգշաբթի օրվա ընթրիքն ավելի շատ նվիրված էր հաջորդ մի քանի ամիսների ընթացքի սահմանմանը։
Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերն ասաց, որ չնայած իրավիճակը կարող է որոշ չափով ավելի հարթ դառնալ առանց կռվարար Օրբանի, «Եվրոպայում կան այլ երկրներ, որոնց առաջնորդները միշտ չէ, որ համաձայն են» եվրոպական կոնսենսուսի հետ։
Դե Վևերը, որը փայլեցրեց իր սեփական հեղինակությունը որպես խոչընդոտող, երբ անցյալ տարի հրաժարվեց թույլ տալ ԵՄ-ին Բրյուսելում գտնվող ֆինանսական պահոցից սառեցված ռուսական ակտիվները Ուկրաինա ուղղորդել՝ վախենալով, որ Մոսկվան կհակադարձի Բելգիայի դեմ, ասաց, որ «մի փոքր գերագնահատված է», թե որքան ավելի հարթ կլինեն եվրոպական գագաթնաժողովները առանց Օրբանի սեղանի շուրջ։
Գտնվելով իր կես ճանապարհին և՝ առայժմ՝ ազատ լինելով իրենց անունները որևէ հստակ պարտավորություն կատարելու բեռից, առաջնորդները կարող են խուսափել դա իրականում փորձության ենթարկելուց։ Բայց նրանք շուտով ստիպված կլինեն դա անել։
Խնջույքի՞, թե՞ կռվի։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ լինելու տարբեր մոտեցումները
Զելենսկին ասում է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է զենք մատակարարել Ուկրաինային՝ չնայած Իրանի պատերազմին
ԵՄ-ն հաստատում է Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, այն բանից հետո, երբ Հունգարիան վերացրեց վիճահարույց վետոն