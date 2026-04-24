Խնջույքի՞, թե՞ կռվի։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ լինելու տարբեր մոտեցումները

Անտոնիո Կոստան ԵՄ առաջնորդներին տանում է լողափ, մինչդեռ Շառլ Միշելը վերադառնում է և դժգոհ է։
Բարի գալուստ Declassified շաբաթական հումորային սյունակ։
Արդար խաղ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային՝ Կիպրոսի խնջույքների թեժ կետ Այիա Նապան ընտրելու համար՝ ԵՄ-ի «մենք վերջապես ազատվեցինք Վիկտոր Օրբանից» տոնակատարությունը կամ «ոչ պաշտոնական եվրոպական գագաթնաժողովը», ինչպես նա պնդում էր այն անվանում, հյուրընկալելու համար։
ԵՄ առաջնորդները հինգշաբթի երեկոյան հանգստավայրում էին ընթրիքի, չնայած Այիա Նապան իսկապես հայտնի է իր անառակությամբ, ինչպես կտեսնեք այստեղ…
«Մենք խաղացինք, որտեղ պետք է արթուն մնայիր 24 ժամ, և մի օր տղաները լողափի յուրաքանչյուր աղբամանի վրա 500 մետր հեռավորության վրա դրեցին մեկական տեկիլա՝ այսպես 10 աղբաման, 10 տեկիլա:
Պետք էր վազել դեպի առաջին աղբամանը, կուլ տալ աղբամանը, վազել հետ: Ապա վազել դեպի երկրորդ աղբամանը, վազել հետ, վազել հետ և այլն: Վազել, խմել, վազել, կրկնել: Մի անգամ ես փորձեցի խոչընդոտներով անցնել արևայրուքի шезлонгին, հարվածեցի դրա գագաթին և դեմքով փռվեցի ավազի վրա»:
Այդ մեջբերումը կամ Խորհրդի փաստաթղթերի գրանցամատյանից քաղվածք է, կամ Պրեմիեր լիգայի նախկին ֆուտբոլիստ Քեյրոն Դայերի պատմածը հանգստավայրում անցկացրած ժամանակի մասին:
Հուսով եմ՝ առաջնորդները կվայելեն իրենց ժամանակը Կիպրոսում, բայց ինչ ցավալի է, որ Օրբանը, որը դեռևս Հունգարիայի վարչապետն է, չեկավ ամբողջը փչացնելու համար (կրկին): Նա կունենար կատարյալ հնարավորություն՝ խաղալու փչացնողի դեր՝ նստած ճաշասեղանի մոտ, ծաղրում էր, սպառվում զիվանիայով և հավի ոսկորներ նետում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի վրա: Հիասթափեցնող վարքագիծ սովորաբար հուսալի խափանողի կողմից։
Կգնա՞ր ԵՄ-ն Այիա Նապա Կոստայի նախորդի՝ Շառլ Միշելի օրոք։
Բելգիայի նախկին վարչապետը այս շաբաթ կրկին հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում: Նախ, նա հարցազրույց տվեց Brussels Times-ին, որում խոսեց իր հին հակառակորդի՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի մասին, որի ոճը նա անվանեց «ավտորիտար»։
Հետաքրքիր է, որ հոդվածի համար նա լուսանկարվել է իր գրասենյակում՝ շրջապատված վեց աթոռներով և երկու բազմոցներով, ինչը հարց է առաջացնում. քանի՞ մարդ է այցելում Շառլ Միշելին: Կամ նա այժմ աշխատում է որպես բժշկի ընդունարանում։
Սա նաև համարձակ ընտրություն էր մի մարդու համար, ով մի ժամանակ ներքաշված էր «սոֆագեյթ» անվամբ սկանդալի մեջ, որի պատճառով խեղճ ֆոն դեր Լեյենը Թուրքիա կատարած ուղևորության ժամանակ բազմոց էր նստել, մինչդեռ Միշելը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը աթոռներ ստացան (Մի օր սկանդալ կլինի դարպասի հետ կապված, որը կկոչվի «դարպաս», և բոլոր լրագրողները կհեռանան թոշակի):
Միշելը կրկին հարվածեց, երբ ֆոն դեր Լեյենը Թուրքիան դասեց Ռուսաստանի և Չինաստանի շարքին (մեկնաբանություն, որը Հանձնաժողովը փորձեց հետ քաշվել), օգտվելով առիթից՝ նշելու Թուրքիայի բոլոր լավ կողմերը, ինչպիսիք են՝ այն «հիմնական միգրացիոն գործընկեր», «լուրջ տարածաշրջանային տերություն» և «կանոեի տեսքով այդ համեղ պիցցաների հայրենիք» լինելը (հավանաբար):
Հաշվի առնելով Փենսիլվանիա պողոտա 1600 հասցեի ներկայիս բնակչի հետաքրքրություններն ու տարօրինակությունները, մենք չենք կարող լիովին բացառել Միշելի և ֆոն դեր Լեյենի միջև վանդակի մեջ կռիվը Սինկանտենեյրի այգում (հովանավոր՝ Exki):
«Վլադիմիր Պուտինը այնքան ժողովրդական չէ, որ մոռացել է, թե ինչպես ձեռքսեղմում անել»:
Անցյալ անգամ մենք ձեզ տրամադրեցինք այս լուսանկարը։
Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցների համար։ Ահա մեր փոստարկղից լավագույնը. մրցանակ չկա, բացի ծիծաղի նվերից, որը, կարծում եմ, բոլորս կարող ենք համաձայնել, որ շատ ավելի նախընտրելի է, քան կանխիկը կամ ալկոհոլը։
Բաց մի թողեք
90 միլիարդ եվրոյի վարկի բաժակաճառը բարձրաձայնելուց հետո ԵՄ առաջնորդները դիմակայում են հաջորդ առավոտին
Զելենսկին ասում է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է զենք մատակարարել Ուկրաինային՝ չնայած Իրանի պատերազմին
ԵՄ-ն հաստատում է Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, այն բանից հետո, երբ Հունգարիան վերացրեց վիճահարույց վետոն