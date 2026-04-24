Թրամփի շուրջը քայլելով. ԵՄ-ի նուրբ բանավեճը ինքնապաշտպանության վերաբերյալ

ԵՄ-ի 42.7 հոդվածի փոխադարձ պաշտպանության կետը կիրառվել է միայն մեկ անգամ. այժմ կոչեր կան ավելի հստակեցնելու, թե ինչպես է այն գործում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ երկրները վերանայում են, թե ինչպես կարձագանքեն, եթե նրանցից մեկը հարձակման ենթարկվի, բայց Ռուսաստանին ամենամոտ գտնվողները վախենում են, որ դա կարող է խաթարել ՆԱՏՕ-ի դերը։
Կայա Կալլասը՝ դաշինքի բարձրաստիճան դիվանագետը, հինգշաբթի օրը ԵՄ առաջնորդներին կտեղեկացնի ԵՄ պայմանագրի 42.7 հոդվածի մասին, որը պարտավորեցնում է անդամ պետություններին օգնություն և աջակցություն ցուցաբերել «իրենց ուժերի տակ գտնվող բոլոր միջոցներով», եթե ԵՄ մեկ այլ երկիր հարձակման ենթարկվի։
Խնդիրն այն է, որ ոչ ոք լիովին վստահ չէ, թե ինչպես այն կաշխատի։ Պաշտոնյաները այժմ փորձում են հասկանալ, թե ինչպես օգտագործել կետը ճգնաժամի ժամանակ, ինչը ընդգծում է Եվրոպայի անվտանգության կառուցվածքի վերաբերյալ աճող անհանգստությունը։ Երբ անցյալ ամիս Կիպրոսը հարվածվեց իրանական անօդաչու թռչող սարքերի կողմից, այն ընդհանրապես չկիրառեց 42.7 կետը։
Այդ երկիմաստությունը դժվար է անտեսել։ Ռուսաստանի հնարավոր հարձակման վախի աճի և Դոնալդ Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ի պարտավորությունների վերաբերյալ կասկածների հետ մեկտեղ, Բրյուսելում ոմանք ցանկանում են պարզաբանել, թե ինչպես է գործելու այս կետը։ Այն միայն մեկ անգամ է գործարկվել՝ Ֆրանսիայի կողմից 2015 թվականի ահաբեկչական հարձակումներից հետո։
Այնուամենայնիվ, առաջնագծի երկրները մտահոգված են, որ 42.7 կետի վրա չափազանց մեծ ուշադրությունը կարող է ազդել ՆԱՏՕ-ի վրա՝ իրենց անվտանգության հիմքի վրա։ Չնայած ԵՄ հոդվածը հիմնականում քաղաքական և իրավական է, ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածը կներգրավի դաշինքի զինվորականներին, որոնք տասնամյակներ շարունակ միասին պատրաստվել և մարզվել են՝ Միացյալ Նահանգների լիարժեք լիազորությունների հետ միասին։
«Եվրոպայի պաշտպանության և անվտանգության մեջ ավելի շատ ներգրավված լինելու ԵՄ ջանքերը ողջունելի են», – ասել է Լատվիայի պաշտպանության նախարար Անդրիս Սպրուդսը։ Նա ընդգծել է, որ 42.7 հոդվածը պետք է «համապատասխանի, բայց չմրցակցի ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի հետ»։
Էստոնիայի պաշտպանության նախարար Հաննո Պևկուրը 5-րդ հոդվածը անվանել է «կոլեկտիվ անվտանգության հիմք», 42.7 հոդվածը բնութագրելով որպես «եվրոպական համերաշխության կենսական արտահայտություն», սակայն ընդգծելով, որ ՆԱՏՕ-ի դրույթը «պարունակում է մեր պաշտպանությունն ապահովող գործառնական ռազմական պատրաստվածության շերտ»։
42.7-ի աշխատանքի սկզբունքը մանրամասնելու ջանքերի շրջանակներում Քաղաքական և անվտանգության կոմիտեի ազգային դեսպանները մայիսի 4-ին կանցկացնեն փակ նիստ, որտեղ նրանք կմասնակցեն հոդվածը կիրառելու վերաբերյալ սեղանի շուրջ վարժանքի։
Նրանցից սպասվում է, որ կփորձարկեն հիբրիդային հարձակման սցենար, որտեղ երկու անդամ պետություններ՝ մեկը հարավում և մեկը արևելքում, կօգտագործեն այդ կետը, ասել են երկու դիվանագետներ։ Սակայն երրորդ դիվանագետն ասել է, որ կարող են փորձարկվել նաև այլ սցենարներ։
ԵՄ-ն փորձում է նվազեցնել ՆԱՏՕ-ին փոխարինելու փորձ կատարող որևէ ազդանշան ուղարկելու ռիսկը։
Քաղաքական և անվտանգության կոմիտեի՝ անվտանգության և պաշտպանության հարցերով զբաղվող խորհրդի մարմնի կողմից իրականացվող մոդելավորումը, հավանաբար, չի կարող ներկայացնել լիարժեք ռազմական արտակարգ իրավիճակ, ինչպիսին է ռուսական հարձակումը։ «Մեր նպատակն է խուսափել ռազմական հարձակման գծից», – ասել է դիվանագետներից մեկը։
ԵՄ պաշտպանության նախարարները մայիսին կմշակեն իրենց սեփական սցենարը։
Զայրացնելով Թրամփին
Փակ դռների հետևում դիվանագետները մտահոգված են, որ եթե ԵՄ-ն մանրամասնի 42.7-ը, դա կարող է մեծացնել ՆԱՏՕ-ի դեմ տրամադրությունները Վաշինգտոնում։
Թրամփը բազմիցս խաթարել է 5-րդ հոդվածը։ Նա զգուշացրել է, որ ԱՄՆ-ն չի պաշտպանի այն երկրներին, որոնք բավարար գումար չեն ծախսում պաշտպանության վրա, նսեմացրել է դաշնակիցների ներդրումը Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի գործողությանը և զգուշացրել, որ Իրանի դեմ իր սկսած պատերազմին ներգրավվելու ոգևորության պակասը նրան ստիպում է վերանայել ԱՄՆ-ի անդամակցությունը Ատլանտյան դաշինքին։
«Դաշնակիցները, որոնք դեռևս չեն կատարում իրենց դերը կոլեկտիվ պաշտպանության գործում, կբախվեն հետևանքների», – զգուշացրել է պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը, քանի որ ԱՄՆ-ն, ըստ լուրերի, փորձում է պատժել այն դաշնակիցներին, որոնք չեն կատարում Թրամփի պահանջները։
Վաշինգտոնից ստացված խառը ազդանշաններին չնայած, խոցելի դաշնակիցները ցանկանում են ապահովել, որ ԱՄՆ-ն մնա ՆԱՏՕ-ի հետ։
«Դժվար է հույսը դնել 5-րդ հոդվածի վրա, բայց մենք բոլորս ուզում ենք պահպանել դաշինքի միասնականությունը», – պնդեց ԵՄ երրորդ դիվանագետը։
Զրույցի սկիզբը
42.7-ի վերաբերյալ պարզաբանումներ մտցնելու կոչեր են հնչում, այդ թվում՝ Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կողմից։
42.7 հոդվածին անդրադառնալու այս շաբաթվա ջանքերը գլխավորում է Կիպրոսը, որը առաջնորդների հանդիպումը հյուրընկալող երկիրն է, քանի որ այն ներկայումս գլխավորում է ԵՄ խորհրդի ռոտացիոն նախագահությունը։ Կիպրոսը նաև ԵՄ չորս երկրներից մեկն է, որը չի պատկանում ՆԱՏՕ-ին, ինչը նշանակում է, որ այն չի ընդգրկվում 5-րդ հոդվածով։
Կիպրոսը չկիրառեց 42.7 հոդվածը անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներից հետո։ Սակայն Հունաստանը, Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան և Նիդեռլանդները արագ արձագանքեցին Կիպրոսի օգնության խնդրանքներին՝ տեղակայելով միջոցներ. Քրիստոդուլիդեսն ասաց, որ դա դեռևս 42.7 հոդվածի արդյունավետության փորձություն է։
«Մենք քննարկելու ենք և պատրաստելու ենք, ասենք, գործառնական ծրագիր այն մասին, թե ինչ է պատահելու, եթե անդամ պետությունը կիրառի այս հոդվածը», – հանդիպումից առաջ «Ասոշիեյթեդ Փրես»-ին ասել է Քրիստոդուլիդեսը։
Քրիստոդուլիդեսն ասել է, որ քանի որ ԵՄ երկրների մեծ մասը նույնպես անդամակցում է ՆԱՏՕ-ին, պետք է ջանքեր գործադրվեն պարզաբանելու, թե ինչպես կարձագանքեն 42.7 հոդվածին՝ առանց ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ իրենց պարտավորություններին բախվելու։
Էստոնիայի նման երկրի համար ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածը դեռևս դիտվում է որպես անվտանգության հիմնական երաշխիք։
ԵՄ հոդվածը «հզոր քաղաքական լրացում է ՆԱՏՕ-ի կողմից տրամադրվող ամուր ռազմական երաշխիքների համար, այլ ոչ թե փոխարինող», – ասել է Պևկուրը։
ԵՄ առաջնորդները հանդիպում են Կիպրոսում՝ քննարկելու Ուկրաինայի, Հորմուզի, էներգետիկայի և փոխադարձ պաշտպանության հարցերը