ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառում ռուսական ավելի շատ բանկերի նկատմամբ՝ Պուտինի պատերազմական տնտեսությունը ճնշելու համար

Պատժամիջոցների քսաներորդ փուլը վերջապես ուժի մեջ է մտնում այն բանից հետո, երբ Հունգարիան և Սլովակիան հանեցին իրենց վետոն։
Բյարկե Սմիթ-Մեյերի և Կոեն Վերհելստի կողմից
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ կառավարությունները ևս 20 ռուսական վարկատուների արգելել են եվրոյով վճարումներ կատարել և գործարքներ կնքել դաշինքի ընկերությունների հետ՝ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ուկրաինայի դեմ պատերազմին ի պատասխան պատժամիջոցների վերջին փաթեթի շրջանակներում։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան հինգշաբթի օրը հայտարարեց պատժամիջոցների փաթեթի մասին, որը 20-րդն է իր տեսակի մեջ՝ Մոսկվայի 2022 թվականի փետրվարին լայնածավալ ներխուժումից ի վեր, այն բանից հետո, երբ Հունգարիան և Սլովակիան հանեցին իրենց վետոն պատժիչ միջոցների դեմ։
«Եվրոպան ամուր, միասնական և անսասան է Ուկրաինային աջակցելու հարցում», – ասել է Կոստան սոցիալական ցանցերում իր գրառման մեջ։
Պատժամիջոցները ներառում են նաև Ղրղզստանի, Լաոսի և Ադրբեջանի չորս բանկեր՝ պատժամիջոցները շրջանցելու ռազմավարությունները և ռուսական նավթի ու գազի համար «հետին դռնով» վճարելու ջանքերը կանխելու նպատակով։
ԵՄ բիզնեսներին նաև արգելվում է գործ ունենալ ռուսական ընկերությունների հետ, որոնք զբաղվում են կրիպտոարժույթներով կամ փոխանակում են դրանք։ Պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսական բանկերի ցանկն այժմ ընդգրկում է 70 վարկատու։
Պատժամիջոցները շատ ավելի դժվարացնում են օտարերկրյա բանկերի համար միջազգային առևտրի կարգավորումը, հատկապես այն պատճառով, որ նրանց կարգելվի օգտագործել SWIFT-ը՝ ֆինանսական հաղորդագրությունների համակարգ, որն օգտագործվում է ամբողջ աշխարհում վճարման հրահանգներ փոխանցելու համար։
ԵՄ-ն նաև սահմանափակում է մի քանի բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների արտահանումը Ղրղզստան, որը Կենտրոնական Ասիայի երկիր է, որն ունի Ռուսաստանի հետ ամուր տնտեսական և քաղաքական կապեր։ Մետաղամշակման մեքենաները և ռադիոսարքավորումները այլևս չեն կարող առաքվել Ղրղզստան, քանի որ մաքսային տվյալները ցույց են տվել շրջանցման հստակ ապացույցներ։ Սա առաջին անգամն է, որ ԵՄ-ն օգտագործում է այսպես կոչված շրջանցման դեմ պայքարի գործիքը։
Ղրղզստանի կառավարությունը խոստացել է, որ իր հերթին կարգելի որոշ արտահանումներ Ռուսաստան։ Երկու կողմերը կհետևեն այլ զգայուն ապրանքների առևտրին՝ տեսնելու համար, թե ինչպես է Բիշքեկը կիրառում փոփոխությունները: «Մեր խնդիրն է ապացուցել, որ մենք հուսալի գործընկեր ենք», – փետրվարին ասել է փոխվարչապետ Դանիյար Ամանգելդիևը։
Բրյուսելը պլանավորել էր պատժամիջոցները հրապարակել փետրվարի 24-ին՝ ռուսական հարձակման չորրորդ տարելիցին: Սակայն Բուդապեշտն ու Բրատիսլավան դեմ առան՝ մեղադրելով Ուկրաինային վնասված 4000 կիլոմետրանոց «Դրուժբա» խողովակաշարի վերանորոգման աշխատանքները դիտավորյալ դանդաղեցնելու մեջ, որը ռուսական նավթը տեղափոխում է Հունգարիա և Սլովակիա:
Նավթը կրկին հոսում է խողովակաշարով այն բանից հետո, երբ Հունգարիայի հեռացող վարչապետ Վիկտոր Օրբանը պարտվեց վերընտրության համար՝ կենտրոնամետ աջակողմյան հակառակորդ Պետեր Մագյարին: Բուդապեշտը նաև հետ վերցրեց իր վետոն Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական օգնության վերաբերյալ, որը պետք է օգներ Կիևին ֆինանսավորել իր պաշտպանությունը ռուսական ուժերից:
