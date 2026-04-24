«Գործարքը գործարք է», – ասում է Թրամփի դեսպանը ԵՄ-ին. Լուսանկար

Էնդրյու Փազդերը, որ դաշինքը պետք է իրականացնի Թըրնբերիի առևտրային համաձայնագիրը առանց էական փոփոխությունների։
ԴԵԼՖԻ, Հունաստան — ԵՄ-ում ԱՄՆ դեսպանը հինգշաբթի օրը կոչ արեց ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը հաստատել առանց էական փոփոխությունների։
«Մեր դիրքորոշումն այն է, որ գործարքը գործարք է», – Էնդրյու Փազդերը։
ԵՄ երեք ինստիտուտները՝ Եվրոպական խորհուրդը, խորհրդարանը և հանձնաժողովը, բանակցություններ են վարում անցյալ տարի Շոտլանդիայի նախագահ Դոնալդ Թրամփի Թըրնբերի գոլֆի հանգստավայրում կնքված համաձայնագրի համար օրենսդրական ակտի ավարտման շուրջ։ Համաձայնագիրը կպարտավորեցնի դաշինքին վերացնել ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների վրա մաքսատուրքերը, երբ այն ուժի մեջ մտնի։
Եվ՛ Եվրոպական խորհրդարանը, և՛ Ֆրանսիան ցանկանում են համաձայնագրին ավելացնել մի շարք պաշտպանիչ միջոցներ, սակայն նրանք բախվում են Գերմանիայի գլխավորած երկրների դիմադրությանը, որոնք նախընտրում են համաձայնագրում փոփոխություններ չանել։ Միջինստիտուցիոնալ բանակցությունների հաջորդ փուլը, որը հայտնի է որպես եռակողմ հանդիպումներ, նախատեսված է մայիսի 6-ին։
«Մենք հույս ունենք, որ եռակողմ հանդիպումների արդյունքում կհաստատվի, որ գործարքը գործարք է», – ասել է Պուզդերը Դելֆիի տնտեսական ֆորումում տված հարցազրույցում։
Առաջարկվող փոփոխությունները ներառում են «արևածագի» կետ, որը կպայմանավորի ամերիկյան ապրանքների վրա մաքսատուրքերի վերացումը պողպատի ածանցյալ արտադրանքի վրա ամերիկյան մաքսատուրքերի կրճատմամբ, և «արևածագի» կետ, որի համաձայն գործարքը կավարտվի 2028 թվականի մարտի 31-ին՝ Թրամփի պաշտոնաթողությունից մոտ 10 ամիս առաջ։
«Ես չեմ ուզում ազդել եռակողմ հանդիպումների ընթացակարգի վրա՝ մեկնաբանելով որևէ փոփոխություն կամ վերջնական արդյունք», – ասել է Պուզդերը։ «Եթե նրանք ցանկանում են բանակցել նոր գործարքի շուրջ, ապա կարծում եմ՝ մենք կբանակցենք նոր գործարքի շուրջ»։
Հանձնաժողովը նաև ցանկանում է օրենսդրությունն ընդունել հնարավորինս շուտ՝ առանց էական փոփոխությունների։ Առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը, որն այժմ գտնվում է Վաշինգտոնում, անցյալ շաբաթ օգտագործել է նույն արտահայտությունը. «Գործարքը գործարք է»։
ԵՄ օրենսդիրները և Ֆրանսիան պնդում են, որ համաձայնագիրը պետք է փոփոխվի՝ Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու Թրամփի այս տարվա սկզբին հնչեցրած սպառնալիքների պատճառով: Գերագույն դատարանի որոշումը, որով չեղարկվում են նրա սկզբնական սակագների մի մասը, նաև նշանակում է, որ ԵՄ-ն այլևս չունի Թըրնբերիի գործարքի առավելությունները, քանի որ մյուս շուկաները վայելում են նմանատիպ պայմաններ:
