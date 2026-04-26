26/04/2026

EU – Armenia

Ավտովթար՝ Կոտայքի մարզում. «Արծվի թևեր»-ի մոտ բախվել են 2 «Toyota»-ները. կա վիրավոր. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 26/04/2026 1 min read

Ապրիլի 25-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։

Ժամը 19:20-ի սահմաններում Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհի «Արծվի թևեր»-ի հարևանությամբ բախվել են 2 «Toyota» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 1 հոգի, ում առաջինն օգնության են հասել քաղաքացիները և ըստ քաղաքացիների հայտնածի օպերատիվորեն ժամանած «Աբովյան» բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը, տեղափոխվել է «Աբովյան» բժշկական կենտրոն։

Բժիշկները վիրավորին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։

Բժիշկները 1 հոգու նույնպես օգնություն են ցուցաբերել, սակայն վերջինը հրաժարվել է հիվանդանոց մեկնել։

Վթարի փաստով Աբովյանի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են վարորդների և վիրավորի ինքնությունը։Քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենաները տեղափոխվում են ոստիկանության Կոտայքի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։

Blog Image

Բաց մի թողեք

Բաց մի թողեք

