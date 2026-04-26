EU – Armenia

«Հասկանում ես, Մամ, ես էլ կյանքում Պապայիս չեմ տեսնի»

Վալոդյա Գրիգորյանի դուստրը՝ Մարինե Գրիգորյանը գրել է․

«7 ամիս և դեռ մի ամբողջ կյանք առանց քեզ, Պապ…

Չկա օր, որ ապրենք առանց քո կարոտի, չկա օր, որտեղ չկաս դու՝ մեր հավերժ կարոտ, մեր ամենաանփոխարինելի Պապա։

Այն սիրտը, որ ունեիր դու, շատ քչերը ունեին, և այս աշխարհի համար չէիր դու, ու Աստված քեզ տարավ իր մոտ։ Ամեն օր երազում ենք գոնե մեկ անգամ ձայնդ լսենք, գոնե մի անգամ, Պապ, տեսնենք քեզ, գրկենք, բայց դա երբեք չի լինի, մենք դատապարտված ենք մինչև ամենավերջին օրը առանց քեզ ապրելուն։

Տոման ընդամենը 5 տարեկան է և զրկված է Պապայի ջերմությունից, նա օր օրի այլ կերպ է ընդունում այս իրականությունը՝ ասում է. «Հասկանում ես, Մամ, ես էլ կյանքում Պապայիս չեմ տեսնի»։

Ինչպես նայես նրա փոքրիկ կլոր աչքերին և բացատրես անարդար կերպով մեզ բաժին հասած այս ցավը … ահավոր է։

Ապրիլի 26-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են նոր ծանոթություններ հետաքրքիր մարդկանց հետ

25/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացու օրը տոն չէ՝ հայելի է․ «Ես ո՞ր քաղաքացուն եմ ներկայացնում»

25/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստան այցելելը կյանքիս ամենաազդեցիկ փորձառություններից մեկն էր․ Քիմ Քարդաշյանն ապրիլքսանչորսյան ուղերձ է հղել

25/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նարեկ Դուրյան՝ մարդ, ում անունը վաղուց արդեն դարձել է ոճ, մտածողություն

26/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էժեն Դելակրուայի ծննդյան օրը հիշելիս մենք վերապրում ենք եվրոպական հեղափոխություն՝ արվեստի մեջ. Լուսանկարներ

26/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7 շրջակա միջավայր. բազմակողմանիությունը գործում է՝ շրջանցելով վիճելի հարցերը

26/04/2026 infomitk@gmail.com