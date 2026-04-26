Նարեկ Դուրյան՝ մարդ, ում անունը վաղուց արդեն դարձել է ոճ, մտածողություն

Այսօր առանձնահատուկ օր է հայ թատերական արվեստի համար. ծնվել է մի մարդ, ում անունը վաղուց արդեն դարձել է ոճ, մտածողություն և բեմական մշակույթի յուրահատուկ աշխարհ։
Սրտանց շնորհավորում ենք Նարեկ Դուրյանին՝ Բոհեմ թատրոնի հիմնադիրին, գլխավոր ռեժիսորին, դերասանին և անսահման տաղանդով օժտված արտիստին՝ ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ։
Նա այն բացառիկ ստեղծագործողներից է, ով ոչ միայն կերտեց իր անհատական բեմական լեզուն, այլև ձևավորեց մի ամբողջ թատերական միջավայր՝ ստեղծելով Բոհեմ թատրոնը՝ որպես Հայաստանում մասնավոր թատրոնի կարևորագույն օրինակներից մեկը։
Նրա յուրաքանչյուր բեմադրություն հանդիսատեսի հետ անկեղծ խոսակցության, զգացմունքների և մտքի խորը շփման մի նոր հնարավորություն է։
Նարեկ Դուրյանը այն արվեստագետն է, ով կարողանում է միավորել թեթևությունը և խորությունը, հումորը և փիլիսոփայությունը, բեմը դարձնելով կենդանի տարածք, որտեղ յուրաքանչյուր հանդիսատես գտնում է իրեն։
Մաղթում ենք անսպառ ստեղծագործական ուժ, նոր բեմադրություններ, որոնք կշարունակեն հուզել և ոգեշնչել հազարավոր մարդկանց, առողջություն, երկար տարիների գործունեություն և անփոփոխ հավատ արվեստի նկատմամբ։
Թող Ձեր ստեղծած աշխարհը շարունակի լցվել ծափերով, սիրով և նոր հաղթանակներով։
Շնորհավոր ծնունդդ, Վարպետ։
Բաց մի թողեք
Էժեն Դելակրուայի ծննդյան օրը հիշելիս մենք վերապրում ենք եվրոպական հեղափոխություն՝ արվեստի մեջ. Լուսանկարներ
Ռուս – եվրոպական երկակիությունը Վլ․ Նաբոկովի մոտ չի բախվում՝ այն պարում է․ Նրա ծննդյան օրն է այսօր
Երբ աղջիկս դառնում է մեծ․ Նամակ՝ կյանքի բեմ մտնելուց առաջ, Չապլինի ծննդին՝ նրա ոճով