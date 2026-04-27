27/04/2026

EU – Armenia

Սամվել Կարապետյանի թիմակից Արթուր Ավանեսյանը՝ Կանդազը ձերբակալվել է. ինչ է արել. մանրամասներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/04/2026

Սամվել Կարապետյանի թիմակից Արթուր Ավանեսյանը՝ Կանդազը, ձերբակալվել է:

Այս մասին լուրը հաստատել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից:

Մեր տեղեկություններով՝ վարույթն առնչվում է ընտրակաշառք տալ-ստանալուն: Չնայած Հակակոռուպցիոն կոմիտեից առայժմ չեն պատասխանում մեզ, սակայն, մեր տեղեկություններով, Արթուր Ավանեսյանին բերման են ենթարկել, այսպես կոչված, նախընտրական խոստում տալու համար, իբր ինչ-որ մեկի հետ հեռախոսային զրույցում ասել է, որ «լավ կլինի իր համար», եթե իրենք գան իշխանության։ Այսինքն՝ իշխանությունը համատարած գաղտնալսում է ընդդիմադիրներին եւ ամեն խոսքից կառչելով հետապնդումների ենթարկում։

Առավոտ բերման են ենթարկել պատերազմի հերոս` Կանդազին, հակակոռուպցիոն կոմիտեին մաղթում եմ խաղաղ հարցաքննություն։ Ազերիների երազանքները իրականացնողներին պետք է փոխենք Հայերի երազանքները իրականացնողներով: – Նարեկ Կարապետյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Մայր Աթոռում տեղի ունեցած խուլիգանության դեպքով՝ դատարանը պարտավորեցրել է քրեական վարույթ նախաձեռնել

Բաց մի թողեք

1 min read

