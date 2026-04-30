Կիևը խուսափում է Մոսկվայի «Հաղթանակի օրվա զինադադարից»՝ խնդրելով երկարատև զինադադար

Զատկի զինադադարից հետո Մոսկվան այժմ առաջարկում է Հաղթանակի օրվա շքերթի զինադադար, քանի որ Կրեմլը մտահոգված է Ուկրաինայի հեռահար հարվածային հնարավորություններով:
Մոսկվան արդեն կրճատել է շքերթի ծավալը, որտեղ տարիներ շարունակ առաջին անգամ ռուսական զրահապատ շարասյուները չեն շարժվի Կարմիր հրապարակում:
Ուկրաինան պահանջում է երկարատև զինադադար Ռուսաստանի լիակատար պատերազմում՝ Կրեմլի կողմից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին առաջարկված կարճատև շքերթի զինադադարի փոխարեն, քանի որ Կիևը մեղադրեց Մոսկվային ռազմական շքերթը պաշտպանելու համար մի քանի ժամ լռություն փնտրելու մեջ՝ իրական խաղաղություն հետապնդելու փոխարեն:
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ Կիևը նախ կտեսնի, թե «ինչի մասին է խոսքը»՝ ի պատասխան չորեքշաբթի երեկոյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից Թրամփի հետ հեռախոսազրույցում ժամանակավոր զինադադարի առաջարկից հետո արված առաջարկին:
«Մենք կպարզաբանենք, թե ինչի մասին է խոսքը՝ մի քանի ժամվա անվտանգություն Մոսկվայում շքերթի համար, թե՞ ավելին», – գրել է Զելենսկին X-ում գրառման մեջ։
«Մեր առաջարկը երկարաժամկետ հրադադար է, մարդկանց համար հուսալի և երաշխավորված անվտանգություն, և երկարատև խաղաղություն», – ասել է Ուկրաինայի նախագահը, հավելելով, որ հանձնարարել է Կիևի բանակցողներին կապ հաստատել ամերիկյան կողմի հետ՝ լրացուցիչ մանրամասների համար։
Մոսկվան պնդում է, որ Հաղթանակի օրվա շքերթի առաջարկը գալիս է Կրեմլից։
Պուտինի մամուլի քարտուղարը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ հրադադարի կոնկրետ ամսաթվերը կհայտարարվեն առանձին։
Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Թրամփը «ակտիվորեն աջակցել է նախաձեռնությանը՝ նշելով, որ տոնը խորհրդանշում է նացիզմի դեմ համատեղ հաղթանակը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում»։
Մոսկվայի առաջարկը փոխանցվել է միայն ԱՄՆ վարչակազմին, քանի որ ռուս պաշտոնյաները դեռևս հրաժարվում են Կիևի հետ ցանկացած շփումից։
Շքերթ Մոսկվայում առանց տանկերի
Ռուսաստանը նախկինում ապրիլի սկզբին հայտարարել էր կարճատև հրադադարի մասին Զատկի համար։ Ռուսաստանի իշխանությունների համար Հաղթանակի օրը նույն խորհրդանշական նշանակությունն ունի։
Պուտինի օրոք Ռուսաստանի համար մայիսի 9-ը դարձել է ամենակարևոր տոներից մեկը և Կրեմլի ռազմական ուժի հրապարակային ցուցադրություն։
Այս տարի շոուն զգալիորեն կրճատվելու է, ըստ Մոսկվայի։
Հաղթանակի օրվա շքերթում չեն լինի ռազմական մեքենաներ կամ կուրսանտներ՝ Կրեմլի կողմից «ներկայիս օպերատիվ իրավիճակի» պատճառով։
«Ձեռնարկվում են բոլոր միջոցները վտանգը նվազագույնի հասցնելու համար», – ավելի վաղ ասել էր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը՝ անդրադառնալով այն բանին, ինչը Մոսկվան անվանել էր Ուկրաինայից «ահաբեկչական սպառնալիք»։
Սակայն այն փաստը, որ շքերթը կրճատվել է, համարվում է Ռուսաստանի զինված ուժերում տիրող իրավիճակի և անձնակազմի ու սարքավորումների պակասի կարևոր ցուցիչ։
Հաղթանակի օրվա շքերթը Կրեմլի համար ավելի խորհրդանշական է դարձել 2022 թվականի սկզբին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման սկզբից ի վեր, քանի որ Մոսկվան օգտագործում էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի պատկերներն ու պատմությունները՝ իր պատերազմը աջակցելու համար։
Ուկրաինայի դեմ իր պատերազմում Ռուսաստանը վերօգտագործել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Խորհրդային Միության կողմից օգտագործված կարգախոսների և խորհրդանիշների մի շարք, ինչպիսիք են՝ «Մենք կարող ենք դա կրկին անել» կամ «Մենք կարող ենք դա կրկնել», որոնք այժմ լայնորեն օգտագործվում են Ուկրաինայում գտնվող ռուս զինվորների կողմից։
Նմանապես, նարնջագույն-սև Սուրբ Գևորգի ժապավենը, որը նախկինում խորհրդանշում էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակը, այժմ դարձել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման ամենաճանաչելի խորհրդանիշներից մեկը և կրում են հարևան երկրի վրա Մոսկվայի հարձակման կողմնակիցները։
Մոսկվան երկու պատմությունները կապել է նաև լեզվի միջոցով՝ օգտագործելով բարդ ձևակերպումներ՝ ստեղծելու համար վեհություն ենթադրող փոխարինող տերմին. օրինակ՝ Ուկրաինայի լիամասշտաբ ներխուժումը անվանելով «հատուկ ռազմական գործողություն», նույն կերպ, ինչպես Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը անվանում է «Հայրենական մեծ պատերազմ»։
Ինքը՝ Պուտինը, բազմիցս պնդել է, որ «խորհրդային ժողովուրդը միայնակ էր կռվում» Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում՝ նվազագույնի հասցնելով դաշնակիցների ներդրումը։
2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման նախօրեին Պուտինը հայտարարեց, որ իր հիմնական նպատակներն են երկրի «դենացիֆիկացումը» և «ֆաշիզմի դեմ պայքարը». պնդումներ, որոնք Մոսկվան երբեք ապացույցներով չի հիմնավորել։
Այս հռետորաբանության տարածումը և Հաղթանակի օրվա Պուտինի կողմից փառաբանումն ունեն իրենց սեփական տերմինը ռուսերենում՝ «պոբեդոբեսիե», որը նսեմացնող բառ է, որը նշանակում է գրոտեսկային հիպերբոլիկ տոնակատարություններ կամ «հաղթանակի մոլուցք»։
Ուկրաինան հեռացել է խորհրդային դարաշրջանի հիշատակի միջոցառումներից և ամսաթվերից։ Զելենսկին 2023 թվականին ստորագրել է օրենք, որը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հիշատակի օրը տեղափոխել է մայիսի 8-ը՝ այն համապատասխանեցնելով Եվրոպայի մեծ մասի հետ։
Այն ժամանակ Խորհրդային Միության մաս կազմող Ուկրաինան Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կրել է բոլոր հանրապետություններից ամենածանր կորուստներից մեկը՝ ուկրաինացիների զոհերի գնահատականներով, որոնք տատանվում են 6-ից 8 միլիոնի սահմաններում, այդ թվում՝ մարտերում, օկուպացիայում և նացիստական բնաջնջման արշավներում զոհված զինվորների և քաղաքացիական անձանց միջև։
