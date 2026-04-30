Իրանի պատերազմը ԵՄ-ին օրական արժենում է 500 միլիոն եվրո, զգուշացնում է ֆոն դեր Լեյենը

Հորմուզի նեղուցի շարունակական փակումը բարձրացրել է համաշխարհային էներգակիրների գները։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ելույթ է ունենում Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանում 2026 թվականի ապրիլի 29-ին։
Եվրոպան օրական կորցնում է գրեթե 500 միլիոն եվրո, քանի որ Մերձավոր Արևելքի հակամարտությունը բարձրացնում է բրածո վառելիքի գները, չորեքշաբթի օրը հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, քանի որ Պարսից ծոցում անկարգությունները շարունակում են ցնցել համաշխարհային էներգետիկ շուկաները։
«Ընդամենը 60 օրվա հակամարտության ընթացքում բրածո վառելիքի ներմուծման մեր հաշիվը աճել է ավելի քան 27 միլիարդ եվրոյով՝ առանց լրացուցիչ էներգիայի մեկ մոլեկուլի», – ասել է նա Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանում։
Երեքշաբթի օրը Wall Street Journal-ը հաղորդել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրահանգել է իր օգնականներին պատրաստվել Իրանի երկարատև շրջափակմանը՝ մի ռազմավարություն, որը նպատակ ունի ճնշում գործադրել Թեհրանի տնտեսության վրա՝ սահմանափակելով նավագնացությունը դեպի և դեպի նրա նավահանգիստներ։ Այս մոտեցումը վտանգում է ավելի խաթարել նավթի և գազի հոսքերը Հորմուզի նեղուցով, որի միջով է անցնում համաշխարհային նավթային առևտրի մեկ քառորդը և բնական գազի ու պարարտանյութերի զգալի ծավալներ։
Ֆոն դեր Լեյենը հակամարտությունը ներկայացրեց որպես լրացուցիչ ապացույց այն բանի, որ ԵՄ-ն պետք է արագացնի ներմուծվող բրածո վառելիքից հրաժարվելը և ավելի արագ էլեկտրաֆիկացնի այն։
«Առաջ գնալու ուղին ակնհայտ է։ Մենք պետք է նվազեցնենք մեր գերկախվածությունը ներմուծվող բրածո վառելիքից և խթանենք մեր տեղական, մատչելի, մաքուր էներգիայի մատակարարումը։ Վերականգնվող էներգիայից մինչև միջուկային էներգիա՝ տեխնոլոգիական չեզոքության լիակատար հարգանքով», – ասաց նա։
Ֆոն դեր Լեյենը նշեց, որ Հանձնաժողովը մինչև ամառ կներկայացնի էլեկտրաֆիկացման գործողությունների ծրագիր, որը ներառում է «հավակնոտ» ԵՄ-ի համար նախատեսված նպատակ։ Հանձնաժողովի օրակարգի նախագիծը ցույց է տալիս, որ ծրագիրն այժմ սպասվում է հունիսի 10-ին՝ էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման ավելի լայն ռազմավարության հետ մեկտեղ։
Հանձնաժողովի նախագահը կրկին կոչ արեց ավելի արագ առաջընթացի հասնել ԵՄ «ցանցերի փաթեթի» հարցում, որը ներկայումս բանակցվում է ԵՄ օրենսդիրների և կառավարությունների կողմից և նպատակ ունի արդիականացնել ենթակառուցվածքները՝ ավելի շատ վերականգնվող էներգիա և էլեկտրաէներգիայի աճող պահանջարկ ապահովելու համար։
Նա նաև կոչ արեց ավելի սերտ համակարգման դիզելային և ավիացիոն վառելիքի պաշարների, նավթի պաշարների արտանետումների և վերամշակման գործարաններից արտադրանքի հարցերում, միջոցառումներ, որոնք Բրյուսելի՝ էներգետիկ ճգնաժամին ավելի լայն արձագանքի մաս են կազմում, որը Հանձնաժողովը հրապարակել էր անցյալ չորեքշաբթի։
«Հսկան» վերադառնում է տուն. Պատերազմական առաքելություններից և Մադուրոյի գերեվարումից հետո՝ ռեկորդային վերադարձ
Կիևը խուսափում է Մոսկվայի «Հաղթանակի օրվա զինադադարից»՝ խնդրելով երկարատև զինադադար
Մեծ Բրիտանիայի թագավորը «կարող է մեղմել Վաշինգտոնի և Լոնդոնի միջև առկա տարաձայնությունները»