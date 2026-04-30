Իսրայելը կանգնեցրել է ռուսական հացահատիկային նավը՝ ուկրաինական ցորենի գողության շուրջ վեճի պատճառով

Ուկրաինայի և Իսրայելի միջև մի քանի օր տևած դիվանագիտական վեճից հետո, իսրայելական հացահատիկ ներմուծող Zenziper ընկերությունը հայտարարել է, որ հետաձգում է հացահատիկի բեռնաթափումը այն նավի վրա, որը, ըստ լուրերի, Ռուսաստանի անունից տեղափոխում էր գողացված ուկրաինական հացահատիկ։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է այս զարգացումը՝ նշելով, որ դա ցույց է տալիս, որ Կիևի իրավական և դիվանագիտական ջանքերը արդյունք են տալիս։
«Սա նաև հստակ ազդանշան է բոլոր նավերի, նավապետների, օպերատորների, ապահովագրողների և կառավարությունների համար. մի՛ գնեք գողացված ուկրաինական հացահատիկ։ Մի՛ դարձեք այս հանցագործության մասնակից», – X-ի եթերում ասել է Անդրեյ Սիբիհան։
Հաղորդագրությունների համաձայն, ընկերությունը հայտարարել է, որ «հանգամանքներից ելնելով» ստիպված է եղել հետաձգել բեռի բեռնաթափումը, և որ մատակարարը պետք է գտնի այլընտրանքային վայր ապրանքների համար։
«Ցորենի բեռի ռուս մատակարարը պետք է գտնի այլ վայր այն բեռնաթափելու համար», – ըստ լուրերի ասել է Zenziper-ը։
Ծովային երթևեկության մոնիթորինգի տվյալները ցույց են տալիս, որ «Պանորմիտիս» նավը Հայֆայի նավահանգստից հեռանում է մոտ 9 հանգույց արագությամբ՝ գրեթե լիարժեք արագությամբ: Դրա վերջնական նպատակակետը ներկայումս անհայտ է։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Կիևը «կշարունակի հետևել այս նավին և կզգուշացնի դրա հետ կապված ցանկացած գործողության դեմ»։
Պանամայի դրոշի ներքո նավարկող «Պանորմիտիս» նավը Հայֆայի ծոց է մտել անցյալ շաբաթավերջին։
Ըստ ուկրաինացի պաշտոնյաների, բեռնատար նավը տեղափոխում է ավելի քան 6200 տոննա ցորեն և 19000 տոննա գարի: Այն սպասում էր Հայֆայում կանգառին և բեռնաթափմանը, քանի որ վերջին օրերին Ուկրաինայի և Իսրայելի միջև դիվանագիտական լարվածությունը կտրուկ սրվել էր։
Ուկրաինան հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ պաշտոնապես խնդրել է Իսրայելին ձերբակալել բեռնատար նավը, որը տեղափոխում էր այն, ինչը Կիևը համարում է գողացված ուկրաինական հացահատիկ, սրելով երկու երկրների միջև դիվանագիտական վեճը, այն բանից հետո, երբ Իսրայելի իշխանությունները թույլ տվեցին նմանատիպ բեռով նախորդ նավին առանց որևէ պահանջի բեռնաթափել Հայֆայի նավահանգստում։
Իսրայելցի պաշտոնյաները հերքել են Ուկրաինայից բավարար ապացույցներ ստանալու փաստը և մեղադրել են Կիևին «Twitter դիվանագիտություն» իրականացնելու մեջ։
Կապ է հաստատել Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության և Zenziper-ի հետ՝ մեկնաբանություն ստանալու համար, սակայն հրապարակման պահին պատասխան չի ստացել։
