30/04/2026

EU – Armenia

Իսրայելը կանգնեցրել է ռուսական հացահատիկային նավը՝ ուկրաինական ցորենի գողության շուրջ վեճի պատճառով

infomitk@gmail.com 30/04/2026

Ուկրաինայի և Իսրայելի միջև մի քանի օր տևած դիվանագիտական ​​վեճից հետո, իսրայելական հացահատիկ ներմուծող Zenziper ընկերությունը հայտարարել է, որ հետաձգում է հացահատիկի բեռնաթափումը այն նավի վրա, որը, ըստ լուրերի, Ռուսաստանի անունից տեղափոխում էր գողացված ուկրաինական հացահատիկ։

Իսրայելական Zenziper ներմուծող ընկերությունը դադարեցրել է բեռնատար նավի բեռնաթափումը, որը, ենթադրաբար, տեղափոխում էր Ռուսաստանի կողմից ժամանակավորապես օկուպացված ուկրաինական տարածքներից գողացված հացահատիկ։

Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է այս զարգացումը՝ նշելով, որ դա ցույց է տալիս, որ Կիևի իրավական և դիվանագիտական ​​ջանքերը արդյունք են տալիս։

«Սա նաև հստակ ազդանշան է բոլոր նավերի, նավապետների, օպերատորների, ապահովագրողների և կառավարությունների համար. մի՛ գնեք գողացված ուկրաինական հացահատիկ։ Մի՛ դարձեք այս հանցագործության մասնակից», – X-ի եթերում ասել է Անդրեյ Սիբիհան։

Հաղորդագրությունների համաձայն, ընկերությունը հայտարարել է, որ «հանգամանքներից ելնելով» ստիպված է եղել հետաձգել բեռի բեռնաթափումը, և որ մատակարարը պետք է գտնի այլընտրանքային վայր ապրանքների համար։

«Ցորենի բեռի ռուս մատակարարը պետք է գտնի այլ վայր այն բեռնաթափելու համար», – ըստ լուրերի ասել է Zenziper-ը։

Ծովային երթևեկության մոնիթորինգի տվյալները ցույց են տալիս, որ «Պանորմիտիս» նավը Հայֆայի նավահանգստից հեռանում է մոտ 9 հանգույց արագությամբ՝ գրեթե լիարժեք արագությամբ: Դրա վերջնական նպատակակետը ներկայումս անհայտ է։

Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Կիևը «կշարունակի հետևել այս նավին և կզգուշացնի դրա հետ կապված ցանկացած գործողության դեմ»։

Պանամայի դրոշի ներքո նավարկող «Պանորմիտիս» նավը Հայֆայի ծոց է մտել անցյալ շաբաթավերջին։

Ըստ ուկրաինացի պաշտոնյաների, բեռնատար նավը տեղափոխում է ավելի քան 6200 տոննա ցորեն և 19000 տոննա գարի: Այն սպասում էր Հայֆայում կանգառին և բեռնաթափմանը, քանի որ վերջին օրերին Ուկրաինայի և Իսրայելի միջև դիվանագիտական ​​լարվածությունը կտրուկ սրվել էր։

Ուկրաինան հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ պաշտոնապես խնդրել է Իսրայելին ձերբակալել բեռնատար նավը, որը տեղափոխում էր այն, ինչը Կիևը համարում է գողացված ուկրաինական հացահատիկ, սրելով երկու երկրների միջև դիվանագիտական ​​վեճը, այն բանից հետո, երբ Իսրայելի իշխանությունները թույլ տվեցին նմանատիպ բեռով նախորդ նավին առանց որևէ պահանջի բեռնաթափել Հայֆայի նավահանգստում։

Իսրայելցի պաշտոնյաները հերքել են Ուկրաինայից բավարար ապացույցներ ստանալու փաստը և մեղադրել են Կիևին «Twitter դիվանագիտություն» իրականացնելու մեջ։

Կապ է հաստատել Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության և Zenziper-ի հետ՝ մեկնաբանություն ստանալու համար, սակայն հրապարակման պահին պատասխան չի ստացել։

1 min read

Չինաստանը սպառնում է հակահարված տալ ԵՄ-ի ինքնաբավության ձգտմանը

30/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարցումները ցույց են տալիս, որ ընտրողների երկու երրորդը կողմ է քրիստոնեության և քաղաքականության միջև տարանջատմանը

29/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը պահանջում է «փոխադարձություն» Պեկինի «Արտադրված է Եվրոպայում» քննադատությունից հետո

29/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն կարող է կրճատել զորքերը Գերմանիայում, քանի որ Իրանի շուրջ վեճը թեժանում է

30/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի պատերազմը ԵՄ-ին օրական արժենում է 500 միլիոն եվրո, զգուշացնում է ֆոն դեր Լեյենը

30/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպե՞ս դիտել Ռումինիայի քաղաքական քաոսը պրոֆեսիոնալի պես

30/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկին օլիմպիական մուրճ նետողը դառնում է իտալական ձախերի առաջնորդներից մեկը` հակա Մելոնի

30/04/2026 infomitk@gmail.com