ԵՄ հանձնաժողով. Մեղադրեք Բեռլինին և Փարիզին բյուրոկրատիայի համար, ոչ թե մեզ

Բրյուսելը հայտարարում է, որ ազգային կառավարությունները ԵՄ կանոնները դարձնում են ավելի ծանր, քան նախատեսված էր։
ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ — Դադարեք մեղադրել Բրյուսելի բյուրոկրատներին ձեր սեփական բյուրոկրատիայի համար։
Սա էր Եվրոպական հանձնաժողովի ուղերձը ազգային կառավարություններին երեքշաբթի օրը, երբ այն ներկայացրեց կանոնների մշակմանը կարգավորող իր կանոնների վերանայման ծրագրերը։
Երբ ԵՄ երկրները լրացուցիչ պահանջներ են ավելացնում դաշինքի կանոններին, դա «ստեղծում է խոչընդոտներ, բարձրացնում ծախսերը և մասնատում միասնական շուկան», – ասաց տնտեսական հարցերով պատասխանատու եվրահանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը։ Նա ներկայացնում էր Հանձնաժողովի ծրագրերը՝ արդիականացնելու այսպես կոչված «Ավելի լավ կարգավորման ուղեցույցները»՝ ներքին կանոնակարգը, թե ինչպես է այն մշակում, ստուգում և կիրառում ԵՄ օրենքները։
Տարիներ շարունակ անկայուն էներգիայի գներից և դանդաղ աճից հետո ընկերություններն ու արդյունաբերական խմբերը ճնշում են գործադրում Բրյուսելի վրա՝ կրճատելու ԵՄ կանոններին կից թղթաբանությունը, որը վերաբերում է արդյունաբերական թույլտվություններից, թափոններից և աղտոտումից մինչև թունաքիմիկատներ և տեխնոլոգիաներ՝ պնդելով, որ այդ բեռը դժվարացնում է մրցակցել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի ավելի քիչ կարգավորվող մրցակիցների հետ։
ԵՄ առաջնորդները բազմիցս կոչ են արել Հանձնաժողովին շարունակել կրճատել հիմնական ոլորտների կարգավորումները, քանի որ դաշինքը փորձում է բարձրացնել իր մրցունակությունը։
Սակայն Հանձնաժողովը պնդում է, որ Բրյուսելը խնդրի միայն մի մասն է։ ԵՄ երկրները, ըստ հանձնաժողովի, ավելի են սրում բեռը՝ օրենքների վրա լրացուցիչ պահանջներ կուտակելով, երբ դրանք կիրառում են իրենց երկրում, ապա խառնաշփոթի համար մեղադրելով Բրյուսելին։
Այդ գործելակերպը, որը ԵՄ տերմինաբանության մեջ հայտնի է որպես «ոսկեզօծում», դարձել է Հանձնաժողովի վերջին ջանքերի կենտրոնական թիրախը՝ պարզեցնելու կարգավորումը, կրճատելու վարչական ծախսերը և հեշտացնելու ընկերությունների աճը։
Հանձնաժողովն իր հայտարարության մեջ 20 անգամ օգտագործել է «ոսկեզօծում» արտահայտությունը, պնդելով, որ այս գործելակերպը խոչընդոտում է դաշինքում ընդհանուր ստանդարտներ ստեղծելու ջանքերին։
Այս ջանքերը Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի խոստման մի մասն են՝ մինչև 2029 թվականը 25 տոկոսով կրճատելու բիզնեսի համար բյուրոկրատական քաշքշուկը և ԵՄ տնտեսությանը տարեկան 37.7 միլիարդ եվրո խնայելու վարչական ծախսերից։
Հանձնաժողովը հայտարարել է, որ առաջիկա երկու տարիների ընթացքում կանցկացնի «կարգավորման խորը մաքրում»՝ հնացած պահանջները բացահայտելու և իր հազարավոր կանոնների շրջանակներում հակասությունները վերացնելու համար։
Այն նախատեսում է կենտրոնանալ տասներկու «առաջնահերթ ոլորտների» վրա, այդ թվում՝ ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժի, ֆինանսական ծառայությունների, առողջապահության, բնակարանաշինության, սննդի անվտանգության և շրջակա միջավայրի վրա։
Ավելի լավ կարգավորում
Տասնամյակներ շարունակ ԵՄ-ն հպարտացել է կարգավորող գերտերություն լինելով։
Այն իր գլոբալ ազդեցության մեծ մասը կուտակել է՝ գրելով կանոններ, որոնք խորը ներթափանցում են տնտեսության մեջ՝ սկսած գյուղատնտեսությունից և էներգետիկայից մինչև ֆինանսական շուկաներ, սպառողների պաշտպանություն, տեխնոլոգիաներ և շրջակա միջավայր՝ հաճախ ստիպելով Եվրոպայից շատ հեռու գտնվող ընկերություններին հարմարվել ԵՄ չափանիշներին։
Սակայն այդ կարգավորող ազդեցությունը դարձել է քաղաքական պարտավորություն, քանի որ աճը դանդաղում է, և ընկերությունները բողոքում են, որ իրենց խեղդում են այն կանոնները, որոնց չեն բախվում իրենց օտարերկրյա մրցակիցները։
«Հանձնաժողովը վերջապես պետք է կատարի իր խոստումը՝ կրճատել բյուրոկրատիան, հատկապես հաշվի առնելով ներկայիս համաշխարհային քաղաքական իրավիճակը», – ասել է գերմանացի կենտրոնամետ աջակողմյան եվրապատգամավոր Քրիստիան Դոլեշալը։ «Աչքը փակելը տարբերակ չէ»։
Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ մանդատի սկզբից ի վեր ԵՄ գործադիր մարմինը ներկայացրել է 10 այսպես կոչված համալիր առաջարկ, որոնք վերաբացնում են գործող օրենքները՝ ազատվելու համար չափազանց ծանրաբեռնված համարվող ամեն ինչից։
«Մենք վճռական ենք փոփոխություններ մտցնելու, որպեսզի Եվրոպայում և անդամ պետություններում կարողանանք ավելի արագ և արդյունավետ կերպով ստեղծել մի միջավայր, որտեղ ընկերությունները կարող են աճել և զարգացնել իրենց անհրաժեշտ գլոբալ մրցունակությունը», – երկուշաբթի օրը Բեռլինում առաջատար պահպանողական քաղաքական գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է ֆոն դեր Լեյենը։
Մինչ այժմ ԵՄ որոշում կայացնողները համաձայնել են կրճատել ընկերությունների համար շրջակա միջավայրի վերաբերյալ բացահայտման պարտավորությունները, հեշտացնել փոքր ֆերմերային տնտեսությունների համար ԵՄ գումարներին հասանելիությունը և հետաձգել նոր պահանջները, որոնք ընկերություններին ստիպում են հետևել և բացահայտել, թե որտեղից են ստանում իրենց հումքը։
Այս տարվա վերջին սպասվում են ավելի շատ համընդհանուր առաջարկներ, այդ թվում՝ էներգետիկայի և հարկման վերաբերյալ։
Սակայն հանձնաժողովը նաև ցանկանում է վերանայել օրենսդրական գործընթացն ինքնին, այդ թվում՝ կրճատելով ազդեցության գնահատման և հանրային խորհրդակցությունների ժամանակահատվածները։
Օրենսդրական գործընթացն արագացնելու ծրագիրը մտահոգել է քաղաքացիական հասարակության խմբերին, արհմիություններին, գիտնականներին, բիզնեսներին և քաղաքացիներին, որոնք զգուշացնում են, որ դա կարող է ԵՄ որոշումների կայացումն ավելի անթափանց դարձնել և թուլացնել նոր օրենքների տնտեսական, սոցիալական և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերահսկողությունը։
«Արագությունն ու արդյունավետությունը չեն կարող լինել ժողովրդավարական արժեքների, հիմնարար իրավունքների և ապացույցների վրա հիմնված քաղաքականության հաշվին», – փետրվարին Հանձնաժողովին ուղղված նամակում նշել էր 50 ՀԿ-ներից բաղկացած խումբը։
Անցյալ տարի ԵՄ օմբուդսմենի գրասենյակը քննադատեց Հանձնաժողովին՝ օրենսդրական գործընթացը չհարգելու համար՝ փորձելով չափազանց արագ ընդունել իր ապակարգավորման առաջարկները։
Հանձնաժողովը հայտարարում է, որ լսել է քննադատությունը և «կգնահատի յուրաքանչյուր իրավիճակի ժամանակային զգայունությունը և ուշացած գործողությունների հնարավոր վնասակար հետևանքները»։
