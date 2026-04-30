EU – Armenia

«Հսկան» վերադառնում է տուն. Պատերազմական առաքելություններից և Մադուրոյի գերեվարումից հետո՝ ռեկորդային վերադարձ

Աշխարհի ամենամեծ ավիակիրը պատրաստվում է վերադառնալ ԱՄՆ՝ ավարտելով առաքելությունները, որոնք ներառում էին Իրանի պատերազմի գործողությունները և Վենեսուելայում ԱՄՆ առաքելությունը, որի արդյունքում գերեվարվեց Նիկոլաս Մադուրոն։

«USS Gerald R Ford»-ը վերադառնում է Միացյալ Նահանգներ՝ ծովում ավելի քան 300 օր անցկացնելուց հետո, ինչը ամերիկյան ավիակիրների ամենաերկար տեղակայումն էր Սառը պատերազմից ի վեր՝ Իրանի պատերազմի գործողություններից և Վենեսուելայում Նիկոլաս Մադուրոյի գերեվարման արդյունքում իրականացված առաքելությունից հետո։

Հստակ չէ, թե երբ է «Ford»-ը սպասվում, որ կմեկնի Մերձավոր Արևելքից, բայց այն կվերադառնա Վիրջինիա նահանգի իր տնային նավահանգիստ մայիսի կեսերին, ըստ անանունության պայմանով խոսած պաշտոնյաների։

«Ford»-ը, որը լայնորեն համարվում է աշխարհի ամենահզոր և առաջադեմ ավիակիրը, 2025 թվականի հունիսի վերջին մեկնել է Նորֆոլկի ռազմածովային կայանից և սկզբում ուղղվել դեպի Միջերկրական ծով։ Այնուհետև նավը հոկտեմբերին ուղղորդվել է դեպի Կարիբյան ավազան։

Ավիակիրը ստիպված էր անցյալ ամիս վերադառնալ Միջերկրական ծով՝ վերանորոգման և սպասարկման համար, այն բանից հետո, երբ մարտի 12-ին Հունաստանի նավահանգստում կայանատեղիում հրդեհ բռնկվեց նրա լվացքատանը։

Հետագայում «Ֆորդը» տեղափոխվեց Խորվաթիա, որտեղ այն լրացուցիչ վերանորոգման ենթարկվեց։

100,000 տոննա ջրատարողությամբ և 334 մետր երկարությամբ այն ունի թռիչքային տախտակամած, որը կարող է տեղավորել ավելի քան 75 ինքնաթիռ, չնայած այն սովորաբար գործում է 60-70 ինքնաթիռի օդային թևով։

«Ֆորդի» 295-րդ օրը ծովում գերազանցեց սառը պատերազմից հետո նախորդ 294 օրվա ռեկորդը, որը սահմանել էր «Աբրահամ Լինքոլն» ամերիկյան նավը 2020 թվականին COVID-19 համավարակի ժամանակ, ըստ ԱՄՆ ռազմածովային ինստիտուտի կողմից կազմված տվյալների։

Ամենաերկար տեղակայման ընդհանուր ռեկորդը պատկանում է «Միդվեյ» ամերիկյան նավին, որը Վիետնամի պատերազմի ժամանակ ծովում է եղել 332 օր։

ԱՄՆ երեք ավիակիրներ ներկայումս տեղակայված են Մերձավոր Արևելքում՝ այս թիվը չի տեսնվել 2003 թվականից ի վեր։

USS Abraham Lincoln-ը տարածաշրջանում է հունվարից։ USS George HW Bush-ը ժամանել է անցյալ շաբաթ և ուղևորվում է Արաբական ծով՝ աջակցելու ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի նավահանգիստների շրջափակմանը։

Իրանի պատերազմը ԵՄ-ին օրական արժենում է 500 միլիոն եվրո, զգուշացնում է ֆոն դեր Լեյենը

Կիևը խուսափում է Մոսկվայի «Հաղթանակի օրվա զինադադարից»՝ խնդրելով երկարատև զինադադար

Մեծ Բրիտանիայի թագավորը «կարող է մեղմել Վաշինգտոնի և Լոնդոնի միջև առկա տարաձայնությունները»

ԱՄՆ-ն կարող է կրճատել զորքերը Գերմանիայում, քանի որ Իրանի շուրջ վեճը թեժանում է

Ինչպե՞ս դիտել Ռումինիայի քաղաքական քաոսը պրոֆեսիոնալի պես

Նախկին օլիմպիական մուրճ նետողը դառնում է իտալական ձախերի առաջնորդներից մեկը` հակա Մելոնի

