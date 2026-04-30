Նախկին օլիմպիական մուրճ նետողը դառնում է իտալական ձախերի առաջնորդներից մեկը` հակա Մելոնի

Ջենովայի քաղաքապետը գաղտնի է պահում իր դիրքորոշումը այն մասին, թե արդյոք նա մեծ առաջընթաց կցուցաբերի ազգային քաղաքականության մեջ մինչև հաջորդ տարի սպասվող ընդհանուր ընտրությունները։
ՋԵՆՈՎԱ, Իտալիա — Իտալիայի մասնատված ձախերը նոր դեմք են գտել, և նա արագորեն վերածվում է աջակողմյան վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի հավանական մրցակից։
Նախկին օլիմպիական մուրճ նետող Սիլվիա Սալիսը, որն այժմ Ջենովայի քաղաքապետ է, այս ամսվա սկզբին գրավեց ազգային ուշադրության կենտրոնը, երբ նա հսկայական տեխնո երեկույթ կազմակերպեց հյուսիսային նավահանգստային քաղաքի Պիացցա Մատեոտիում։ Նրա լուսանկարները դիջեյի միքսինգի տախտակների մոտ արագ տարածվեցին սոցիալական ցանցերում։
Անհնար էր չնկատել Մելոնիի հետ հակադրությունը, որի պաշտոնավարման առաջին քայլը անօրինական ռեյվների դեմ պայքարն էր։
Նրա՝ Իտալիայի քաղաքական ասպարեզ մտնելու ժամանակը դժվար թե կարող էր ավելի լավ լինել։ Մելոնիի կառավարությունը մարտին դատական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրաքվեում կրեց ջախջախիչ պարտություն, ինչը նոր վստահություն ներշնչեց ընդդիմադիր կուսակցությունների շրջանում, որոնք հանկարծ զգացին, որ հնարավորություն ունեն հաղթելու հաջորդ ընդհանուր ընտրություններում, որոնք պետք է անցկացվեն մինչև հաջորդ տարվա վերջը։
Սակայն մինչ այդ ձախերին անհրաժեշտ կլինի ընտրովի թեկնածու։
40-ամյա Սալիսը զգուշանում է այն մասին, թե արդյոք դա ինքն է։ Մարտի սկզբին La Stampa օրաթերթին տված հարցազրույցում նա խոստովանեց. «Ես կստեի, եթե ասեի, որ մի օր չեմ հետաքրքրված [ազգային քաղաքականությամբ] զբաղվելով»։ Սակայն այդ ժամանակվանից ի վեր նա ավելի զգույշ է եղել, քանի որ պլանավորում է իր հաջորդ քայլը՝ համազգային մեծ սպասումների ֆոնին։
Քաղաքապետի 16-րդ դարի պալատում, որը նայում է Ջենովայի նշանավոր փարոսին, տված հարցազրույցում նա նշեց, որ սոցիալական ցանցերում իր հետևորդները այժմ «անընդհատ» ճնշում են գործադրում իրեն ազգային ասպարեզ անցնելու համար։
Սակայն առայժմ նա զսպում է իրեն։ «Ջենովայի բնակիչները քվեարկել են ինձ քաղաքապետի օգտին, ուստի նրանք ակնկալում են, որ ես դա կանեմ», – ասել է նա՝ սեղանի ետևում, որտեղ ցրված էին սպորտային հուշանվերներ և իր երեք տարեկան որդու լուսանկարները, կաթնային սուրճի մեծ բաժակը խմելով։
Աճող հեղինակություն․ Չնայած իր զգուշավորությանը, նա արդեն իսկ թափ է հավաքում
Noto-ի կողմից վերջերս անցկացված հարցումը ցույց է տալիս, որ նրա (դեռևս գոյություն չունեցող) կուսակցական ցուցակը կարող է ազգային մակարդակով ստանալ մոտ 6.5 տոկոս ձայն։ Սա ուշագրավ է, քանի որ նա կուսակցություն չունի և չի հայտարարել իր թեկնածության մասին։ Դա նաև Իտալիայի ձախակողմյան կոալիցիայի աջակցությունը կբարձրացնի մինչև 45.5 տոկոս, որը մի փոքր տարբերվում է աջակողմյան կոալիցիայից, որը 46.8 տոկոս է։
Աջակողմյան թերթերը նույնպես գրեթե ամեն օր հարձակվում են նրա վրա, ինչը վկայում է այն մասին, որ նա արդեն իսկ անհանգստացնում է իր հյուսիսային բազայի ներկայացուցիչներին։
Առայժմ ձախակողմյան նախնական ընտրությունների երկու հիմնական ծանրքաշայիններն են Դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Էլի Շլեյնը և պոպուլիստական «5 աստղ» շարժման Ջուզեպպե Կոնտեն։ Սալիսն ասում է, որ չի ցանկանում մասնակցել նախնական ընտրություններին կամ նույնիսկ քվեարկել դրանցից մեկում՝ առաջացնելով ենթադրություններ, որ իր ծրագիրն է ուշ ժամերին առաջադրվել որպես հավանական թեկնածու։
Նախնական ընտրությունների փոխարեն, Սալիսը պնդում էր, որ թեկնածուն պետք է ընտրվի կուսակցությունների միջև համաձայնությամբ։ Երբ նրան հարցրին, թե արդյոք նա մտածում է Ջենովայի կուսակցություններին միավորող իր սեփական քաղաքապետի քարոզարշավի կողմից ստեղծված նախադեպի մասին, նա պատասխանեց. «Այո։ Օրինակ»։
Նա ենթադրեց, որ ունի այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ձախերին միավորելու համար։ Ի վերջո, նա Ջենովայի քաղաքապետի ընտրություններում հաղթել է որպես չափավոր՝ ապահովելով կենտրոնի և ձախ կուսակցությունների աջակցությունը։
«Որպես մարզիկ, ցանկացած բանի՝ տարածաշրջանային, ազգային, օլիմպիական, հաղթելու համար դու պետք է զոհողություններ անես», – ասաց նա։ «Եվ նույնը վերաբերում է քաղաքականությանը։ Հաղթելու համար դու պետք է միասնական մնաս, ինչը նշանակում է փոխզիջում»։
Նա պնդում էր, որ միասնության բացակայությունը միակ բանն էր, որը խանգարում էր ձախ պաշտպանին լուրջ մարտահրավեր նետել Մելոնիին: «Խոսքը առաջնորդի մասին չէ, այլ ձեզ միասնական ներկայացնելու, կոմպակտության, կառավարելու պատրաստ առաջադեմ ուժի ուղերձ տալու մասին»:
Մելոնիի նման, նա նույնպես հակված է նորմալության պատմությանը՝ ներկայացնելով իրեն որպես իտալական առօրյա կյանքի արդյունք: Մարզադաշտի աշխատակցի դուստր լինելով՝ նա նկարագրել է համեստ դաստիարակությունը: «Ես գործնականում մեծացել եմ մարզական դաշտում»:
Մուրճ նետող լինելով՝ նա 10 անգամ ազգային չեմպիոն էր և երկու անգամ օլիմպիական, մինչև վնասվածքը ավարտեց նրա կարիերան 2016 թվականի Ռիո դե Ժանեյրոյի խաղերից կարճ ժամանակ առաջ: Նա Իտալիայի Օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահն էր, երբ նրան ընտրեցին քաղաքապետի պաշտոնում՝ որպես փոխզիջումային թեկնածու՝ քաղաքականությունից դուրս:
Մարզական ոլորտից դուրս նա դեռևս պահպանում է իրեն լավ ֆիզիկական վիճակում վերջին տասնամյակում: Նա մարզասրահում մարզված բիցեպսներ է մարզում և ամեն առավոտ մեկ ժամ վազում է վազքուղու վրա:
Մելոնիի բաց թողնված հնարավորությունը
Նրա արտաքին տեսքը առաջացրել է ինչպես ուշադրություն, այնպես էլ ծաղր, քննադատները ծաղրել են նրա ազդեցիկ կերպարը: Դիզայներական հագուստը և ուշադիր ընտրված կերպարը դարձել են քաղաքական բանավեճի մաս, քննադատները ծաղրել են նրա Bottega Veneta արևային ակնոցները և 1200 եվրո արժողությամբ Manolo Blahnik կրունկները:
«Քաղաքականության մեջ կնատյացությունը իրական է», – հակադարձել է նա, երբ նրան հարցրել են քննադատների մասին: «Մենք ունենք մի երգ. Եթե գեղեցիկ ես, քեզ վրա քարեր են նետում, եթե գեղեցիկ չես, միևնույն է, նետում են»: Կանանց համար, պնդում է նա, դատողությունը մշտական է: «Ամեն ինչ հեռանում է իրավասությունից դեպի անձնական, մասնավոր»:
Սալիսի ավելի լայն արձագանքը իր նորաձևության զգացողության մասին խոսակցություններին՝ ուշադրությունը քաղաքական էության վրա տեղափոխելն է՝ մատնանշելով այն, ինչը նա համարում է Մելոնիի կառավարության ձախողումներ այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են անվտանգությունը, աղքատությունը և առողջապահությունը:
Ապա, իհարկե, կար Մելոնիի անհաջող համախմբումը Դոնալդ Թրամփի հետ:
«Մի մոռանանք, որ նա նրան աջակցել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար… այս բաները լավ չեն ծերանում», – ասաց նա։
Սալիսը նաև պնդեց, որ Մելոնին չի կարողացել օգտագործել իր վարչապետությունը կանանց համար ավելի լայն նվաճումներ ապահովելու համար։
«Կառավարությունը գլխավորող առաջին կինը լինելը բաց թողնված հնարավորություն է», – ասաց նա՝ պնդելով, որ կանանց աջակցելու նախաձեռնությունները հետ են մղվել։ «Բավարար չէ, որ քո անձնական կարիերայի ընթացքը լավ է ընթացել, եթե դու իրական խթան չես տալիս կանանց աջակցող քաղաքականությանը»։
Եթե նա ինքը կառավարությունում լիներ, նա պնդում էր, որ կօգներ կանանց՝ ֆինանսավորելով սոցիալական ծառայություններ, ինչպիսիք են երեխաների խնամքը, տարեցների խնամքը և խոցելի ընտանիքների աջակցությունը։ «Երբ այդ ծառայությունները թերֆինանսավորվում են, միշտ կանայք են վճարում գինը», – ասաց նա։
Սալիսի քաղաքապետի պաշտոնում ամենաակնառու նախաձեռնությունները առաջադեմ են եղել։ Նրա առաջին գործողությունը լեսբուհի զույգերից ծնված 11 երեխաների ծնունդների գրանցումն էր, որը արգելափակել էր իր աջակողմյան նախորդը։ Նա բացել է ԼԳԲՏՔ+ իրավունքների համար նախատեսված քաղաքային գրասենյակ և ներդրել է քաղաքային պայմանագրերի համար նվազագույն աշխատավարձ։ Նա նաև աջակցել է պաղեստինամետ գործերին։
Կենտրոնում հաղթանակ
Սակայն ազգային դերի մասին խոսակցությունների ֆոնին նա ավելի ու ավելի է տեղափոխել իր քաղաքականությունը դեպի կենտրոն՝ կենտրոնանալով առողջապահության, աշխատանքի, անվտանգության և միգրացիայի վերաբերյալ հիմնական հարցերի վրա։
Նա պնդում էր, որ ձախերը պետք է կենտրոնանան «պրագմատիկ, կոնկրետ» հարցերի վրա։
Ձախերի մրցակցային պայքարում Սալիսի սահմանափակ քաղաքական փորձը կարող էր նրա դեմ լինել, բայց նա պնդում էր, որ նա հարմարվողական է։ Ի վերջո, նա վերահսկողություն է հաստատել Իտալիայի ամենակարևոր քաղաքներից մեկի նկատմամբ՝ «հավաքելով կոմպետենտ թիմ և օրեցօր սովորելով, ինչպես ցանկացած նոր աշխատանքում»։
Նա պնդում էր, որ փորձը տարբեր ձևերով է եղել։ Նա մատնանշել է էլիտար սպորտի կարգապահությունը և իր աշխատանքը Իտալիայի օլիմպիական համակարգում, որտեղ նա զբաղվել է նախարարություններով, միջազգային գործընկերներով և խոշոր միջոցառումներով։ «Դա ձեզ ծանոթացնում է, թե ինչպես է աշխատում վարչական մեքենան», – ասաց նա։
Իտալական քաղաքականությունը լի է քաղաքապետերով, որոնք, կարծես, պատրաստ են ազգային դերերի, բայց քաղաքային մակարդակում հաջողությունը պարտադիր չէ, որ մեծանա։ Ոչ բոլորն են Մատեո Ռենցի, ով Ֆլորենցիայի քաղաքապետի պաշտոնն օգտագործեց որպես վարչապետ դառնալու ցատկահարթակ: Հռոմի «5 աստղ» շարժման քաղաքապետ Վիրջինիա Ռաջին տեսավ, որ կառավարման իրականությունը խաթարում է իր հեղինակությունը։
Իտալիայի ձախերը Սալիսին տեսնում են որպես համոզիչ անձնական պատմություն ունեցող և քաղաքական բեռի պակաս ունեցող թեկնածու, ով կարող է կամուրջներ հաղթահարել և կապ հաստատել երիտասարդ ընտրողների հետ։
Անորոշ է մնում, թե արդյոք դա բավարար է Մելոնիին մարտահրավեր նետելու համար, թե՞ պարզապես կլինի Իտալիայի աճող աութսայդերների ցիկլի վերջին գլուխը, որոնք հետո անհետանում են։
Հստակ է, որ Սալիսը ստիպում է զրույց, որից ձախերը այլևս չեն կարող խուսափել. ոչ միայն այն մասին, թե ով պետք է ղեկավարի, այլև այն մասին, թե ինչ են պատրաստ զոհաբերել հաղթանակի համար։
«Ձախերը միշտ թույլ են տալիս ընդամենը մեկ սխալ, հակառակ դեպքում նրանք անընդհատ կկառավարեին», – ասաց նա: «Այն միշտ բաժանված է թվում… Դուք պետք է ինքներդ ձեզ հարցնեք. ավելի լավ է ինձ համար միանալ կառավարությանը՝ զոհաբերելով իմ գաղափարախոսության մի փոքր մասը, թե՞ ավելի կարևոր է, որ ես հավատարիմ մնամ իմ կոշտ, անզիջում դիրքորոշմանը և պարտվեմ ընտրություններում և ոչինչ չհաշվեմ որպես ընդդիմություն»։
