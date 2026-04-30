Չինաստանը սպառնում է հակահարված տալ ԵՄ-ի ինքնաբավության ձգտմանը

Պեկինը հայտարարում է, որ պատրաստ է գործել, եթե Բրյուսելը ստիպի նրան դուրս մղել դաշինքի միասնական շուկայից։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Պեկինը պատրաստ է հակահարված տալ Եվրամիությանը, եթե այն ընդունի օրենսդրություն, որը կխոչընդոտի չինական բիզնեսին միասնական շուկայից, հայտարարել է առևտրի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Եվրոպայի ավելի ու ավելի ուժեղ արդյունաբերական քաղաքականությունը գրգռում է Պեկինին, որը վաղուց արդեն որդեգրել է պետության միջամտության քաղաքականություն երկրի ներսում։ Չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում Չինաստանի դեսպանատանը կազմակերպված հազվագյուտ մամուլի ասուլիսի ժամանակ պաշտոնյաները հանդես եկան ԵՄ առաջարկվող կանոնների դեմ, որոնք կարգելեն չինական ընկերություններին մասնակցել պետական պայմանագրերի մրցույթներին կամ վերազինել կարևորագույն ցանցերը։
«Եթե եվրոպական կողմը պնդի այս առաջարկների ընդունման վրա և խտրականորեն վերաբերվի չինական ընկերություններին, Չինաստանը ստիպված կլինի հակազդող միջոցներ ձեռնարկել», – ասել է ԵՄ-ում Չինաստանի առաքելության առևտրի նախարար Սուո Պենգը։ «Մենք հույս ունենք, որ ԵՄ կողմը չի թերագնահատի Չինաստանի վճռականությունը մեր ազգային շահերը պաշտպանելու հարցում»։
«Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքը կպահանջի, որ եվրոպական կառավարությունները գնեն կամ ԵՄ-ի ներսում, կամ «վստահելի գործընկերներից», որոնց հետ դաշինքն ունի առևտրային համաձայնագրեր։ Սա չի ներառում Չինաստանը։ Կառավարությունները խոշոր ծախսողներ են, իսկ պետական գնումները կազմում են ԵՄ-ում տնտեսական գործունեության մոտ 14 տոկոսը։
Արդյունաբերության մասին օրինագիծը, որը դեռևս բանակցվում է ԵՄ ինստիտուտների կողմից, նաև կսահմանի խիստ ստուգման կանոններ, որոնք ուղղված են Պեկինին, բացի անունից։ Հիմնական ոլորտներում՝ ինչպիսիք են մարտկոցները, էլեկտրական մեքենաները, արևային վահանակները և կարևորագույն հումքը, արտադրության 40 տոկոսը կազմող երկրներից 100 միլիոն եվրոյից ավելի ներդրումները պետք է համապատասխանեն համատեղ սեփականության, տեխնոլոգիաների փոխանցման և տեղական հետազոտությունների ծախսերի պահանջներին։
Չինաստանն ունի չափազանց մեծ արտադրական ներկայություն այդ բոլոր ոլորտներում։
Պեկինը ցուցադրեց իր պատասխան ուժը անցյալ տարի, երբ ԱՄՆ մաքսատուրքերի բարձրացմանը ի պատասխան սահմանափակեց կարևորագույն հանքանյութերի արտահանումը, ինչը ստիպեց նախագահ Դոնալդ Թրամփին փոխել իր ուղղությունը։
Հանձնաժողովի մեկ պաշտոնյա, որին թույլատրվեց անանուն մնալ՝ անկեղծորեն խոսելու համար, չվրդովվեց Պեկինի մեղադրանքներից։
«Դա նշանակում է, որ մենք անում ենք հենց այն, ինչ պետք է անենք», – ասաց պաշտոնյան։
Պիեռ Ժուվեն, որը հենց նոր նշանակվել է «Արդյունաբերության մասին» օրենքի գլխավոր օրենսդիր, նմանատիպ դիրքորոշում է ընդունել: Ֆրանսիացի սոցիալիստ օրենսդիրը այս ամիս խորհրդարանական պատվիրակության հետ մեկնել է Չինաստան՝ քննարկելու չինական առցանց մանրածախ առևտրականների, ինչպիսիք են Shein-ը և Temu-ն, հարցը, որոնք ԵՄ-ում վտանգավոր կամ անօրինական ապրանքներ վաճառելու համար բախվում են պատժամիջոցների:
«Չինաստանի կառավարության ճնշում գործադրելու փորձը ցույց է տալիս, եթե դեռևս որևէ ապացույց է անհրաժեշտ, որ Եվրոպան ճիշտ ուղու վրա է այս առաջարկով», – ասել է նա՝ հավելելով, որ «Արդյունաբերության մասին» օրենքը կարող է օգնել «վերաարդյունաբերականացնել մայրցամաքը»:
Չինաստանի ցնցում
Չինաստանի անցումը մաոիստական դարաշրջանի պլանային տնտեսությունից դեպի պետական կապիտալիզմ հանգեցրել է աննախադեպ աճի, որը 800 միլիոն մարդու դուրս է բերել աղքատությունից:
Պատմականորեն, Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունը պահանջում էր, որ օտարերկրյա ներդրողները տեխնոլոգիական գիտելիքները կիսեն իրենց տեղական գործընկերների հետ՝ օգնելով երկրին զարգացնել համաշխարհային առաջատար արդյունաբերություններ, ինչպիսիք են մարտկոցները և էլեկտրական մեքենաները: Այդ առումով, ԵՄ-ի սեփական «Արդյունաբերության արագացուցիչ» օրենքը արտացոլում է Պեկինի խաղացանկերը:
Սակայն Չինաստանի բողոքի ցույցերը տեղի են ունենում աճող լարվածության ֆոնին:
Երկու կողմերը շաբաթավերջին բոյկոտներ փոխանակեցին, այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ն ընդլայնեց Ռուսաստանի դեմ իր պատժամիջոցները՝ ներառելով չինական ընկերություններ, որոնք կասկածվում են նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ուկրաինայի դեմ պատերազմում օգնելու մեջ: Պեկինը պատասխանեց՝ արգելելով յոթ եվրոպական պաշտպանական ընկերությունների գործունեություն ծավալել Չինաստանում՝ նշելով, որ նրանք զենք են վաճառում Թայվանին։
Կիբերանվտանգության լարվածություն
Առևտրային լարվածությանը գումարվում է ԵՄ-ի Կիբերանվտանգության մասին օրենքի նախագիծը, որը նախատեսված է տեխնոլոգիական մատակարարման շղթաների անվտանգությունն ամրապնդելու համար։
ԵՄ-ն պատրաստում է ավելի խիստ, պարտավորեցնող միջոցներ հեռահաղորդակցության օպերատորների համար՝ չինական տեխնոլոգիական չեմպիոն Huawei-ի օգտագործումը նվազեցնելու համար, և նախատեսում է նմանատիպ միջամտություններ էներգետիկ համակարգերի, անվտանգության սարքավորումների, բժշկական սարքավորումների և այլնի ոլորտներում։
Բրյուսելը թիրախավորում է «բարձր ռիսկի» մատակարարներին, որոնք սովորաբար համարվում են կարևոր ոլորտներում չինական մատակարարներ: Առաջարկվող կանոնները նոր չափանիշներ են սահմանում եվրոպական կառավարությունների համար՝ մատակարարներին իրենց ցանցերից արգելելու որոշում կայացնելիս, ներառյալ «ոչ տեխնիկական ռիսկերի» գնահատումը, օրինակ՝ արդյոք ընկերությունները ենթարկվում են քաղաքական ճնշման։
Չինաստանի Առևտրի նախարարությունն այս ամիս հայտարարեց, որ «առաջարկը տիպիկ միակողմանի և պրոտեկցիոնիստական միջոց է», հրապարակված մեկնաբանություններում հավելելով, որ «եթե ԵՄ-ն կառչած մնա սխալ ուղուց, Չինաստանը վճռականորեն կգործի և կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ Չինաստանի օրինական իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու համար»։
Բրյուսելը նախկինում փորձել է հեռահաղորդակցության օպերատորներին հեռացնել չինական մատակարարներից, ինչպիսիք են Huawei-ն և ZTE-ն, սակայն ազգային կառավարությունները դանդաղեցնում են իրենց ջանքերը՝ վախենալով Պեկինի կողմից վրեժխնդրությունից։
Բրյուսելի և Պեկինի միջև դիվանագիտական ջերմաստիճանը դեռևս սառցե է մնում, բայց ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաները քիչ հակվածություն են ցուցաբերում սրվելու։ Արդյունաբերության մասին օրենքի վերահսկող արդյունաբերության հանձնակատար Ստեֆան Սեժուրնեն վերջերս հայտարարել է, որ ԵՄ-ն չի հետևում Վաշինգտոնի կոշտ քաղաքականությանը Չինաստանի նկատմամբ և պնդել է, որ դաշինքը բաց է չինական ներդրումների համար։
Միևնույն ժամանակ, Չինաստանի առևտրի նախարար Վան Վենտաոն հրավիրվել է Բրյուսել ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչի կողմից։ Հարցին ծանոթ մի անձ ասել է, որ Վանը կարող է այցելել հունիսի վերջին կամ հուլիսի սկզբին։
Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կոչ է արել մայիսի 29-ին իր գործընկեր հանձնակատարների հետ անցկացնել Չինաստանի վերաբերյալ ռազմավարական քննարկում։ Քաղաքականության մշակողները, ինչպես սպասվում է, կքննարկեն, թե արդյոք դաշինքին անհրաժեշտ են նոր առևտրային պաշտպանության գործիքներ՝ իրեն չինական առևտրային ոտնձգություններից պաշտպանելու համար, ինչպես նաև Պեկինի հետ հաղորդակցությունը բաց պահելու եղանակները։
Բաց մի թողեք
