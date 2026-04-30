Մագյարը ֆոն դեր Լեյենի հետ հանդիպումից հետո ասում է, որ ԵՄ-ի միջոցները «շուտով» կհասնեն Հունգարիա

Հունգարիայի նորընտիր վարչապետը Բրյուսելում կայացած հանդիպումները որակել է «արդյունավետ», քանի որ նա շտապում է ամառային վերջնաժամկետից առաջ ԵՄ-ի ֆինանսավորման միլիարդավոր դոլարներ բացելու համար: Հանձնաժողովի նախագահ ֆոն դեր Լեյենը խոստանում է շարունակել համատեղ աշխատանքը:
Հունգարիայի ընտրված վարչապետ Պետեր Մագյարը չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում բարձր մակարդակի մի շարք հանդիպումներից հետո հայտարարել է, որ ԵՄ միջոցները շուտով կարող են տրամադրվել Հունգարիային:
Մագյարը հանդիպել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ ապրիլի 12-ին կայացած ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո իրենց առաջին անմիջական բանակցություններում: Զույգը քննարկել է ԵՄ-ի միլիարդավոր եվրոների ֆինանսավորումը բացելու քայլերը, որոնք ներկայումս սառեցված են կոռուպցիայի և օրենքի գերակայության վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով:
Հունգարիան ռիսկի է դիմում կորցնելու մոտ 10 միլիարդ եվրո համավարակից հետո նախատեսված միջոցներից, եթե Մագյարը չապահովի գործարք մինչև օգոստոսյան վերջնաժամկետը: Մագյարը պաշտոնը ստանձնելուց հետո մայիսի 25-ին պաշտոնական այցով կվերադառնա Բրյուսել:
Հունգարիան նաև ԵՄ միակ անդամ պետությունն է, որը դեռևս սպասում է իր լայնածավալ պաշտպանական ծրագրի՝ SAFE անվանումով հաստատմանը, որը կֆինանսավորվի Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից տրամադրված մոտ 16 միլիարդ եվրո արժողությամբ ցածր տոկոսադրույքով եվրոպական վարկերի միջոցով: Հասկանալի է, որ Բրյուսելը հետաձգել է որոշում կայացնելը՝ սպասելով ընդհանուր ընտրությունների արդյունքներին։
Ֆոն դեր Լեյենի հետ հանդիպումից հետո Մագյարը սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ նշել է, որ բանակցությունները «շատ կառուցողական և արդյունավետ» են եղել, քանի որ կոչ է արել արագացնել քննարկումները։
Խոստանալով, որ «ԵՄ միջոցները շուտով կսկսեն ժամանել Հունգարիա», Մագյարը նաև ասել է, որ կանխիկ գումարը, որը պետք է ուղեկցվի օրենքի գերակայության վերաբերյալ բարեփոխումներով, չի լինի Հունգարիայի ազգային շահերի հաշվին։
Նրա մեկնաբանությունները ընդգծում են այն նուրբ հավասարակշռությունը, որը Մագյարը պետք է պահպանի՝ համաձայնվելով ԵՄ ինստիտուտների հետ՝ հունգարական տնտեսությունը վերակենդանացնելու համար անհրաժեշտ միլիարդավոր եվրոները բացելու համար, միաժամանակ ներկայանալով որպես անկախ առաջնորդ, որը կարող է Բրյուսելի առջև ինքնուրույն որոշումներ կայացնել Բուդապեշտի և ԵՄ-ի միջև տարիներ շարունակ լարված հարաբերություններից հետո։
Առանձին ելույթներում Հանձնաժողովի նախագահ ֆոն դեր Լեյենը նշել է, որ երկու կողմերը քննարկել են «Հունգարիայի համար նախատեսված ԵՄ միջոցները բացելու համար անհրաժեշտ քայլերը», որոնք ձեռնարկվել են Վիկտոր Օրբանի՝ ֆոն դեր Լեյենի նախագահության վաղեմի քննադատի վարչապետության օրոք։
Մագյարի հետ ֆոն դեր Լեյենը ավելի լավատեսական տոնով է հանդես եկել։
«Հանձնաժողովը կաջակցի այս խնդիրները լուծելու և եվրոպական ընդհանուր արժեքներին վերամիավորվելու ձեր ջանքերին», – ասել է նա հանդիպումից հետո։ «Մեր ընդհանուր եվրոպական տան սրտում գտնվող բարգավաճ Հունգարիայի համար»։
Մագյարը երդվելու է մայիսի 9-ին Բուդապեշտում կայանալիք արարողության ժամանակ, որը համընկնում է Եվրոպայի օրվա հետ։
