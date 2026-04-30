ԱՄՆ-ն կարող է կրճատել զորքերը Գերմանիայում, քանի որ Իրանի շուրջ վեճը թեժանում է

«Որոշում կկայացվի առաջիկա կարճ ժամանակահատվածում», – ասել է Թրամփը սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում է Գերմանիայում ամերիկյան զորքերի ներկայությունը կրճատելու հարցը՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի՝ Իրանի դեմ պատերազմին դեմ արված մեկնաբանություններից հետո։
«Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրում և վերանայում է Գերմանիայում զորքերի հնարավոր կրճատման հարցը, և որոշում կկայացվի առաջիկա կարճ ժամանակահատվածում», – ասել է Թրամփը սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ։
Այս շաբաթվա սկզբին Մերցը քննադատել էր Թրամփին Իրանի դեմ պատերազմի վերաբերյալ նրա «ակնհայտ ռազմավարության բացակայության» համար և ուսանողներին ասել, որ «մի ամբողջ ազգ նվաստացվում է Իրանի ղեկավարության կողմից»։
ՆԱՏՕ-ի եվրոպական դաշնակիցները որոշ ժամանակ է, ինչ պատրաստվում են Եվրոպայում ԱՄՆ զորքերի կրճատմանը։ Թրամփը նաև քննարկել է որոշ եվրոպական պետությունների պատժելու հնարավորությունը Իրանի պատերազմում նրանց աջակցության բացակայության համար՝ զորքերը մայրցամաքում վերադասավորելով։
Նախկինում Իսպանիան, Մեծ Բրիտանիան և Իտալիան Թրամփի թիրախում էին, քանի որ նրանք մերժում էին Իրան ուղևորվող ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռներին մուտք գործել իրենց ռազմական բազաներ։
ԱՄՆ տվյալներով՝ ներկայումս ԱՄՆ-ն Եվրոպայում տեղակայված է մոտ 80,000 զորք, որոնցից 39,000-ը՝ Գերմանիայում։ Գերմանիայում տեղակայված են նաև ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարությունը և Ռամշտայնի ավիաբազան։
ԱՄՆ Կոնգրեսը անցյալ տարվա դեկտեմբերին միջամտեց Ազգային պաշտպանության լիազորությունների մասին օրենքով, որը Պենտագոնին արգելում է Եվրոպայում 45 օրից ավելի ժամանակով տեղակայել 76,000-ից պակաս զորք։
Պենտագոնը դեռ պետք է հրապարակի իր գլոբալ դիրքորոշման ակնարկը, որը կներկայացնի Վաշինգտոնի աշխարհով մեկ տեղակայման ծրագրերը։
