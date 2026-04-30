ԱՄՆ-ն կարող է կրճատել զորքերը Գերմանիայում, քանի որ Իրանի շուրջ վեճը թեժանում է

«Որոշում կկայացվի առաջիկա կարճ ժամանակահատվածում», – ասել է Թրամփը սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկում է Գերմանիայում ամերիկյան զորքերի ներկայությունը կրճատելու հարցը՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի՝ Իրանի դեմ պատերազմին դեմ արված մեկնաբանություններից հետո։

«Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրում և վերանայում է Գերմանիայում զորքերի հնարավոր կրճատման հարցը, և որոշում կկայացվի առաջիկա կարճ ժամանակահատվածում», – ասել է Թրամփը սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ։

Այս շաբաթվա սկզբին Մերցը քննադատել էր Թրամփին Իրանի դեմ պատերազմի վերաբերյալ նրա «ակնհայտ ռազմավարության բացակայության» համար և ուսանողներին ասել, որ «մի ամբողջ ազգ նվաստացվում է Իրանի ղեկավարության կողմից»։

ՆԱՏՕ-ի եվրոպական դաշնակիցները որոշ ժամանակ է, ինչ պատրաստվում են Եվրոպայում ԱՄՆ զորքերի կրճատմանը։ Թրամփը նաև քննարկել է որոշ եվրոպական պետությունների պատժելու հնարավորությունը Իրանի պատերազմում նրանց աջակցության բացակայության համար՝ զորքերը մայրցամաքում վերադասավորելով։

Նախկինում Իսպանիան, Մեծ Բրիտանիան և Իտալիան Թրամփի թիրախում էին, քանի որ նրանք մերժում էին Իրան ուղևորվող ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռներին մուտք գործել իրենց ռազմական բազաներ։

ԱՄՆ տվյալներով՝ ներկայումս ԱՄՆ-ն Եվրոպայում տեղակայված է մոտ 80,000 զորք, որոնցից 39,000-ը՝ Գերմանիայում։ Գերմանիայում տեղակայված են նաև ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարությունը և Ռամշտայնի ավիաբազան։

ԱՄՆ Կոնգրեսը անցյալ տարվա դեկտեմբերին միջամտեց Ազգային պաշտպանության լիազորությունների մասին օրենքով, որը Պենտագոնին արգելում է Եվրոպայում 45 օրից ավելի ժամանակով տեղակայել 76,000-ից պակաս զորք։

Պենտագոնը դեռ պետք է հրապարակի իր գլոբալ դիրքորոշման ակնարկը, որը կներկայացնի Վաշինգտոնի աշխարհով մեկ տեղակայման ծրագրերը։

Ինչպե՞ս դիտել Ռումինիայի քաղաքական քաոսը պրոֆեսիոնալի պես

30/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկին օլիմպիական մուրճ նետողը դառնում է իտալական ձախերի առաջնորդներից մեկը` հակա Մելոնի

30/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողով. Մեղադրեք Բեռլինին և Փարիզին բյուրոկրատիայի համար, ոչ թե մեզ

29/04/2026 infomitk@gmail.com

Իրանի պատերազմը ԵՄ-ին օրական արժենում է 500 միլիոն եվրո, զգուշացնում է ֆոն դեր Լեյենը

30/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպե՞ս դիտել Ռումինիայի քաղաքական քաոսը պրոֆեսիոնալի պես

30/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկին օլիմպիական մուրճ նետողը դառնում է իտալական ձախերի առաջնորդներից մեկը` հակա Մելոնի

30/04/2026 infomitk@gmail.com