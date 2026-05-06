EU – Armenia

Մոսկվայում մայիսի 9-ի շքերթին հրավիրված է նաև Հայաստանի վարչապետը. Կոպիրկին

Մոսկվայում մայիսի 9-ին կայանալիք շքերթին մասնակցելու հրավեր ուղարկվել է նաև Հայաստանի վարչապետին։

Այս մասին «Ազատությանն» ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը: Նրա խոսքով՝ հրավերն ուղարկվել է բոլոր եղբայրական երկրներին:

Դեսպանը, նշել է, թե տեղեկություն չունի՝ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցելո՞ւ է Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում անցկացվելիք շքերթին, թե՞ ոչ:

