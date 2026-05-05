Ռուսաստանը միակողմանիորեն հայտարարեց Հաղթանակի օրվա հրադադարի մասին, մինչդեռ Զելենսկին առաջարկում է սեփական հրադադարը

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ այս տարի ամենամյա շքերթին ռազմական տեխնիկա չի լինի՝ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի հեռահար հարձակումների վախի պատճառով։
Ռուսաստանը միակողմանիորեն հրադադար է հայտարարել Ուկրաինայի հետ մայիսի 8-9-ը, երբ Մոսկվան նշում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Հաղթանակի օրվա ամենամյա հիշատակը, և սպառնացել է Կիևի վրա «զանգվածային հրթիռային հարվածով», եթե Ուկրաինան խախտի այն։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ հրադադարի առաջարկ արեց անցյալ շաբաթ՝ ԱՄՆ գործընկեր Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։
«Համաձայն Ռուսաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինի որոշման՝ 2026 թվականի մայիսի 8-9-ը հայտարարվել է հրադադար… Մենք հույս ունենք, որ ուկրաինական կողմը կհետևի օրինակին», – ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պետականորեն աջակցվող MAX հաղորդագրությունների հավելվածում հրապարակված գրառման մեջ։
«Եթե Կիևի ռեժիմը փորձի իրականացնել Հայրենական մեծ պատերազմում Հաղթանակի 81-ամյակի տոնակատարությունը խափանելու իր հանցավոր ծրագրերը, Ռուսաստանի զինված ուժերը պատասխան, զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնեն Կիևի կենտրոնին»։
«Մենք զգուշացնում ենք Կիևի քաղաքացիական բնակչությանը և օտարերկրյա դիվանագիտական առաքելությունների աշխատակիցներին քաղաքը անհապաղ լքելու անհրաժեշտության մասին», – ավելացրել է նա։
Երկուշաբթի երեկոյան X-ում գրառման մեջ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է իր սեփական հրադադարի մասին, որը կսկսվի Ռուսաստանի կողմից ուրվագծվածից ավելի վաղ, որը, նրա խոսքով, դեռևս պաշտոնապես չի հայտարարվել Կիևին։
«Մենք հայտարարում ենք հրադադարի ռեժիմի մասին՝ սկսած մայիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը, ժամը 00:00-ից։ Մինչև այդ պահը մնացած ժամանակահատվածում իրատեսական է ապահովել լռության ուժի մեջ մտնելը։ Մենք կգործենք փոխադարձաբար՝ սկսած այդ պահից։ Ժամանակն է, որ Ռուսաստանի ղեկավարները իրական քայլեր ձեռնարկեն իրենց պատերազմը դադարեցնելու համար, հատկապես այն պատճառով, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կարծում է, որ չի կարող շքերթ անցկացնել Մոսկվայում առանց Ուկրաինայի բարի կամքի», – գրել է նա։
Երկուշաբթի օրվա հարվածներ
Միևնույն ժամանակ, Ուկրաինայի արևելքում գտնվող քաղաքում ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով զոհվել է յոթ մարդ, իսկ հարավային գյուղում առանձին հարձակման հետևանքով զոհվել է ևս երկու մարդ, երկուսը զոհվել են, հայտնել է Կիևը երկուշաբթի օրը։
Ուկրաինայի երկրորդ քաղաք Խարկովի մոտ գտնվող Մերեֆա քաղաքի վրա ռուսական բալիստիկ հրթիռային հարձակման հետևանքով զոհվել է յոթ խաղաղ բնակիչ, տասնյակները վիրավորվել են, հայտնել են տարածաշրջանային իշխանությունները։
Խարկովի մարզի նահանգապետ Օլեգ Սինեգուբովը սկզբում հայտնել է, որ զոհվել է հինգ մարդ, սակայն ավելի ուշ հայտնել է, որ հիվանդանոցում ստացած վերքերից մահացել են երկու տղամարդ։
Մյուս զոհերը ևս երկու տղամարդ և երեք կին են, ասել է Սինեգուբովը։
Սինեգուբովը նշել է, որ վիրավորների թվում է երկու տարեկան տղա, բայց նրան հիվանդանոց չեն տեղափոխել։
Հարվածը թիրախավորել է «քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, որոնք գտնվում են առաջնագծից բավականին հեռու գտնվող քաղաքում», – հավելել է նա։
Ռուսական ուժերը կենտրոնացել են Խարկովի մարզի տարածքները գրավելու վրա, որտեղից 2022 թվականին ուկրաինական ուժերը հետ են մղել նրանց։
Առանձին, հարավային Զապորոժիե մարզի նահանգապետ Իվան Ֆեդորովը հայտարարել է, որ ռուսական հարվածի հետևանքով Վիլնյանսկ գյուղում երկու մարդ է զոհվել։
«Ցավոք, զոհվել է ամուսնական զույգ՝ 51-ամյա տղամարդ և 62-ամյա կին», – ասել է Ֆեդորովը։
Նա հավելել է, որ հարվածի ժամանակ վիրավորվել է նրանց 31-ամյա որդին, ինչպես նաև ևս երեք մարդ։
Վիլնյանսկը գտնվում է Զապորոժիե մարզկենտրոնի մոտ, որի ուղղությամբ ռուսական ուժերը հարձակվել են։
Ռուսաստանում Բելգորոդի մարզի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլադկովը հայտարարել է, որ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքը սահմանային գոտում սպանել է քաղաքացիական անձի։
Գլադկովը նշել է, որ հարձակման հետևանքով վիրավորվել է ևս յոթ մարդ, այդ թվում՝ 10-ամյա տղա։
Իրանական պատերազմի պատճառով ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ հակամարտության դադարեցման վերաբերյալ բանակցությունները մղվել են երկրորդ պլան, և վերջին շաբաթներին մահացու հարձակումները կտրուկ աճել են։
