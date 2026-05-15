Պատերազմը վերսկսելը մեծ վնաս կհասցնի Համաշխարհային տնտեսությանը․ Հաքան Ֆիդան

Պատերազմի վերսկսումը Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ մեծ վնաս կհասցնի Համաշխարհային տնտեսությանն ու էներգետիկ անվտանգությանը։
Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը, Al Jazeera-ի հետ զրույցում։ «Հրադադարի այլընտրանքը պատերազմի վերսկսումն է։ Ոչ մեկը սակայն չի ուզում այդ սցենարի կրկնությունը, քանի որ այդ պատերազմի հետեւանքով տուժում է Համաշխարհային տնտեսությունն ու էներգետիկ անվտանգությունը»,- ասել է նախարար Ֆիդանը։
Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ առաջնահերթ է, որպեսզի Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ շարունակվի հրադադարը։ Նա նաեւ ասել է, որ Թուրքիան շարունակում է շփումները այն երկրների հետ, որոնք ջանքեր են գործադրում երկխոսությանը նպաստելու համար։
