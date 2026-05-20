«Մուկ տշելու» ակցիա էր Կառավարության դիմաց, «դարպասներն ու մուկը» ոստիկանությունը տարել է. Տեսանյութ, Լուսանկարներ

Ինչպես հայտնի է, Հայաստանում նախընտրական քարոզարշավի ակտիվ շրջանն է:
Քվեաթերթիկում 2-րդ համարի ներքո գրանցված «Բոլորին դեմ եմ» կուսակցության ներկայացուցիչները տարօրինակ ակցիա են կազմակերպել Կառավարության վարչական շենքի դիմաց՝ այնտեղ տեղադրելով ֆուտբոլային դարպասներ:
«Սփայդերմեն»-ի հագուստով նրանց ներկայացուցիչը սկսել է խաղալիքից մկանը հարվածել՝ «գոլ խփելով» դարպասներին:
Ակցիան նրանք ներկայացրել են իբրև «մուկ տշելու» գործընթաց, սակայն իրավապահները կարճ ժամանակ անց տարածքից հեռացրել են դարպասները։
