System of a Down-ը հուլիսին համերգով հանդես կգա Երևանում․ Լուսանկար

System of a Down-ը հուլիսին համերգ է ունենալու Հայաստանում։
Վարչապետն այս մասին ասել է քարոզարշավի ժամանակ իրեն մոտեցած աղջնակին, որը խնդրում էր աշխարհահռչակ ռոք խմբին հրավիրել Հայաստան։
Համերգը տեղի է ունենալու Հանրապետության հրապարակում, սակայն տոմսերով, թե առանց՝ Փաշինյանն ասաց՝ իրեն հայտնի չէ։
