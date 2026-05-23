Բյուջետային վեճի գծեր Բրյուսելի ծախսերի մասշտաբի և եկամուտների աղբյուրների շուրջ

Ազատ շուկայի վերլուծական կենտրոնները մարտահրավեր են նետում Հանձնաժողովի ռեկորդային 1.8 տրիլիոն եվրոյի առաջարկին, քանի որ անդամ պետություններն ու խորհրդարանը մանևրում են վճռորոշ բանակցություններից առաջ։
Եվրամիության հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ բանակցությունները բացահայտել են ինստիտուտների, անդամ պետությունների և քաղաքականության վերլուծաբանների միջև խորը տարաձայնություններ այն մասին, թե որքան պետք է ծախսի դաշինքը, ինչպես պետք է հայթայթի գումարը և արդյոք ավելի մեծ բյուջեն էականորեն կլուծի Եվրոպայի մրցունակության հետ կապված խնդիրները։
Քննարկումը կենտրոնացած է 2028-2034 թվականների բազմամյա ֆինանսական շրջանակի վրա, որը Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկել է ԵՄ պատմության մեջ ամենամեծ մակարդակով՝ 32 տոկոսով ավելի, քան ներկայիս շրջանակը՝ հինգ նոր եկամտային գործիքներով, որոնք նախատեսված են անդամ պետություններից տարեկան 44 միլիարդ եվրո հայթայթելու համար՝ առկա ներդրումներից բացի։
Եվրախորհրդարանը պնդել է, որ ընդհանուր գումարը մոտենա 2 տրիլիոն եվրոյին։ Ազատ շուկայի վերլուծական կենտրոնների եվրոպական ցանցը՝ Epicenter-ը, պնդում է, որ հաջորդ ԲՖԳ-ն պետք է սահմանափակվի 1.54 տրիլիոն եվրոյով։
Մայիսի 12-ին Epicentre-ը Բրյուսելում Euractiv-ի վահանակային քննարկման ժամանակ ներկայացրեց իր այլընտրանքային բյուջեն, որտեղ ինստիտուցիոնալ ներկայացուցիչները և Հանձնաժողովի մոտեցման քննադատները բախվեցին առաջարկվող ֆինանսավորման մեխանիզմների ինչպես հավակնությունների մասշտաբի, այնպես էլ օրինականության շուրջ։
Անհրաժե՞շտ է նոր ճարտարապետություն
Հանձնաժողովի բյուջեի գլխավոր տնօրինության եկամուտների և բազմակողմանի ֆինանսական ֆինանսավորման տնօրեն Քրիստիան Կանենբլին պաշտպանեց առաջարկի ճարտարապետությունը՝ միաժամանակ ընդունելով գործող շրջանակի սահմանափակումները։
Նա ասաց, որ գործող բյուջեն բավարար ճկուն չէր հաջորդական ճգնաժամերը՝ Covid-19 համավարակը, Ուկրաինայում պատերազմը և էներգետիկ ցնցումը, հանդուրժելու համար, որոնցից ոչ մեկը կանխատեսելի չէր, երբ 2018 թվականին մշակվեց գործող բազմակողմանի ֆինանսական ֆինանսավորումը։ «Մենք պետք է ամբողջ բյուջեի ճարտարապետությունը պարզեցնենք և նվազեցնենք կոշտությունը, բայց միևնույն ժամանակ մեզ անհրաժեշտ է կանխատեսելիություն», – ասաց նա՝ նկարագրելով երկմաս կառուցվածք՝ կայուն օղակաձև միջուկով և ավելի ճկուն բաղադրիչով։
Epicenter-ի գիտաշխատող և հրատարակության խմբագիր Քրիստիան Նասուելան կտրուկ քննադատեց։ Նա պնդեց, որ ո՛չ հանձնաժողովը, ո՛չ էլ խորհրդարանը չեն առաջարկել առաջարկվող ծախսերի մասշտաբի հավաստի բացատրություն: Նա ասաց, որ բոլոր հինգ նոր սեփական ռեսուրսները՝ ԵՄ-ի առաջարկած անկախ հարկային գործիքները, ձախողվել են համահունչության հիմքերով:
Գոյություն ունեցող եկամուտների վերաօգտագործում
Մեկ առաջարկ, որը հայտնի է որպես CORE, վտանգավոր նախադեպ է ստեղծել՝ ուղղակիորեն վճարներ գանձելով ընկերությունների վրա. ծխախոտի ակցիզային հարկի գործիքը հավասար էր քողարկված ներդրման աճի, իսկ էլեկտրոնային թափոնների հարկը, ըստ էության, ֆինանսավորվում էր կարգավորիչ ձախողման միջոցով: Նա հավելեց, որ գոյություն ունեցող ազգային հարկային եկամուտները որպես ԵՄ սեփական ռեսուրսներ վերաօգտագործելը պետք է համապատասխանաբար փոխանցի այն պարտականությունները, որոնք այդ եկամուտները ներկայումս ֆինանսավորում են անդամ պետությունների մակարդակով:
Ծխախոտի հարկման վերաբերյալ Նասուելան ասաց, որ սկզբնական հիմնավորումը՝ վնասակար վարքագիծը կանխելու և կախվածության աջակցությունը ֆինանսավորելու համար վճարների օգտագործումը, կորել է: «Այս հարկերը որպես եկամուտներ դիտարկելը ցույց է տալիս, որ մենք մոռացել ենք, թե որտեղից ենք սկսել», – ասաց նա:
Նրա ավելի լայն փաստարկը կառուցվածքային էր. Եվրոպայի մրցունակության դեֆիցիտը հիմնականում ծախսերի խնդիր չէր, այլ խնայողությունների ճարտարապետության խնդիր, պնդեց նա՝ ենթադրելով, որ կենսաթոշակային կապիտալիզացիայի բարեփոխումն ավելի շատ բան կանի եվրոպական ներդրումային կարողությունների համար, քան բյուջեի ցանկացած ընդլայնում:
Նա հավելեց, որ համախմբվածությունը, գյուղատնտեսության աջակցությունը և միգրացիայի ինտեգրումը ազգային վերաբաշխման գործառույթներ էին, որոնք չհանձնեցին ենթակառույցի թեստը։
Նոր համատեքստ… պատերազմը
Եվրախորհրդարանի բյուջետային հանձնաժողովի անդամ Կարլո Ռեսլերը ընդունեց փոփոխված տնտեսական համատեքստը։ «Մենք պատերազմ ունենք մեր մայրցամաքում, պատերազմ Մերձավոր Արևելքում, աճող անվտանգության սպառնալիքներ, տեխնոլոգիական վերափոխումներ՝ այս ամենը անկասկած փորձարկում է մեր պատրաստվածությունը և եվրոպական մրցունակությունը», – ասաց նա։ Խորհրդարանի կոչը՝ Հանձնաժողովի առաջարկից 10 տոկոսով բարձրացման վերաբերյալ, արտացոլում էր բյուջեն «ռազմավարական քաղաքականության գործիք» դարձնելու ձգտումը, այլ ոչ թե վարչական հաշվապահական վարժություն, հավելեց նա։
Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ և բյուջետային հանձնաժողովի անդամ Վիկտոր Նեգրեսկուն ասաց, որ խորհրդարանը մտնում է բանակցությունների մեջ հստակ նպատակներով, բայց անկեղծ էր ֆինանսավորման մարտահրավերի վերաբերյալ։ «Ցավոք, առայժմ մենք չունենք երկու տրիլիոն եվրո», – ասաց նա՝ ներկայացնելով քննարկվող տարբերակները՝ առաջարկվող նոր սեփական ռեսուրսների հաստատում, անդամ պետությունների ներդրումների ավելացում, համավարակի վերականգնման հիմնադրամի մարման հետաձգում կամ նոր վարկերի վերցում լրացուցիչ առաջնահերթությունների համար։
ԵՄ-ում Կիպրոսի մշտական ներկայացուցչության ԲՖԳ-ի կցորդ Սոտիա Հաջիսպիրուն ասել է, որ Կիպրոսի Խորհրդի նախագահությունը բանակցություններին առաջնահերթություն է տվել սկզբից՝ կենտրոնանալով մրցունակության, ճկունության և ճգնաժամերից պաշտպանվածության վրա։
Նա ԲՖԳ-ն նկարագրեց որպես «ոչ միայն ֆինանսական գործիք», այլև ԵՄ-ի ընդհանուր առաջնահերթությունների արտացոլում: Նախագահությունը նպատակ ունի մինչև 2026 թվականի հունիսը ներկայացնել մշակված բանակցային շրջանակ՝ ինդիկատիվ թվերով, և սկսել պաշտոնական եռակողմ հանդիպումներ Խորհրդարանի հետ՝ բանակցությունները մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերն ավարտելու նպատակով։
Անհրաժեշտ է հարկաբյուջետային կարգապահություն
Նասուելան ասաց, որ ընդունում է Հանձնաժողովի փաստարկը՝ ավելի մեծ բյուջետային ճկունության վերաբերյալ, բայց պնդեց, որ հարկաբյուջետային կարգապահությունը չի կարող զոհաբերվել դրա հետապնդման համար: «Եթե ԵՄ քաղաքացիները սահմանափակված են իրենց բյուջեներով, ԵՄ-ն նույնպես պետք է ստիպված լինի ընտրություն կատարել հաճելի իրերի և իսկապես կարևոր, անհետաձգելի իրերի միջև», – ասաց նա։
ԲՖԳ բանակցությունները, ինչպես կանխատեսվում է, կակտիվանան տարվա երկրորդ կեսին, քանի որ 2026 թվականի դեկտեմբեր ամսվա վերջնաժամկետը սահմանափակ տեղ է թողնում նախորդ բյուջետային ցիկլերին բնորոշ երկարատև վեճերի համար։
Բաց մի թողեք
Իրավական անորոշությունը բացահայտում է ԵՄ հարկային անհավասարությունը, Իսպանիան՝ ամենաթույլ ցուցանիշների շարքում
ԵՄ-ն և Մեքսիկան ստորագրեցին վերանայված առևտրային համաձայնագիր Թրամփի լարվածության ֆոնին
Թըրնբերին բացատրեց. ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը, որը երբեք չի եղել