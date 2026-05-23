ԵՄ-ն և Մեքսիկան ստորագրեցին վերանայված առևտրային համաձայնագիր Թրամփի լարվածության ֆոնին

ԵՄ-ն և Մեքսիկան անցկացրեցին իրենց առաջին համատեղ գագաթնաժողովը ավելի քան մեկ տասնամյակի ընթացքում:
ԵՄ-ն և Մեքսիկան ուրբաթ օրը Մեխիկոյում կայացած գագաթնաժողովում ստորագրեցին վերանայված առևտրային համաձայնագիր, որին մասնակցեցին Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։
Ստորագրումը հաջորդում է 2025 թվականի հունվարին վերանայված առևտրային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ավարտին։ Սկզբնական համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2000 թվականին։
«Սա մեր առաջին գագաթնաժողովը կլինի ավելի քան մեկ տասնամյակի ընթացքում, և այս պահին, երբ միջազգային կարգը ծանր հարվածներ է ստանում, սա ավելին է, քան պարզապես առևտուրը։ Սա աշխարհաքաղաքական հայտարարություն է», – գագաթնաժողովից առաջ հինգշաբթի օրը հայտարարեց ԵՄ գլխավոր դիվանագետ Կայա Կալլասը։
Եվրահանձնաժողովի տվյալների համաձայն՝ ԵՄ-ն Մեքսիկա է արտահանում 53 միլիարդ եվրոյի ապրանքներ և 20.3 միլիարդ եվրոյի ծառայություններ, ինչը Մեքսիկան դարձնում է Լատինական Ամերիկայում նրա հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկը՝ Բրազիլիայի հետ միասին։
Չնայած այն հանգամանքին, որ դաշինքը նաև կարևոր գործընկեր է Մեքսիկայի համար՝ երրորդ խոշորագույնը, այն դեռևս զգալիորեն հետ է մնում Վաշինգտոնից, որը երկրի հիմնական առևտրային գործընկերն է, քանի որ մեքսիկական արտահանման 80%-ը նախատեսված է ԱՄՆ-ի համար։
Գագաթնաժողովը և նոր համաձայնագրի ստորագրումը տեղի են ունենում նաև այն ժամանակ, երբ Կանադան և Մեքսիկան ձգտում են արդիականացնել իրենց առևտրային համաձայնագիրը՝ USMCA-ն, որի բանակցությունների սկզբնական վերջնաժամկետը հուլիսի 1-ն է, չնայած բանակցությունները կարող են տևել այդ ամսաթվից հետո։
Բանակցությունների ավարտի և ԵՄ-Մեքսիկա համաձայնագրի ստորագրման միջև մեկ տարուց ավելի ուշացումը հարցեր է առաջացրել գործընկերությունն ավարտելու հնարավոր դժկամության վերաբերյալ՝ ԱՄՆ-ի կողմից արձագանք առաջացնելու վախից։
Ուրբաթ օրը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնյան անտեսեց նման մտահոգությունները՝ ասելով, որ ուշացումները պայմանավորված են «թարգմանությամբ և իրավական մաքրմամբ», միաժամանակ նշելով, որ ստորագրման «քաղաքական պահը» պետք է հարմար լինի երկու կողմերին էլ։
Վերանայված առևտրային համաձայնագրից բացի, Հանձնաժողովը կներկայացնի ներդրումային ծրագիր Global Gateway հովանու ներքո, որը Հանձնաժողովի զարգացման ֆինանսավորման նախաձեռնությունն է։
Ծրագիրը ներառում է այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են էներգետիկ անցումը, տրանսպորտը, դեղագործությունը և առողջապահությունը, ջրային ռեսուրսները, գյուղատնտեսությունը և թվային անցումը։
Գյուղատնտեսական սննդի հաղթանակներ
Հանձնաժողովի կարծիքով, գյուղատնտեսական սննդի ոլորտը կլինի արդիականացված համաձայնագրի ամենամեծ հաղթողներից մեկը։
«Հիմնական ազդեցությունը գյուղատնտեսական ոլորտում է, որը նույն չափով չէր ընդգրկվում, ինչպես 2000 թվականի տարբերակի այլ համաձայնագրերում», – հավելեց պաշտոնյան։
Համաձայնագիրը վերացնում է եվրոպական հիմնական գյուղատնտեսական արտահանման, այդ թվում՝ խոզի մսի, կաթնամթերքի, հացահատիկայինների, մրգերի և մակարոնեղենի վրա դրված սակագները, մինչդեռ ԵՄ-ն կնվազեցնի մեքսիկական ապրանքների, ինչպիսիք են սուրճը, մրգերը, շոկոլադը և ագավայի օշարակը, վրա դրված սակագները։
Համաձայնագիրը նաև պաշտպանում է ավանդական սննդի ևս 336 անվանումներ՝ կանխելով մեքսիկական շուկայում նմանակումների վաճառքը։
Սակայն, երբ հարցրին USMCA շրջանակի վրա նման զիջումների հնարավոր ազդեցության մասին, մասնավորապես այն պատճառով, որ ԱՄՆ-ն դեմ է արտահայտվել այլ երկրների հետ կնքված համաձայնագրերում ավանդական սննդի պաշտպանությանը, Հանձնաժողովը կրկին մերժեց մտահոգությունները։
«Այս բոլոր համաձայնագրերը լրացնում են միմյանց», – ասաց ԵՄ պաշտոնյան։
Այլ նոր տարրերից են թվային առևտրի և կանաչ անցման ոլորտում համագործակցությունը, ինչպես նաև արդար առևտրի և կարևորագույն հանքանյութերի վերաբերյալ պարտավորությունները։
