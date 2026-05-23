Թըրնբերին բացատրեց. ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը, որը երբեք չի եղել

Կթողնի՞ Բրյուսելը Վաշինգտոնին ազատորեն գնալ Եվրոպայի համար սարսափելի համաձայնագրի։
Բրյուսելի որոշումների կայացումը դժվար է հասկանալ. դա գաղտնիք չէ։ Եվ դա ավելի շփոթեցնող է, երբ վերնագրերը անընդհատ հայտարարում են Բրյուսել-Վաշինգտոն առևտրային համաձայնագրի շուրջ «բանակցությունների ավարտի» մասին, որը «կնքվել» էր անցյալ ամռանը։
Առևտրային բազեների կամ Վաշինգտոնի հետ սակագնային դրամայի շուրջ չշեղվող կյանքով և աշխատանքով չզբաղվող մարդկանց համար այս շաբաթվա վերջին զարգացումները կարող են որոշ չափով շփոթեցնող լինել։
ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը անկասկած կարևոր գործ է։ Բայց եթե Թըրնբերիի ամբողջ գործը բարդացել է բանակցությունների և բախումների տարբեր փուլերում, ահա թե ինչի շուրջ են բանակցել այս շաբաթ Բրյուսելում, և ինչու դա չի նշանակում, որ տրանսատլանտյան առևտրային պատերազմն ավարտվել է։
Բոլոր չարիքների արմատը՝ առևտրային ավելցուկը
Թրամփը վերադարձավ Սպիտակ տուն՝ համոզված լինելով, որ Ամերիկայի առևտրային հարաբերությունները «անարդար» են, և որ սակագները բոլոր տնտեսական խնդիրների դեղամիջոցն են։ ԵՄ դեպքում, 27 անդամ ունեցող դաշինքն ավելի շատ ապրանքներ է վաճառում ԱՄՆ-ին, քան հակառակը։
Եվ չնայած ծառայությունների ոլորտում Ամերիկան ավելցուկ ունի, Թրամփը չի կարծում, որ ծառայությունների առևտուրը «իրական առևտուր է», – ասում է Մեծ Բրիտանիայում բնակվող առևտրի փորձագետ Դեյվիդ Հենիգը, Եվրոպական միջազգային քաղաքական տնտեսության կենտրոնում։
ԱՄՆ նախագահը նաև մատնանշում է ԵՄ շուկայից արգելված ապրանքները՝ քլորով լվացված հավ, հորմոններով մշակված տավարի միս և այլն։
Ամերիկյան մեքենաները նույնպես հաճախ կամ թույլատրված չեն ԵՄ շուկայի համար, կամ պարզապես ցանկալի չեն սպառողների կողմից։ Պատկերացրեք նավթի ծարավ հսկա բեռնատարները, որոնք փորձում են երթևեկել միջնադարյան եվրոպական քաղաքների կենտրոններում։
«Նա դա միավորում է ավելցուկի հետ։ Հետևաբար, դա անարդար է։ Հետևաբար, «ես պետք է գործողություններ ձեռնարկեմ»», – ասաց Հենիգը։
Այդ «գործողությունը» արագորեն սրվեց։ Սպառնալիքային մաքսատուրքերը Թրամփի այսպես կոչված «Ազատագրման օրը» 2025 թվականի ապրիլին 20%-ից բարձրացան մինչև շամպայնի վրա 200% մաքսատուրքի մասին նախազգուշացումները։
Ամիսներ տևած բանակցություններից հետո հուլիսի վերջին Շոտլանդիայում՝ Թրամփի գոլֆի հանգստավայր Թըրնբերիում, կնքվեց հայտնի ձեռքսեղմման համաձայնագիրը, որը սակագները իջեցրեց մինչև 15%, եթե ԵՄ-ն իր սեփական սակագները զրոյի իջեցներ։
Գործարքը, որը երբեք չի եղել
Սակայն Թըրնբերին երբեք ազատ առևտրի համաձայնագիր չէր։ Այն, ըստ էության, քաղաքական ձեռքսեղմում էր, որը քողարկվում էր որպես ամենակարող «համատեղ հայտարարություն», որը ԵՄ-ին պարտավորեցնում էր իջեցնել սակագները և միլիարդավոր դոլարների ամերիկյան էներգիա գնել, ինչպես նաև այլ խոստումներ այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք Բրյուսելը նույնիսկ լիովին չի կարող վերահսկել։
Այնուհետև ԵՄ-ն ստիպված էր իրականացնել գործարքի իր կողմը օրենսդրության միջոցով՝ իջեցնելով հարյուրավոր արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ապրանքների սակագները։ Եվ այստեղ է, որ խորհրդարանը մտավ խաղի մեջ։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին երբեք դուր չեկավ գործարքը։ Խորհրդարանի մտահոգություններն ավելի ուժեղացան, երբ Վաշինգտոնը, կարծես, խախտեց իր սեփական Թըրնբերիի պարտավորությունները՝ որոշ պողպատի և ալյումինի ապրանքների սակագները բարձրացնելով համաձայնեցված 15%-ից բարձր։
Սոցիալիստական կուսակցության գլխավոր բանակցող Բերնդ Լանգեն, հետևաբար, պնդեց ավելի խիստ պաշտպանության միջոցների, այդ թվում՝ «արևածագի կետի» վրա, որը կստիպեր Հանձնաժողովին կասեցնել ԵՄ սակագների կրճատումները, եթե ԱՄՆ-ն չկատարի դրանք։
Պահանջները թվում էին ողջամիտ։ Եթե Բրյուսելը օրինականորեն իրականացնում է համաձայնագիրը, ինչո՞ւ պետք է Վաշինգտոնին թույլ տրվի ազատորեն անցնել դրանով։
Գիշերային եռակողմ քաոսի մեջ
Ահա թե ինչն էր այս շաբաթվա եռակողմ ինստիտուցիոնալ բանակցությունները այդքան խառնաշփոթ դարձրել։ Խորհրդարանը, Խորհուրդը և Հանձնաժողովը մտան Բրյուսելի այն դասական գիշերային բանակցություններից մեկի մեջ, որտեղ բոլորը հրապարակավ ասում են, որ բանակցությունները «կառուցողական» են, մինչդեռ գաղտնի սպառնում էին ինստիտուցիոնալ պատերազմով իրավական պարբերության մեկ բայի շուրջ։
Euractiv-ին աղբյուրները հայտնել են, որ խորհրդարանը պնդում էր այնպիսի ձևակերպումների վրա, որոնք կստիպեին Հանձնաժողովին ավտոմատ կերպով կասեցնել սակագնային նվազեցումները, եթե ԱՄՆ-ն չկարողանար իջեցնել պողպատի սակագները, ինչպես խոստացել էր։
Սակայն անդամ պետությունները սարսափում էին Թրամփին ավելի շատ գրգռելուց։ ԵՄ կառավարությունները վախենում էին, որ ձեռքսեղմման համաձայնագրին չափազանց շատ պայմաններ կցելը կարող է Վաշինգտոնի կողմից ևս մեկ սակագնային պոռթկում առաջացնել, հենց այն պահին, երբ դաշինքը փորձում է կայունացնել հարաբերությունները։
Հենիգի խոսքով՝ խորհրդարանի ավելի լայն նպատակը նաև ապագա բանակցությունների համար լծակների պահպանումն էր և համոզվելը, որ «Հանձնաժողովը չափազանց շատ բան չի բացահայտի»։
Այնուամենայնիվ, գիշերվա կեսին Խորհուրդը հասավ իր նպատակին, և ձևակերպումը մեղմացվեց։ Վերջնական փոխզիջումը պարզապես «լիազորում է» Հանձնաժողովին գործել: Գործնականում Բրյուսելը կարող է հակադարձել, բայց պարտավոր չէ դա անել։
Այնուամենայնիվ, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները այն ավելի լավ համարեցին, քան գործարքին կից որևէ պայմանի բացակայության սկզբնական իրավիճակը: Խորհրդարանը նաև ապահովեց պաշտպանության մեխանիզմներ և ժամկետի ավարտ՝ 2029 թվականի դեկտեմբեր։
Լանգեն, կարծես, գոհ էր արդյունքից։ «Միշտ չէ, որ կարող ես ստանալ այն, ինչ ուզում ես, բայց եթե երբեմն փորձես, կստանաս այն, ինչ քեզ անհրաժեշտ է», – ասաց ռոք սիրող եվրապատգամավորը՝ մեջբերելով Rolling Stones-ին։
Այսպիսով… Վերջապես ավարտվե՞լ է
Հավանաբար՝ ոչ։ Թըրնբերին իրականում չի համապատասխանում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին, և մինչ այժմ Վաշինգտոնում իրավական հիմքը անկայուն է եղել։ «ԱՄՆ-ի հետ կնքված բոլոր գործարքները իրավաբանորեն կասկածելի են», – ասաց Հենիգը։
Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ հաստատությունները վերջապես հասան փոխզիջման, Հենիգը զգուշացրեց, որ ԵՄ-ն «ավելի վստահ չի լինի, որ ամեն ինչ լավ կլինի, քան նախկինում»։
Համաձայնագիրը դեռևս կարիք ունի խորհրդարանի վերջնական քվեարկության և անդամ պետությունների հաստատման։ Եվ նույնիսկ եթե այդ ամենը տեղի ունենա, Բրյուսելում ոչ ոք իսկապես չի հավատում, որ Վաշինգտոնի հետ սակագնային դրաման կվերանա։
Այսպիսով, սա ամեն ինչի վերջը լինելուց հեռու է։ Ավելի հավանական է, որ դա Բրյուսելի և Վաշինգտոնի միջև մշտական բանակցային վիճակի նոր փուլի սկիզբն է։
