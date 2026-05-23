Ռուտտեն ասում է, որ եվրոպացիներն ունեն այնպիսի հնարավորություններ, որոնք ԱՄՆ-ն չունի Հորմուզի նեղուցը պաշտպանելու համար

Եվրոպան ունի ավելի շատ ականազերծման և մաքրման հնարավորություններ: ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպում են Շվեդիայում:
ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարները հավաքվել են ընտանեկան լուսանկարի համար մայիսի 22-ին Հելսինգբորգում (Շվեդիա) կայանալիք ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ:
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն ասել է, որ եվրոպացիները լսել են ԱՄՆ-ի կոչը՝ օգնելու Հորմուզի նեղուցը վերաբացելուն և ունեն անհրաժեշտ միջոցներ՝ ռազմավարական ջրային ուղում տեղադրված իրանական ականների դեմ պայքարելու համար:
ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարները ուրբաթ օրը Հելսինգբորգում կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկել են Հորմուզի նեղուցում տիրող իրավիճակը, որտեղ երթևեկությունը դադարեցվել է փետրվարի վերջին Իրանում Իսրայել-ԱՄՆ համատեղ պատերազմի սկսվելուց ի վեր:
Մոտ 40 երկրներից բաղկացած կոալիցիան, որը համատեղ գլխավորում են Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան, պարտավորվել է տրամադրել միջոցներ՝ նավագնացության երթուղին ապահովելու համար, երբ հաստատվի երկարատև հրադադար:
ԱՄՆ-ն բազմիցս քննադատել է եվրոպացի դաշնակիցներին իր ռազմական գործողությանը աջակցության բացակայության ենթադրյալ բացակայության համար, ինչը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին դրդել է ընդհանրապես կասկածի տակ դնել ՆԱՏՕ-ի նպատակը։
Սակայն Ռուտտեն ուրբաթ օրը ասել է, որ Եվրոպայի կողմից ղեկավարվող նախաձեռնությունը ցույց է տալիս, որ «եվրոպացիները լսել են ուղերձը»։
Որոշ երկրներ արդեն տեղափոխել են իրենց ակտիվները տարածաշրջան՝ ապագա տեղակայումից առաջ, այդ թվում՝ ֆրանսիական «Շառլ դը Գոլ» ավիակիրը և Մեծ Բրիտանիայի HMS Dragon մարտական նավը։
«ԱՄՆ-ն դա ընդունում է», – հավելել է Ռուտտեն։
ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը նաև ընդգծել է, որ եվրոպացիներն ունեն այդ տեսակի առաքելության համար հարմար հատուկ կարողություններ, մասնավորապես՝ ականազերծման և ականազերծման կարողություններ։
«Սա, իհարկե, այն է, ինչում Եվրոպան ուժեղ է։ ԱՄՆ-ն այդքան էլ մեծ չէ ականազերծման հարցում», – ասել է նա։
Իրանը ականապատել է ջրային հատվածում, իսկ ԱՄՆ հետախուզությունը վերջերս բացահայտել է առնվազն 10 այդպիսի բան։
Այս լայն սպառնալիքներին հակազդելու համար նավատորմերը պետք է ուղարկեն զգալի ռազմական ակտիվներ՝ առևտրային նավերը պաշտպանելու համար, մասնավորապես՝ ականազերծող նավերը։
Սակայն դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք դաշինքը կարող է դեր ունենալ կոալիցիայի ապագա գործողություններում։
ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում դաշնակից ուժերի գերագույն հրամանատար (SACEUR), գեներալ Ալեքսուս Գ. Գրինկևիչը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ ռազմական պլանավորողները դեռևս չեն մշակել ՆԱՏՕ-ի ներգրավման ծրագրեր, քանի որ նախ պետք է կայացվի դաշինքի ներգրավման քաղաքական որոշում։
«Մտածո՞ւմ եմ դրա մասին։ Անկասկած», – լրագրողներին ասել է նա։
Այնուամենայնիվ, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Պասկալ Կոնֆավրոն հինգշաբթի օրը մերժել է ՆԱՏՕ-ի կոալիցիային մասնակցելու գաղափարը՝ ասելով, որ նեղուցին միջամտելը «ոչ նրա նպատակն է, ոչ էլ համապատասխան միջավայրը»։
«Սա այդ կոալիցիայի շրջանակներում շարունակական քննարկում է, որտեղ ՆԱՏՕ-ն լսում է, բայց, իհարկե, չի առաջնորդում դա», – ուրբաթ օրը արտգործնախարարների հանդիպումից հետո ասել է Ռյուտեն։
