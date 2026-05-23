ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները Բելգիայում բնակվող «Սամիդունի» համակարգողի նկատմամբ նոր ճնշում են գործադրում ԵՄ-ի վրա

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հարցականի տակ են դնում, թե ինչու են ճակատային խմբերը բացակայում ԵՄ ահաբեկչական ցուցակից՝ չնայած արգելված Պաղեստինի ազատագրական բանակի (ՊԱԶ) հետ կապերին:
ԲԵՌԼԻՆ – ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը այս շաբաթ պատժամիջոցներ է կիրառել Բելգիայում բնակվող Մոհամմեդ Խատիբի նկատմամբ՝ «Սամիդունի» եվրոպական համակարգողի դերի համար, որը պաղեստինյան ցանց է, որը մեղադրվում է ահաբեկչական կազմակերպության ճակատը գործելու մեջ։
Երեքշաբթի օրը հրապարակված որոշման մեջ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը «Սամիդունի» դեմ մեղադրել է պատժամիջոցների ենթարկված ահաբեկչական կազմակերպության՝ «Պաղեստինի ազատագրման ժողովրդական ճակատի» (ՊԱԶ) կողմից «գաղտնի վերահսկվող» լինելու և նրա անունից գործելու մեջ։
Մինչդեռ ՊԱԶ-ն արգելված է ԵՄ-ում, «Սամիդունի» դեմ պայքարը մինչ օրս արգելված է միայն Գերմանիայում՝ չնայած ահաբեկչական խմբավորման հետ լավ փաստաթղթավորված կապերին։
Երբ հոլանդացի եվրապատգամավոր Բերտ-Յան Ռուիսենը (ECR) անցյալ տարի հարցրեց Եվրոպական հանձնաժողովին, թե ինչու «Սամիդունի» և նրա քույր կազմակերպություն «Մասար Բադիլ»-ի անունները չեն ներառվել ահաբեկչական ցուցակում, ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը պատասխանեց. «թեմայի զգայունության պատճառով ահաբեկչության դեմ պայքարի սահմանափակող միջոցառումների վերաբերյալ բոլոր քննարկումները գաղտնի են»։
Գերմանական իշխանությունների զեկույցում նշվում է, որ Սամիդունի և Մասար Բադիլի միջև խորը կապեր են պահպանվում իրանական ռեժիմի հետ։
«Եթե մենք չներառենք միջնորդ ցանցերը Պաղեստինի ազատագրական բանակի (ՊՀԱԲ) ցուցակում, ապա ի՞նչ օգուտ ունի ԵՄ ահաբեկչական ցուցակը», – հարցրել է Ռուիսենը Euractiv-ին։ «Կազմակերպությունները կարող են պարզապես վերանվանել և շրջանցել ահաբեկչական ցուցակը»։
ԱՄՆ-ն Սամիդունի եվրոպական համակարգող Խատիբին անվանել է Յարոն Լիշչինսկու և Սառա Միլգրիմի սպանությունից մեկ տարի անց՝ Էլիաս Ռոդրիգեսի կողմից։ Ահաբեկիչը մոտեցել է երկու երիտասարդ իսրայելցի դիվանագետներին, երբ նրանք մասնակցել են Վաշինգտոնում Ամերիկյան հրեական կոմիտեի կողմից կազմակերպված միջոցառմանը։
ՊՀԱԲ-ի հետ կապված կազմակերպությունների շրջանակներում Ռոդրիգեսը գովաբանվել է որպես հերոս։ Մասար Բադիլի կայքում նրան դեռևս նկարագրում են որպես «ֆեդայի [ինքնազոհաբերող], որը բացահայտեց Դիմադրության վերաբերյալ դիրքորոշումները»։
«Մասար Բադիլը մարմնավորում է ձախակողմյան հակաիմպերիալիստական գաղափարախոսության և իսլամիստական տոտալիտարիզմի մերձեցումը», – ասել է Բեռլինի Ամերիկյան հրեական կոմիտեի տնօրեն Ռեմկո Լեմհույսը։
«Յարոն Լիշչինսկու և Սառա Միլգրիմի սպանությունից կարճ ժամանակ անց, ովքեր հենց նոր էին լքել մեր կազմակերպության կողմից կազմակերպված միջոցառումը, Մասար Բադիլը հրապարակեց մի թռուցիկ, որտեղ այս երկու երիտասարդների սպանությունը պատկերվում էր որպես Իսրայելի կողմից ահաբեկչական խմբավորումների դեմ գործողությունների ենթադրյալ «բնական հետևանք»։
Լեմհույսն ասաց, որ խումբը շարունակում է գործել Եվրոպայից։
«Մասար Բադիլը բազմիցս հյուրընկալել է առցանց ձևաչափեր, որոնցում մասնակցել են Համասի, Պաղեստինի իսլամական ջիհադի և Հուսի ահաբեկչական կազմակերպության ներկայացուցիչները»։ Նա ասաց, որ Եվրոպայում մասնակիցներն ու հեռուստադիտողները կարողացել են անմիջականորեն շփվել այդ կազմակերպությունների անդամների հետ, մինչդեռ ձայնագրությունները մնում են հանրությանը հասանելի առցանց։
«Անհատներին կամ խմբերին ԵՄ ահաբեկչական ցուցակում ներառելը չափազանց դժվար է: Խորհրդին անհրաժեշտ է անդամ պետության դատարանի որոշում ահաբեկչական գործունեության վերաբերյալ», – ասաց Եվրախորհրդարանի անդամ Ռուիսենը: «Եվրոպան չի կարող հանդուրժել այն կազմակերպությունները, որոնք փառաբանում են ահաբեկչությունը և ատելություն են հրահրում»:
Նա հավելեց, որ ԵՄ-ն պետք է զգոն լինի և անմիջապես ներառի Սամիդունի և Մասար Բադիլի ցուցակում:
Սամիդունի կողմից Խատիբի ԱՄՆ-ի ահաբեկչական ցուցակում ներառման վերաբերյալ հայտարարության մեջ դատապարտվել են պատժամիջոցները՝ որպես «ամերիկյան իմպերիալիզմի կողմից ամբողջ աշխարհում պետությունների, ժողովուրդների, կազմակերպությունների և անհատների վրա պարտադրված ահաբեկչության և բռնապետության օրինակ»:
